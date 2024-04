"Bernardo je dejal, da želi streljati enajstmetrovko. Je zanesljiv igralec in odločil se je, da bo strel izvajal na takšen način. Imel je vrhunsko tekmo, takšne stvari se zgodijo," je po zapravljeni enajstmetrovki Bernarda Silve in izpadu v četrtfinalu lige prvakov umirjeno razlagal strateg Manchester Cityja Pep Guardiola. Njegovo moštvo v tej sezoni ne bo ubranilo naslova evropskega prvaka, saj je bil na povratni tekmi po izvajanju enajstmetrovk boljši rekorder tekmovanja Real Madrid.

Lunin je ujel poskus Bernarda Silve. Foto: Guliverimage

Prva tekma na stadionu Santiago Bernabeu se je končala s 3:3, tudi redni del druge tekme ni dal zmagovalca (1:1), v podaljšku golov ni bilo, tako da je potnika med najboljše štiri odločila loterija enajstmetrovk. Čeprav so bili sinjemodri pred domačimi navijači veliko podjetnejši, si priigrali številne priložnosti, pa je bila obramba Reala vselej na mestu. Spektakel so tako odločili streli z bele točke, pri katerih je danes daleč največ govora o poskusu Bernarda Silve, ki se je kot drugi pri Cityju postavil pred vratarja Reala Andrija Lunina, a je Portugalec, ki je danes tarča posmeha na družbenih omrežjih, sprožil proti sredini vrat, čuvaj mreže belega baleta pa je njegov poskus brez težav ujel.

Mateo Kovačić je bil neuspešen ob strelu z bele točke. Foto: Guliverimage

Ob njem je bil tragični junak sinjemodrih še Mateo Kovačić, ki je sprožil v levi spodnji del vrat Reala, tudi takrat pa je bil Lunin na mestu. Pred njegovim poskusom je Antonio Rüdiger vratarju Reala z roko nakazal, kam bo sprožil Hrvat, tudi ob njegovi pomoči pa je bil Lunin na mestu. Pri Realu je nenatančno meril le Luka Modrić, prav Rüdiger pa je nato tudi zadel odločilni strel z bele točke, po katerem se je začelo veselje kraljevega kluba. "Trenutno sem najsrečnejši človek na svetu. Vedel sem, kam bo streljal Kovačić," je po koncu dejal Lunin.

Guardiola: Ničesar ne obžalujem

Zapravljene priložnosti pa na drugi strani ni pretirano objokoval Guardiola. "Naredili smo vse, kar smo lahko. Ničesar ne obžalujem, igrali smo več kot vrhunsko v vseh pogledih igre, a na žalost nismo mogli zmagati. Je, kar je. To je nogomet. V tem tekmovanju se takšne stvari dogajajo. S takšno statistiko bi skoraj v vseh drugih športih zmagali, a to je čar nogometa. Odigrali smo odlično tekmo. Nikakor nismo pričakovali, da bomo zmagali s 4:0 tako kot lani."

Real je dosegel odličen zadetek, mi pa smo morali prikazati predstavo, s katero smo pokazali svoj obraz, in to smo tudi storili. To nam je uspelo na več področjih, a ni bilo dovolj, zato smo izpadli," je bil kljub izpadu pomirjen Guardiola. Njegova ekipa je na domačem terenu prevladovala, imela je kar 34 strelov proti vratom nasprotnika, španski klub le osem, ob tem so meščani sprožili enajst strelov v okvir vrat nasprotnika, Real le tri, prav tako so imeli domači premoč v posesti žoge, a na koncu to ni imelo pomena v boju za polfinale.

Guardiola je pot z Manchester Cityjem končal v četrtfinalu. Foto: Guliverimage

"Iskreno, sam sem na igrišču videl le eno ekipo. Težko je najti razloge za ta izpad. Na koncu koncev je to nogomet, vemo, kaj je čar tega tekmovanja. Oni so zadeli iz svoje edine priložnosti, mi svojih nismo znali izkoristiti. Nismo pričakovali, da se bo Real postavil tako blizu svojih vrat, imeli smo občutek, da izvajanje enajstmetrovk njim odgovarja bolj kot nam. A če daš vse od sebe, si zdaj nimamo česa očitati. Čas je, da se dvignemo in čestitamo Realu," je bil razočaran Rodri.

"Zadetek bi lahko dosegli že veliko prej, enajstmetrovke pa so vedno loterija. Čestitati moram Real Madridu za način, na katerega so se branili in upirali, naredili so fantastičen posel do konca tekme, nikakor nismo mogli najti tiste odločilne podaje, malih podrobnosti, ki bi nam dali odločujoči zadetek. Nismo znali unovčiti priložnosti, ki smo jih imeli. Ne obsojam načina, na katerega je igral in napredoval Real. Nisem tu zato, da bi to počel. To je nogomet, sploh v tem tekmovanju je to način, na katerega se nogometna igra odvija," je bil jasen Guardiola.

"Takšna igra, kot smo jo gojili, je bila edini pravi način za uvrstitev v polfinale," je bil jasen Ancelotti. Foto: Reuters

Kaj je Guardiola dejal Ancelottiju?

Španski strateg je po koncu srečanja prijateljsko objel velikega tekmeca Italijana Carla Ancelottija, ki je po tekmi razkril, kaj mu je po koncu dejal Guardiola. "Čestital mi je za napredovanje in nam zaželel srečo. Bil je džentelmen tako kot vedno, tako kot je gosposki tudi celoten klub, ki ga vodi," je nasprotnika pohvalil Ancelotti, ki je s svojo ekipo na Etihadu skrbel predvsem za obrambne naloge.

"Takšna igra, kot smo jo gojili, je bila edini pravi način za uvrstitev v polfinale. Dobro smo odprli tekmo, povedli, potem pa smo se mučili in borili za preživetje. Prenizko smo stali na igrišču, City pa je imel preveč nadzora nad dogajanjem na igrišču. Na srečo smo se dobro branili. Do začetka izvajanja enajstmetrovk smo bili že prepričani, da bomo napredovali, tudi igralci so mi dejali, da bomo to srečanje dobili," je dodal italijanski strokovnjak.

