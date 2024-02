Jan Oblak po podvig, ki bi mu odprl pot do nove lovorike

V torek sta se na stadionu Reale Arena pomerila Real Sociedad in Mallorca. Favoriti so bili Baski, ki jim bolje kaže tudi v španskem prvenstvu, še vedno pa se potegujejo tudi za evropski naslov, saj jih kmalu čaka povratna tekma osmine finala proti PSG, a se je Mallorca izkazala za nadvse neugodnega nasprotnika. Že v prvem polčasu je Real Sociedad zapravil priložnost za vodstvo, ko je strel z enajstih metrov zgrešil Brais Mendez.

V drugem polčasu so najprej udarili gostje in z golom Giovannija Gonzaleza povedli, za izenačenje pa je poskrbel Mikel Oyarzabal. Pri neodločenih 1:1 je ostalo do konca rednega dela, spremembe izida pa ni bilo niti v dveh 15-minutnih podaljških. O prvem finalistu španskega pokala so tako odločale enajstmetrovke, prav strel Oyarzabala je vratar Mallorce ubranil, in to se je izkazalo usodno za Real Sociedad. Vsi preostali strelci so bili namreč uspešni, s 5:4 pa je loterijo dobila Mallorca.

Athletic Bilbao je edini klub, ki je v tej sezoni premagal Atletico v gosteh. Foto: Reuters

Zvečer sledi pokalna poslastica v Bilbau. Athletic bo na San Mamesu branil tesno prednost, ki si jo je priigral v Madridu in postal prvi, ki je v tej sezoni v gosteh premagal varovance Diega Simeoneja. Atleticu v zadnjih tednih ne gre najbolje, na zadnjih šestih tekmah so zmagali le enkrat, a bi jim zmagi v Bilbau, zlasti pa tista na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Interju (13. marca v Madridu), polepšali sezono in okrepili samozavest. Atletico bi se tako prvič, odkar zanj brani Jan Oblak, uvrstil v finale španskega pokalnega tekmovanja.

Athletic Bilbao je v bogati zgodovini osvojil kar 23 pokalnih lovorik, več od njega jih je v Španiji le Barcelona (31). Atletico Madrid je na večni lestvici uspešnosti z desetimi lovorikami na četrtem mestu, pred njim je še Real Madrid (20). Diego Simeone je nazadnje popeljal Atletico do pokalne lovorike v sezoni 2012/13, ko med vratnicama še ni bilo Jana Oblaka. Škofjeločan se je Madridčanom pridružil leta 2014, od takrat pa še čaka na prvi nastop v finalu pokala.

Antoine Griezmann ne bo mogel pomagati Atleticu v Baskiji. Na tekmi lige prvakov v Milanu si je poškodoval gleženj. Foto: Reuters

Gostitelji bi lahko zaradi zdravstvenih težav pogrešali Anderja Herrero, Yurija Berchicheja, Yeraya Alvareza in Iniga Lekueja, Atletico pa Joseja Mario Gimeneza, Thomasa Lemarja, Cesarja Azpilicueto in Antoina Griezmanna, kar bo največji udarec za madridskega velikana.

Finale pokalnega tekmovanja bo 6. aprila v Sevilli.

Španski pokal, polfinale (povratni tekmi):

Torek, 27. februar:

Četrtek, 29. februar: