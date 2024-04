Ponos Baskije 24. pokalni naslov dočakal po 40 letih

V finalu španskega pokalnega nogometnega tekmovanja v Sevilli sta se pomerila Athletic Bilbao in Mallorca. Šele po streljanju enajstmetrovk so z 2:1 zmagali Baski, ki so s 24 pokalnimi naslovi drugi na večni lestvici zmagovalcev. Zaostajajo le za rekorderjem Barcelono. Nogometaši Athletica so osvojili prvo lovoriko po letu 1984. V Andaluzijo je odpotovalo več kot 80 tisoč navijačev Athletica, ki so uspeh svojih ljubljencev praznovali globoko v noč. Vsi niso dobili mesta na razprodanem stadionu.