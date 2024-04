Benjamin Šeško tarča velikana z najbogatejšimi lastniki na svetu

Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško spada pri 20 letih med najbolj nadarjene in najdražje mlade napadalce na svetu. Njegove predstave v dresu RB Leipzig pozorno spremlja Evropa, zlasti tisti klubi, ki razmišljajo o tem, kako okrepiti svoj napad. Nekateri izmed njih imajo zelo debelo denarnico. Tako naj bi se po Manchester Unitedu in Chelseaju za slovenskega asa ogrel tudi Newcastle, klub s severa Anglije, ki se lahko pohvali z najbogatejšimi lastniki na Otoku. Skupaj imajo več denarja kot vsi tekmeci skupaj. Verjeli ali ne, a pod palcem imajo kar 572 milijard evrov. Milijard, ne milijonov!

Radečan je zadel na zadnjih dveh tekmah nemškega prvenstva. Tako se je veselil v soboto, ko je zatresel mrežo Wolfsburga. Rdeči biki so sicer premagali volkove s 3:0. Foto: Reuters Bliža se konec sezone, z njim pa tudi težko pričakovani poletni prestopni rok, v katerem bodo klubi v vročih mesecih skušali v svoje vrste pripeljati čim več želenih okrepitev. Pri tem lahko najgloblje v žep sežejo angleški premierligaši, zlasti tisti, k jih vodijo lastniki, ki niso le multimilijonarji, ampak kar multimilijarderji! Takšnih ni malo, svetlobna leta pred vsemi pa je po tem, ko je prižgal zeleno luč za prihod savdskoarabskega bogastva, Newcastle United.

Srake so s prihodom bogatih lastnikov dvignile tekmovalne cilje. Deloma so jih uresničile že v tej sezoni, saj so zaigrale v ligi prvakov, kjer niso imele sreče z žrebom in so po hudem boju v skupini smrti zaostale za Borussio Dortmund, PSG in Milanom. Tega dosežka ne bodo mogle ponoviti, saj to sezono na močnem prvenstvu zasedajo šesto mesto, že prvi sosed na lestvici Tottenham pa jim beži za okroglih deset točk.

Omenja se 50 milijonov evrov

Newcastle je po prihodu arabskega kapitala dvignil tekmovalne cilje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V prihodnji sezoni želijo tako črno-beli zaigrati z močnejšo zasedbo, s katero bi se lažje vključili v boj za najvišja mesta. Kot eno izmed okrepitev, ki bi pomagala pri uresničitvi tega cilja, so prepoznali prav mladega Slovenca. Angleški portal TEAMtalk tako poroča, kako se je po Manchester United in Chelseaju, že lani pa se je denimo veliko poročalo o Arsenalu, boju za naklonjenost Šeška na Otoku pridružil tudi Newcastle in bo pripravljen narediti vse, da pripelje slovenskega reprezentanta na St. James Park. Srake naj bi poleti prevetrile kader, ob odhodu Calluma Wilsona, izkušenega 32-letnega napadalca, ki si občasno nadene tudi državni dres in nastopa za tri leve, pa bi se odprlo mesto za novo svežo moč.

Newcastle je prepričan, da bi se Šeško, ki je v krstni sezoni v nemški bundesligi za Leipzig do zdaj dosegel devet zadetkov, med strelce pa se je vpisal tudi v soboto z Wolfsburgom (3:0), odlično vključil v ekipo. Pri tem poudarjajo njegovo mladost, zelo iskan profil napadalca in potencial, s katerim si je v nekaj letih zgradil sloves mladega igralca, ki bi lahko zaznamoval prihodnost nogometa.

Največji lastniški delež ima pri Newcastlu sklad Saudi Public Investment Fund, za katerim stoji Mohamed bin Salman, najbogatejši lastnik nogometnega kluba na svetu. Vreden je več kot vsi lastniki tekmecev Newcastla na Otoku. Foto: Reuters

Na Otoku poročajo o tem, kako bo treba za Šeška odšteti 50 milijonov evrov, kar je več kot ugodna cena za tako vredno naložbo, sploh v luči upoštevanja strogih pravil finančnega fair playa. Kazen, ki jo je v tej sezoni prejel Everton, je klube opomnila, naj pred vsakim večjim nakupom raje dvakrat premislijo. Tudi Newcastle, čeprav ima najbogatejše lastnike v nogometnem svetu, saj so Saudi Public Investment Fund, RB Sports & Media in PCP Capital Partners težki neverjetnih 572 milijard evrov, mora biti zelo previden. Ne sme zgolj kupovati in pri tem zapravljati astronomsko visokih zneskov, ampak prej tudi kakšnega igralca prodati ter s tem poskrbeti za določeno uravnoteženost.

Newcastle United ima že zdaj ogromno dragih nogometašev. Prednjači 26-letni Brazilec Bruno Guimaraes (85 milijonov evrov), 24-letni Šved Alexander Isak (70), 23-letni Anglež Anthony Gordon (50), 24-letni Nizozemec Sven Botman (45), 27-letni Brazilec Joelington (42) in 23-letni Italijan Sandro Tonali (40), ki se je v zadnjem obdobju nekajkrat zapletel v resne težave zaradi odvisnosti od športnih stav. Trener je Eddie Howe. Foto: Reuters

