Čeprav so torkove povratne tekme četrtfinala lige prvakov znova zaznamovali številni zadetki in preobrati, je na olimpijskem stadionu v Barceloni bolj kot goli po koncu odmevalo dogajanje v 29. minuti, ko je po odločitvi glavnega sodnika Istvana Kovacsa po prekršku nad Bradleyjem Barcolo rdeči karton prejel Ronald Araujo. Katalonska zasedba pa nato po vodstvu z 1:0 z igralcem manj ni bila kos nasprotniku, ki je z zmago na drugi tekmi s 4:1 izničil zaostanek iz prvega obračuna, ko je španski prvak v Parizu slavil s 3:2.

Trenutek v 29. minuti je bil na koncu tudi tisti, ki je spremenil potek srečanja, v katerem se trenerski štab Barcelone na čelu s trenerjem Xavijem ni mogel pomiriti z odločitvijo glavnega sodnika. "Glavni sodnik srečanja je bil katastrofalen. Njegova odločitev je ubila tekmo. Res smo jezni, ta rdeči karton je spremenil potek dvoboja. Ko smo igrali enajst proti enajstim, smo bili dobro organizirani, nato se je za nas vse spremenilo. Zame je bila ta odločitev pretirana, to ni bil prekršek za rdeči karton in odločitev je bila prestroga," je po koncu srečanja vrelo iz glavnega trenerja Barcelone Xavija.

Izključitev Ronalda Arauja je močno spremenila potek dogajanja na igrišču. Zatem je Xavi iz igre potegnil Lamina Yamala, v igro pa poslal Iniga Martineza. Foto: Guliverimage

"Sodnik je bil res slab. Povedal sem mu, da je bil katastrofalen, uničil je tekmo. Ne maram govoriti o sodnikih, a to je treba povedati. Tega preprosto ne razumem. Od trenutka, ko smo ostali brez Arauja, je bila to druga tekma. Lahko se ure in ure pogovarjamo o tekmi, a rdeči karton je spremenil vse," se ni mogel pomiriti Xavi.

Predčasen konec tudi za Xavija

Veliko govora je bilo po koncu tekme tudi o gesti Arauja, ki se po prejetem rdečem kartonu dolgo časa ni želel sprijazniti z odločitvijo sodnika, nato pa je ob odhodu z igrišča zamahoval z roko. Čeprav uradne razlage za njegove geste še ni, naj bi po mnenju mnogih želel pokazati, da je sodnik ukradel srečanje. Petindvajsetletni urugvajski branilec pa ni bil edini, ki je v torkovem spektaklu prejel karton rdeče barve, enaka usoda je doletela tudi trenerja Xavija, saj je tudi njemu v drugem polčasu glavni sodnik srečanja ob negodovanju nad njegovo odločitvijo, da ob posredovanju Marquinhosa nad Ilkayem Gündoganom ni dosodil enajstmetrovke, pokazal rdeči karton. Tega je prejel tudi trener vratarjev Jose Ramon, a za ta trenutek se je Xavi posipal s pepelom. "To je bila moja napaka, napačno sem se odzval," je priznal španski strateg, ki se je skupaj z ekipo poslovil od lige prvakov.

Barcelona je povedla z 1:0, nato pa prejela štiri zadetke, ki so pokopali sanje o polfinalu lige prvakov. Foto: Reuters

Bolj umirjeno je dogajanje po tekmi pospremil Ilkay Gündogan, ki je nekoliko stopil na žogo. "Zelo sem razočaran. Bili smo v odličnem položaju, vse smo imeli v svojih rokah, a smo jim to predali na najlažji mogoči način. To je tisto, kar me je najbolj razočaralo. Dogajanja ob rdečem kartonu nisem dobro videl, a v takšnih primerih moraš biti res stoodstoten, da greš na žogo in veš, da jo boš dobil, drugače je boljše, da nasprotnika pustiš. Morda bi naš vratar opravil svojo nalogo, boljše je tudi, če prejmeš zadetek, kot da tako ostaneš brez igralca na zelenici. Če je storil napako, potem je odločitev sodnika pravilna," je bil jasen izkušeni član Barcelone.

Zadnji žebelj v krsto Kataloncev je v 89. minuti po protinapadu z golom za 4:1 zabil Kylian Mbappe. "Imeli smo nekaj priložnosti, Gündogan bi lahko izenačil, a je zadel vratnico, še pred rdečim kartonom bi lahko Lewandowski povišal na 2:0. Škoda je, da se trdo delo celotne sezone konča zaradi ene sodniške odločitve. Rad bi videl, da bi vso tekmo odigrali 11:11, to je bil res nepotreben rdeči karton," je še dodal Xavi, ki ga z Barcelono že v nedeljo zvečer čaka gostovanje pri Realu Madridu.

Luis Enrique je prekipeval od ponosa. Foto: Reuters

Enrique v vsakem primeru prepričan o uspehu ekipe

Povsem drugače je bil razumljivo razpoložen njegov nekdanji soigralec, zdaj pa nasprotnik na klopi PSG Luis Enrique, ki je že pred srečanjem jasno in samozavestno napovedal, da se bo njegova ekipa zavihtela v polfinale. "Prepričan sem, da bi napredovali, tudi če bi Araujo ostal na igrišču. Nikoli ne govorim o sodnikih. Posnetka dogajanja si še nisem ogledal, videl sem samo dogajanje ob igrišču. Do zdaj še nikoli nisem govoril o delu sodnikov, osredotočen sem na stvari, ki jih lahko nadzorujem," je dejal Enrique.

"Tekmo smo dobro odprli, občutek, ko so zadeli po odlični asistenci Lamina Yamala, je bil podoben tistemu s prve tekme, ko si prav tako nismo zaslužili, da smo se znašli v zaostanku. A upanje in vera v uspeh mojih nogometašev sta bila izjemna. Od tam smo šli v tekmo. Zagotovo je imel vlogo tudi rdeči karton, a tudi takšne tekme je treba znati odigrati in ne delati napak. Iskreno mislim, da bi slavili tudi brez rdečega kartona, čeprav zdaj tega ne moremo dokazati," je bil še jasen španski strateg na klopi francoskega prvaka.

