West Ham in Liverpool sta se v Londonu v 35. krogu premier lige razšla z remijem z 2:2. Domači so povedli z golom Jarroda Bowena v 43. minuti, Liverpool je prišel do preobrata z zadetkoma Andrewa Robertsona in grotesknim avtogolom Alphonsa Areole v 48. in 65. minuti, končni izid 2:2 pa je v 77. minuti postavil napadalec West Hama Michail Antonio.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je dve minuti po prejetem drugem golu opravil trojno menjavo. Med drugimi je nato v igro vstopil največji zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah, ki ga je Nemec zaradi slabših predstav v zadnjem času posedel na klop za rezerve, Egipčan pa je tako ostal brez mesta v začetni enajsterici. Čeprav sploh še ni stopil na igrišče, pa se je Egipčanu uspelo zaplesti v hud prepir s Kloppom, ki so ga ujele kamere, razjarjenega Salaha pa je nato miril tudi Darwin Nunez.

Another angle shows that the situation may have started due to Salah avoiding shaking hands with Klopp.



Not a good look this, the post match reaction from Salah also not good.



Thoughts, Reds? #LFC pic.twitter.com/cLunBAZyC0 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024

"Ne morem vam povedati in govoriti o tem, kaj sva s Salahom dejala eden drugemu med tekmo. Pogovarjala pa sva se nato še v slačilnici in zame je ta zgodba končana. Dobil sem vtis, da je tudi zanj," je dogajanje pokomentiral Nemec, Salah na drugi strani po tekmi ni stopil pred novinarje, je pa ob sprehodu mimo predstavnikov sedme sile le pripomnil, da "bo danes ogenj v strehi," če bo pred mikrofone stopil on.

Salah: "There's going to be fire today, if i speak."



pic.twitter.com/8cJ0yschjZ — ☈ッ (@TheFergusonWay) April 27, 2024

Klopp brez sanjskega slovesa

Klopp se po koncu sezone po devetih letih poslavlja od vodenja Liverpoola, tega pa bo, kot vse kaže, ostal brez tako želenega novega naslova angleškega prvaka, za katerega bosta obračunala Manchester City in Arsenal. "Dirka za naslov prvaka? Ne želim govoriti o drugih tekmah, lahko govorim le o naših, ki bi jih morali dobiti" je še Klopp.

"Danes je obstajala možnost, da zmaga le ena ekipa, in to smo bili mi, ker smo si ustvarili veliko več priložnosti. Bila je težka tekma, mislim, da so fantje odigrali dobro tekmo, a oba gola smo prejeli iz ničesar. Vodili smo, a nismo zdržali. To je zgodba, ki se nam ponavlja zadnje štiri tedene. Moti me, kako smo razočarani in dvigujemo roke v zrak po zapravljenih priložnosti, moramo biti bolj pozitivni in ponavljati takšne akcije. Na ta način se dosegajo goli," je še dodal Nemec, ki je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih z Liverpoolom zmagal le dvakrat, v zadnjih tednih pa se je tako poslovil tako od možnosti osvojitve FA pokala, lige Europa, zdaj pa je skoraj zagotovo konec sanj tudi o osvojitvi angleške krone.

Liverpool sicer najverjetneje poleti čaka temeljita prenova ekipe, po slovesu Kloppa pa bo ekipo vodil Nizozemec Arne Slot, ki je do zdaj vodil Feyenoord.

Preberite še: