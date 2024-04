Manchester City navdušil v Brightonu in se približal Arsenalu

Manchester City je v Brightonu nastopil brez Erlinga Haalanda. Norveški zvezdnik je zaradi težav z mišico manjkal že v soboto na tekmi pokala FA proti Chelseaju, zdaj pa še na prvenstveni tekmi pri galebih. Poškodbo je staknil prejšnji teden v četrtfinalu lige prvakov proti madridskemu Realu. Najboljši strelec Cityja z 20 goli v premier league to sezono še ni okreval in ni mogel pomagati meščanom v lovu na vodilni Arsenal. To ni zmotilo njegovih soigralcev, ki so blesteli in tekmeca premagali kar s 4:0. Dva zadetka je dosegel Phil Foden, enega sta dodala Kevin De Bruyne in Julian Alvarez. Dve podaji je pripeval Kyle Walker.

Boleč poraz Liverpoola

V sredo je bil na delu Liverpool, ki v zadnjem času ne blesti, je pa na prejšnji tekmi proti Fulhamu zmagal s 3:1. Tokrat je zasedba Jürgena Kloppa igrala z mestnim tekmecem Evertonom. Na prvi medsebojni tekmi to sezono so zmagali z 2:0. Zdaj je bil rezultat ravno obraten. Za zmago Evertona sta zadela Jarrad Branthwaite in Dominic Calvert-Lewin. Redsi tako pred zadnjimi štirimi krogu za vodilnim Arsenalom zaostajajo za tri točke.

Zaskrbljena Mohamed Salah in Darwin Nuñez, ko je po pol ure igre Everton vodil z 2:0. Foto: Reuters

Manchester United je strl zadnjeuvrščeni Sheffield United, čeprav je bilo nekaj časa videti, da bo doživel novo sramoto. Gosti so namreč dvakrat vodili, za preobrat pa je poskrbel Bruno Fernandes, ki je v 61. minuti izkoristil enajstmetrovko, nato pa mrežo zatresel še dvajset minut pozneje. Končni izid 4:2 je v 85. minuti postavil Rasmus Hojlund.

Arsenal na londonskem derbiju brez milosti

Londonski derbi je za obe ekipi veliko štel. Arsenal ima zdaj z zmago štiri točke naskoka pred branilcem naslova Manchestrom Cityjem, Chelseaju pa se po izpadu v polfinalu pokala FA Evropa zdaj izmika tudi v premier ligi. Je samo deveti. Ko sta se ekipi pomerili oktobra na Stamford Bridgeu, je bilo 2:2. Statistika zadnjih tekem je bila povsem na strani Arsenala, saj je Chelsea na zadnjih devetih medsebojnih zmagal le enkrat, in sicer avgusta 2021 z 2:0. Ob tem tudi statistika igranja na Emiratesu ni šla v korist trenerja Chelseaja Mauricia Pochettina, ki na njem še ni slavil, tudi kot trener Southamptona in Tottenhama ne.

Leandro Trossard je že v četrti minuti poskrbel za vodstvo Arsenala z 1:0. Tekma se je končala s 5:0. Foto: Reuters

Leandro Trossard in Declan Rice ob vodstvu z 1:0. Foto: Reuters Za topničarje je bil začetek tekme sanjski: četrta minuta, Declan Rice je podal, Leandro Trossard pa samo brcnil žogo v gol. V nadaljevanju prvega polčasa je imel Arsenal vrsto priložnosti za podvojitev prednosti: Rice je v 22. minuti streljal le za las čez prečko, pet minut pozneje je Kai Havertz streljal premalo močno, v naslednji akciji pa se je po strelu Trossarja še enkrat izkazal vratar Chelseaja Đorđe Petrović. Razmerje v strelih na gol po pol ure igre je bilo tako 10:3, nato si je prvo pravo priložnost le priigrala tudi gostujoča ekipa, a je Enzo Fernandez meril preveč v levo. Izid polčasa je bil 1:0.

Še bolj atomski je bil za Arsenal začetek drugega polčasa: trije goli v trinajstih minutah! Najprej je Ben White pospravil odbitek v mrežo, nato je po podaji kapetana Martina Odegaarda zadel Havertz, v 65. minuti pa je podal Bukayo Saka, Havertz pa s pomočjo vratnice povišal na 4:0. In ni še bilo konec: White je v 70. minuti udaril iz prve in na semaforju se je izrisal rezultat 5:0. To je bil tudi končni izid. Razmerje v strelih znotraj okvira vrat je bilo 10:1, proti golu pa 27:7. Arsenal je na 34 tekmah premier lige zabil kar 82 golov, največ med vsemi, in ima zdaj 24 zmag, pet remijev in pet porazov.

Nemški vezist Kai Havertz je z dvema goloma že na začetku drugega polčasa potrdil visoko zmago Arsenala. Foto: Reuters

