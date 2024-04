Novo razočaranje za Liverpool

Petintrideseti krog angleške premier lige se je v soboto zgodaj popoldne začel s tekmo med West Hamom in Liverpoolom, ki se je končala z delitvijo točk (2:2). To je novo razočaranje za zasedbo Jürgna Kloppa, ki je v zadnjem času močno padla v formi in izpadla iz realnih možnosti za naslov. Medtem pa trener vodilnega Arsenala Mikel Arteta govori o dobrem glavobolu, ker ima pred še enim londonskim derbijem, s Tottenhamom, na voljo vse najboljše igralce in zato sladke skrbi, koga bo uvrstil v prvo postavo.

Čeprav je bil Liverpool pred tedni še v vseh računicah in možnostih za osvojitev naslova angleškega prvaka, pa so se upi zasedbe Jürgna Kloppa v zadnjem času sesuli kot hišica iz kart. Tudi v 35. krogu je Liverpool ostal brez zmage, tokrat se je moral zadovoljiti s točko proti West Hamu. Domači so na London stadionu povedli v 43. minuti po zadetku Jarroda Bowna. Liverpool je nato podjetno odprl drugi polčas, v 48. minuti je na 1:1 poravnal Andrew Robertson, nato pa je Liverpool po avtogolu Alphonsa Areole v 65. minuti prišel do vodstva, nato pa napadal za tretji zadetek, a poti do gola ni našel, kar so v 77. minuti znali kaznovati domači, potem ko je na 2:2 poravnal Michail Antonio. Liverpool, ki je sicer dvakrat stresel okvir vrat, je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih zmagal le dvakrat in strahovito padel v formi, tako od sanjskega slovesa Kloppa od klopi Redsev ne bo nič.

Liverpool v zadnjih tednih nima razlogov za zadovoljstvo, Jürgen Klopp je zaradi slabe forme na klop posadil tudi prvega strelca ekipe Mohameda Salaha. Foto: Reuters

V boju za naslov bosta tako kot kaže do konca sezone obračunala Arsenal in Manchester City. Vodilni Arsenal ima pred tekmami 35. kroga točko prednosti pred Manchestrom Cityjem, a imajo sinjemodri še eno tekmo v dobrem. City je v nizu štirih zmag, topničarji so sredi tedna Chelseaju nasuli pet golov. Arsenal in Manchester City bosta zaključila krog, ko v nedeljo popoldne gostujeta pri Tottenhamu oziroma Nottinghamu.

Arsenal čaka še en mestni derbi, tokrat severnolondonski. Chelsea so pred dnevi premagali s 5:0. Foto: Reuters Najtežje delo ima Arsenal, saj igra severnolondonski derbi, torej še en mestni derbi v tednu dnu. Spurs so na petem mestu, 17 točk za topničarji. So pa na zadnji tekmi izgubili s kar 0:4 proti Newcastlu. Prva medsebojna tekma med Arsenalom in Tottenhamom v tej sezoni se je končala brez zmagovalca (2:2). Trener topničarjev Mikel Arteta pravi, da ima v teh dneh same pozitivne glavobole. Pa ne le zato, ker ima na voljo vse najboljše igralce: "Uživamo v teh trenutkih. Fantje so super tekmovalni. Prav vsi že na treningu želijo tekmovati, tekmovati in tekmovati. To so dobri glavoboli, ko vidiš, kako si vsi igralci želijo igrati, kako si vsi želijo začeti tekmo in prispevati. Težko je torej izbrati prvo enajsterico."

