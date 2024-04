Velikan se je ogrel za Zidana, a legendarni Nemec opozarja na težavo

Nemški velikan Bayern München, ki je v nedeljo tudi uradno po 11 letih ostal brez državnega naslova in moral čestitati razigranemu tekmecu iz Leverkusna, bo po koncu sezone dobil novega trenerja. Bi to lahko postal Zinedine Zidane? Legendarni Nemec Lothar Matthäus opozarja na veliko težavo.

V večini evropskih držav nogometna prvenstva vstopajo v najbolj razburljivo obdobje, ko se v zaključku sezone odloča o lovorikah. Do konca je še kar nekaj krogov, zato še toliko bolj preseneča podvig Bayerja iz Leverkusna. Ne le, da je pod vodstvom Xabija Alonsa (na pozabimo, Španec je prevzel Bayer v prejšnji sezoni v zelo zahtevnem položaju, ko je bil po skromnih rezultatih šele predzadnji na lestvici, op. p.) osvojil zgodovinski prvi državni naslov kar pet krogov pred koncem prvenstva, ampak se mu ponuja tudi priložnost, da nemško krono osvoji brez enega samcatega poraza!

Nepozabno proslavljanje navijačev Bayerja iz Leverkusna prvega naslova državnega prvaka v 120-letni zgodovini kluba:

Bayer v tej sezoni, pa naj gre za domače ali evropske tekme, sploh še ni izgubil. Tako lahko postane prvi nemški klub, ki bi postal prvak brez poraza. To je nekaj, kar rekorderju tekmovanja, 33-kratnem prvaku Bayernu, še ni uspelo. Leverkusnu se nasmiha tudi pokalna lovorika, saj se bo 25. maja na Olimpijskem stadionu v Berlinu v finalu pomeril z drugoligašem Kaiserslauternom (trenutno predzadnjim v drugi ligi, tako da mu grozi izpad v tretjo ligo), še vedno pa je tudi v igri za naslov najboljšega v Evropski ligi. V četrtek bo v Londonu branil prednost dveh zadetkov proti West Hamu (2:0) in skušal nadaljevati sanjski niz neporaženosti.

Alonsa ne bo niti v München, niti Liverpool

Xabi Alonso je pri 42 letih popeljal Bayer do zgodovinskega uspeha. Tako so si dali njegovi varovanci duška in prekinili novinarsko konferenco. Foto: Reuters V Leverkusnu, kjer je v nedeljo potekalo ogromno slavje do zgodnjih jutranjih ur, strateg Alonso pa je še toliko bolj osrečil navijače, saj je napovedal, kako želi kljub številnim mamljivim priložnostim ostati pri Bayerju, je tako zelo veselo. Povsem drugače je v Münchnu, ki je po 11 zaporednih letih neprekinjenih osvajanj Bundeslige ostal brez nemške "kante". Bayern ni ostal le brez državnega naslova, ampak bo moral poiskati tudi novega trenerja. Thomas Tuchel namreč zapušča vroči stolček.

Na Bavarskem ne skrivajo želje, da bi nanj sedel nekdanji as Bayerna Alonso, podobne misli se pletejo tudi po glavah privržencem Liverpoola, saj je Xabi velik pečat v igralski karieri pustil prav na Anfieldu, ki ga bo po koncu sezone zapustil Jürgen Klopp. A Xabi bo ostal zvest Bayerju, največji senzaciji sezone 2023/24. Kdo bo torej novi trener Bayerna?

Jezikovne ovire za Francoza

Lothar Matthäus, legendarni kapetan Bayerna in nemške reprezentance, ki jo je popeljal na svetovni prestol, je prepričan, da bi moral trener Bavarcev govoriti vsaj tekoče angleško, če že ne zna nemško. Foto: Guliverimage Španski športni dnevnik Marca je v nedeljo postregel z odmevno govorico o tem, kako se bavarski velikan zanima za možnost sodelovanja z Zinedinom Zidanom. Sloviti Francoz se lahko pohvali z bleščečo trenersko kariero, saj je postal pravi magnet za osvajanje lovorik z madridskim Realom, največ veselja pa je navijačem belih baletnikov ponudil s kar tremi evropskimi naslovi.

Ker je nazadnje vodil Real pred slabimi leti, nato pa prenehal s trenerskimi aktivnostmi, se poraja vprašanje, ali bi bil 51-letni Francoz alžirskih korenin pripravljen na delo v Nemčiji. V tej deželi, na katero ga spremljajo manj prijetni spomini, saj je leta 2006 v finalu svetovnega prvenstva po udarcu Marca Materazzija prejel enega najbolj nepozabnih rdečih kartonov v zgodovini nogometa, galski petelini pa so nato v Berlinu ostali praznih rok, še ni deloval. Zaradi jezikovnih ovir, Zidane ni nikoli govoril nemško, pa bi lahko nastale težave.