Ne le Šeško. V polno še pet Kekovih izbrancev! Žan Celar je s 13 zadetki najboljši strelec švicarskega prvenstva. Foto: Guliverimage Šeško konec prejšnjega tedna ni bil edini strelec med slovenskimi reprezentanti. Še zdaleč ne. Selektorja Matjaža Keka in njegove sodelavce lahko veseli tudi strelska forma Žana Celarja, napadalca Lugana. Zadel je v polno z bele točke, povečal število zadetkov na 13 in s tem zadržal prvo mesto na lestvici najboljših strelcev prvenstva. Lugano je v gosteh z 1:0 premagal Grasshoppers in skočil na drugo mesto, za vodilnim Young Boys pa zaostaja šest točk. Med strelce se je v vroči Grčiji vpisal Adam Gnezda Čerin, 24-letni nogometaš iz Idrije, ki je prejšnji mesec zatresel tudi mrežo Portugalske. Panathinaikosu je pomagal do domače zmage nad Lamio (3:1) z zadetkom za 1:1, kar je bil njegov tretji zadetek na grškem prvenstvu v tej sezoni. PAO, pri katerem nastopata tudi Andraž Šporar in Benjamin Verbič, pa se poteguje tako za naslov kot tudi pokalno lovoriko, kjer ga v finalu čaka Aris iz Soluna. Adam Gnezda Čerin s Panathinaikosom v Grčiji napada dvojno krono. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Mrežo tekmeca je konec prejšnjega tedna zatresel tudi Jon Gorenc Stanković. Sturm iz Gradca je v gosteh premagal Hartberg s 3:1, končni rezultat pa je postavil prav nekdanji nogometaš Domžal. Na tej tekmi se je izkazal tudi Tomi Horvat, saj je prispeval podajo za prvi zadetek črno-belih. Tudi Sturm lahko podobno kot Panathinaikos, zanimivo, v omenjenih dveh klubih nastopa kar pet slovenskih reprezentantov, še osvoji dvojno krono. Sturm ima enako število točk kot branilec naslova Salzburg, čaka pa ga še finale pokala, kjer se bo pomeril z dunajskim Rapidom. David Brekalo je dosegel prvi zadetek, odkar nastopa v ligi MLS, a je z Orlandom pri repu lestvice. Foto: Guliverimage Zadetka se je v zadnjih dneh razveselil tudi Nino Žugelj, ki brani barve norveškega prvaka Bodo/Glimt in je zatresel mrežo Lillestroma, sicer nekdanjega kluba Roberta Korena. Zmagal je kar s 5:0. Prvič, odkar se je preselil na drugo stran velike luže, je v polno zadel David Brekalo. Slovenski branilec je pomagal Orlandu do zmage nad DC Unitedom v ligi MLS v Washingtonu (3:2).

Zanimanje za Šeška raste iz tedna v teden

Benjamin Šeško ne bi bil prvi Slovenec, ki bi oblekel dres Newcastla. Tega je pred leti nosil že Haris Vučkić, a kluba takrat še ni poganjal kapital sklada, za katerim stoji Savdska Arabija. Foto: Guliverimage/Getty Images Newcastle bi rad pripeljal več mlajših novincev, na katerih bi lahko zgradil svetlo prihodnost. Postopno bi potem rasla njihova vrednost, srake pa bi širile krog svojih zvezdnikov, s katerimi bi lahko v prihodnjih sezonah napadale višje cilje. In eden izmed tistih, na katerem temelji ta projekt, je prav Šeško. Mladi Radečan je pred kratkim postal slovenski nogometaš z največjo tržno vrednostjo. Transfermarkt ga ceni na 40 milijonov evrov, s čimer je prekinil dolgoletno prevlado svojega kapetana v izbrani vrsti, vratarja Atletica Jana Oblaka (30 milijonov evrov).

S tem ko se Šeško omenja v povezavi z morebitnimi selitvami na Otok, samo še raste zanimanje za neustrašnega napadalca, pred katerim je svetla prihodnost, del razkošnega repertoarja pa bi lahko prikazal tudi na največjem reprezentančnem spektaklu, Euru 2024 v Nemčiji. Ko se bo Kekova četa na zadnji tekmi skupinskega dela potegovala za dragocene točke proti zvezdniški Angliji, bo Šeškov nastop zaradi ogromnega zanimanja bogatih otoških klubov še pod posebnim zanimanjem. Tudi Newcastla, ki ima najbogatejše lastnike, kar si jih lahko predstavlja nogometni svet.

Koliko imajo pod palcem najbogatejši lastniki angleških prvoligaških klubov (vrednosti so izražene v milijardah):

Klub Lastniki Evri Funti 1. Newcastle United Saudi Public Investment Fund, RB Sports & Media, PCP Capital Partners 572 489 2. Manchester United družina Glazer, Sir Jim Ratcliffe 25,77 22,01 3. Manchester City Abu Dhabi United Group, Silver Lake 20,33 17,37 4. Chelsea Todd Boehly, Hansjorg Wyss, Mark Walter 14,60 12,47 5. Arsenal Stan Kroenke 11,92 10,18 6. Aston Villa Wes Edens, Nassef Sawiris 10,99 9,39 7. Everton 777 Partners 9,37 8 8. Liverpool John W. Henry, Tom Werner 9,06 7,74 9. Fulham Shahid Khan 7,30 6,24 10. West Ham United David Sullivan, Daniel Kretinsky 6,74 5,76 11. Wolverhampton Guo Guangchang, Liang Xinjun, Wang Qunbin 6,38 5,45 12. Tottenham Joe Lewis, Daniel Levy 5,36 4,58 13. Crystal Palace John Textor, David Blitzer, Josh Harris, Steve Parish 5,08 4,34 14. Bournemouth William P. Foley 1,47 1,26 15. Brighton & Hove Albion Tony Bloom 1,20 1,03 16. Nottingham Forest Evangelos Marinakis 0,57 0,49 17. Brentford Matthew Benham 0,26 0,22 18. Sheffield United Abdullah bin Musaid Al Saud 0,18 0,16 19. Luton Town David Wilkinson 0,03 0,026 20. Burnley Alan Pace ? ?

