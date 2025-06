Oven

Težave imate s počutjem. Zaradi preobremenjenosti na delovnem mestu nimate dovolj časa zase. To sem vam zna maščevati, zato je čas, da poskrbite za svoje telo. Omislite si novo športno aktivnost, ki vam bo povrnila potrebno energijo. Zvezde vam bodo danes naklonjene, zato bo pravi dan za sprejemanje odločitev in vnašanje sprememb v način življenja.

Bik

Čaka vas še kar nekaj dela, zato nikar ne obupujte nad nalogami, ki vam jih bo nalagal nadrejeni, ker se jim na noben način ne boste mogli izogniti. Skrbi vas osebna zadeva, povezana s članom vaše družine. Zadeva se vas ne tiče, zato se ne vtikajte preveč, pa vendar izrazite skrb in družinskemu članu ponudite roko.

Dvojčka

Danes boste nesrečni. V slabo voljo vas bodo lahko spravili ljudje, ki so vam zelo blizu. Soočiti se boste morali še s slabo finančno situacijo. Vedeli ste, da imate na tem področju težave in da jih kar ne morete razrešiti, ampak ste kljub temu upali na boljši razvoj dogodkov. Ker temu ni tako, se boste morali odreči določenim materialnim željam.

Rak

Na vašem obnašanju se več kot očitno odraža vreme. Danes boste razdražljivi, počutje bo nihalo, soočali se boste z glavoboli, ki pa se bodo proti večeru pomirili. V službi boste kljub raztresenosti uspešni in boste dobro opravili zastavljene naloge. Spoznali boste tudi novega sodelavca, ki pa vam ne bo po godu.

Lev

Danes se boste na delovnem mestu odlično odrezali. Vendar pa bo vaš odnos do ostalih zelo negativen in boste na ta način začeli izgubljati sodelavce, ki so vas do sedaj podpirali. Poskrbite, da boste to popravili, saj vaš uspeh brez njihovega sodelovanja ne bi bil mogoč. Raje se vsem zahvalite za sodelovanje in pojdite po službi domov.

Devica

Končno se vam je povrnilo zdravje. Nikar se ne opogumite prehitro, ampak še vedno skrbite za svoje telo in zdravstveno stanje, da se ne bo zgodba ponovila. Res je neprimerno, da vas sesuje utrujenost in vas tako omeji pri vsakdanjih opravilih. Dan naj bo preprost; iz službe se takoj napotite domov in se srečajte s prijateljem, ki ga že dolgo niste videli.

Tehtnica

Danes se boste počutili odlično. Čaka vas sicer nesmiseln prepir s sodelavcem, ki se bo vrtel okrog nepomembne zadeve, zanetil pa ga bo on sam. Zadevi se uprite z nasmeškom in preprosto mislijo. Umaknite se in naj se sodelavec ukvarja sam s seboj. Prinesite pozitivno energijo tudi domov.

Škorpijon

Naleteli boste na osebo, ki bo zaznamovala vaše življenje, ne še v tem določenem trenutku, ampak v roku okoli enega leta. Interakcije, ki jo boste imeli s to osebo, si ne boste znali razložiti, bo pa na vas nedvomno naredila vtis. Stvari se bodo obrnile na bolje in tudi počutili se boste dobro.

Strelec

Izognili se boste neprijetni situaciji, ki bi vas duševno paralizirala za kar nekaj časa. Vsakodnevno se zapletate v neprijetne zadeve, ki na vas puščajo pečate, zato delajte na tem, da se boste v prihodnje takim situacijam brez težav izognili. Za to bo treba sicer spremeniti način življenja, pa vendar bo to pozitivno vplivalo na vas.

Kozorog

Včasih ste preveč samovšečni. Na ta način dajete napačno sliko o sebi, v službi pa se ljudje odmikajo od vas, saj se jim ne ljubi poslušati le o vašem napredku in dosežkih. Razmislite, če je to res slika, ki jo želite dajati o sebi, saj prej nikoli niste bili taki. Raje se namesto sebi posvečajte drugim.

Vodnar

Danes vas čaka naporen delovni dan. Dobili boste veliko zadolžitev, več in težje kot sicer. Sprva si boste to razlagali kot zaroto negativno nastrojenih nadrejenih, ki vas imajo na piki. Vendar boste kasneje dojeli, da gre le za to, da vam nadrejeni zaupajo in vedo, da od vas lahko pričakujejo zelo dobro opravljeno delo.

Ribi

Današnji dan bo zelo naklonjen vezanim, saj se vam obetajo zanimiva srečanja. Samski pa bodite danes zelo previdni pri pogovoru z neko osebo, ki misli da ve vse in še več. Čeprav se vam ta nekdo ne bo zdel najbolj simpatičen, se mu le nasmehnite. Trdno stojte za svojimi prepričanji.