City v finalu z Unitedom, ki mu je uspelo šele po 11-metrovkah

Prvi finalist najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu, pokala angleške nogometne zveze (FA), je postal Manchester City. Z golom Bernarda Silve v 84. minuti so nogometaši v sinjemodrih dresih na Wembleyju v soboto premagali modri Chelsea. V drugem polfinalu sta v nedeljo igrala drugoligaš Coventry in Manchester United. Rdeči vragi so vodili s 3:0, a zapravili prednost (3:3). Zmagovalca ni dal niti podaljšek, odločale so 11-metrovke. Za Coventry je bil usoden strel kapetana visoko prek prečke in Manchester United je vendarle napredoval v finale, ki bo prav tako na Wembleyju čez mesec dni.

Veselje Coventryja ob preobratu na Wembleyju Foto: Reuters Ob koncu prvega polčasa druge polfinalne tekme pokala FA sta za vodstvo Manchester Uniteda zadela Scott McTominay in Harry Maguire, z golom Bruna Fernandesa pa so rdeči vragi v 58. minuti vodili že s 3:0. Zdelo se je, da sta zmaga in finale že njihova. Nato pa neverjeten preobrat drugoligaša, ko so nogometaši v sinjemodrih dresih med 70. in 93. minuto dosegli tri gole in izsilili podaljšek. Zadeli so Ellis Simms, Callum O'Hare in z bele točke Haji Wright (igranje z roko). Trener Uniteda Erik ten Hag je moral v sodnikovem dodatku zamenjati Marcusa Rashforda, ki se je poškodoval.

Drama se je nadaljevala, obe ekipi sta po enkrat stresli okvir vrat. Ko se je drugi podaljšek že iztekal, pa je Coventry prišel do četrtega gola. Zadel je Victor Torp. Njihovi navijači na tribunah so ponoreli od navdušenja. A prezgodaj. Izkazalo se je, da je bil podajalec Haji Wright, ko je prejel žogo, v prepovedanem položaju. Po ogledu s sistemom VAR je bil tako gol razveljavljen. Čas je bil za 11-metrovke.

Te so se začele z zapravljenim strelom Casemira, a se je v tretji seriji nato izkazal vratar Uniteda Andre Onana in bilo je 2:2. Bruno Fernandes je v četrti seriji zanesljivo zadel, vidno nervozni kapetan Coventryja Ben Sheaf pa je streljal visoko prek prečke. Rasmus Hojlund je v peti seriji zadel in Manchester United je vendarle napredoval v veliki finale. A po skoraj zapravljeni zmagi pravega veselja med rdečimi vragi ni bilo.

Rasmus Hojlund je zadel v peti seriji 11-metrovk in Manchester United se je vendarle uvrstil v finale pokala FA. Foto: Reuters

Silva se je oddolžil za 11-metrovko v ligi prvakov

Takole je trener Pep Guardiola objel strelca gola za finale pokala F1 Bernarda Silvo. Foto: Reuters Bernardo Silva se je vsaj malo oddolžil za zapravljeno 11-metrovko na sredini četrtfinalni tekmi lige prvakov, ko je Manchester City izgubil proti Real Madridu. Zdaj je zabil za zmago in uvrstitev v finale pokala FA. To je bila tekma zapravljenih priložnosti na obeh straneh, tudi Chelsea bi lahko zmagal. Odrešitev za City, ki je imel premoč v posesti, je prišla šele v 84. minuti. Za Chelsea je stadion Wembley že skoraj zaklet, saj je na zadnjih 13 tekmah na njem izgubil kar desetkrat. Tekmo je izpustil mladi zvezdnik Cityja Erling Haaland, ki ga trener Pep Guardiola ni uvrstil niti med rezerviste.

Kevin de Bruyne se je uvrstitve v finale veselil kot majhen otrok. Foto: Reuters

Finale bo 25. maja na Wembleyju.