Bayern je v tej sezoni zapravil možnost, da bi postal nemški prvak, izpadel je v Nemškem pokalu in izgubil Nemški superpokal. Zadnja možnost, da bi sezono 2023/24 vendarle sklenil z lovoriko, se mu ponuja v Ligi prvakov. V sredo bo na povratni tekmi četrtfinala gostil Arsenal. Prva tekma v Londonu se je končala brez zmagovalca (2:2). Foto: Reuters

Zidane je v nogometnem svetu spoznal veliko okolij, poleg francoskega jezika se z lahkoto sporazumeva tudi v italijanskem in španskem jeziku, veliko slabši pa je, ko napoči beseda v angleškem jeziku. Angleško ne govori tekoče, kar bi lahko povzročilo ogromne težave v komunikaciji z igralci. O tem je prepričan tudi legendarni Nemec Lothar Matthäus. ''Znanje angleščine je minimum, ki bi se moral zahtevati od trenerja Bayerna,'' je prepričan nekdanji zvezdnik nemškega in svetovnega nogometa, zdaj pa že dalj časa televizijski strokovni komentator.

Predsednik Bayerna: Lahko komunicira tudi neverbalno

Herbert Hainer je postal predsednik Bayerna konec leta 2019. V tej sezoni je prvič ostal brez naslova nemškega prvaka. Foto: Guliverimage O tem, ali bi moral trener Bayern govoriti tudi nemško, bi lahko veliko povedali tudi nekdanji tuji trenerji bavarskega nogometnega ponosa, denimo Italijan Giovanni Trapattoni, Katalonec Josep Guardiola in Italijan Carlo Ancelotti, je nedavno razpredal tudi prvi mož Bayerna Herbert Hainer. ''To, da nekdo ne govori nemškega jezika in hoče postati trener Bayerna, za nas ni izključitveni kriterij. Vedno iščemo najboljšo rešitev za Bayern. Naše moštvo je mednarodno, trener lahko z igralci komunicira tudi neverbalno,'' se je predsednik Bayerna dotaknil tudi univerzalnega nogometnega jezika, ki je v vseh državah zelo podoben in se lahko uporablja večinoma s kretnjami.

Zidane je sicer februarja namignil, da bi se rad vrnil v trenerski posel. Vendar takrat ni povedal, kje bi to počel. Po tem, ko je junija 2021 zapustil klop madridskega Reala, se je v govoricah omenjalo, da bi lahko postal francoski selektor oziroma trener Juventusa, kjer je pred davnimi leti blestel kot igralec, a ni nikoli prišlo do sklenitve sodelovanja.

Zidane je pred leti popeljal Real do treh zaporednih evropskih naslovov. Bayern je nazadnje osvojil Ligo prvakov leta 2020. Foto: Reuters

Med kandidati, ki se omenjata za novega trenerja Bayerna, sta tudi aktualni nemški selektor Julian Nagelsmann, ki bo skušal letos popeljati elf na domačih zelenicah do evropskega naslova na Euru 2024, kot tudi Italijan Roberto De Zerbi, ki se na Otoku, čeprav ne more računati na tako kakovostni igralski kader kot si ga lahko privoščijo najbogatejši angleški velikani, odlično kosa s tekmeci.

Poleg Bayerna so znani še trije državni prvaki

Kar se tiče prvoligaških tekmovanj v Evropi, Bayer ni edini klub, ki se že lahko pohvali z naslovom. Tega so si zagotovili že Qarabag v Azerbajdžanu, Slovan Bratislava na Slovaškem in The New Saints v Walesu. Tako sta do zvezdic prišla tudi kluba, s katerima se je v tej sezoni v Evropi merila ljubljanska Olimpija. Zmaji so proti Qarabagu izpadli v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, a drago prodali kožo zlasti na gostovanju (1:1), izkazali pa so se tudi proti Slovanu, saj so ga v sklepnem dejanju skupinskega dela premagali v gosteh (2:1) in poskrbeli za eno najbolj odmevnih evropskih zmag v zgodovini kluba.

Slovan je postal slovaški prvak že šestič zapored, skupno pa se lahko pohvali z 22 naslovi:

Na Slovensku majster

Pri Slovanu sicer nastopa tudi Kenan Bajrić. Občasni slovenski reprezentant je dolgoletni obrambni steber najboljšega slovaškega kluba in tudi prvi slovenski legionar, ki je v sezoni 2023/24 postal prvak.

Kar se tiče pokalnih naslovov, ima za zdaj kljukico le Athletic Bilbao. Baskovski klub je nedavno v finalu španskega pokala premagal Mallorco, pred tem pa je bil v polfinalu usoden za Oblakovega Atletica. Slavje rdeče-belih v Baskiji je bilo ogromno, to je bila prva lovorika za Athletic po 40 sušnih letih.

Celjani že hladijo penino, finale pokala bo v Ljubljani Celjani bi lahko osvojili drugo državno zvezdico. Prvič so bili slovenski prvaki leta 2020. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako pa je z lovorikami v Sloveniji? Kar se tiče naslova prvaka, se z njim že dolgo najbolj resno spogledujejo Celjani. Prednost pred Olimpijo znaša velikih 12 točk. Ljubljančani imajo resda tekmo manj, v sredo jih čaka še zadnji večni derbi v tej sezoni, ko bodo v Stožice prišli Mariborčani. Ker pa prvoligaške klube na sončni strani Alp čaka do konca sezone samo še pet krogov, lahko Celjani že hladijo penino. Kar se tiče pokalnega tekmovanja, je za zdaj jasno le to, da se bosta v finalu, Nogometna zveza Slovenije se je odločila, da bo odigran v Ljubljani (Stožice), udarila prvoligaš in drugoligaš. V prvem polfinalu (24. aprila) bo namreč Gorica pričakala Beltince, v drugem (25. aprila) pa bo Mura na Fazaneriji skušala izkoristiti prednost domačega igrišča proti Rogaški.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.