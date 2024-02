Oblakovi so se grdo opekli, Barcelona po strelskih vajah pod vrh

V 26. krogu španskega prvenstva je Atletico Madrid z Janom Oblakom po porazu v ligi prvakov proti Interju (0:1) le remiziral proti zadnjeuvrščeni Almerii (2:2). Nogometaši Barcelone, ki so med tednom na prvi tekmi osmine finala lige prvakov z 1:1 remizirali z Napolijem, so s 4:0 odpihnili Getafe. Blaugrana za vodilnim Realom zdaj s tekmo več zaostaja pet točk, ob novih treh pa se je vsaj začasno povzpela na drugo mesto pred katalonskega tekmeca Girono.

Atleti z Janom Oblakom po spodrsljaju proti zadnji ekipi lige na četrtem mestu za prvim mestom ob odigrani tekmi več zdaj zaostajajo deset točk. Almeria je do tega kroga zbrala le osem točk, kljub osvojeni deveti pa ostaja trdno zasidrana na zadnjem mestu la lige. Obračun se je sicer za Atlete začel sanjsko, saj je že v drugi minuti za vodstvo zadel Angel Correa, vendar so domači v 27. minuti preko Luke Romera izenačili na 1:1. Zasedba Diega Simeoneja je nato v drugem polčasu v 57. minuti še drugič na tekmi povedla, potem ko je v polno meril Rodrigo de Paul, a je Almeria odgovorila še enkrat in z drugim zadetkom Romera na tekmi izenačila na 2:2 in s tem tudi postavila končni izid tekme.

Atletico je še enkrat več dokazal, da mu tradicionalno gostovanje pri Almerii ne ustreza, saj je na osmih tekmah zmagal le enkrat. Simeone je sicer na delu pogrešal poškodovanega francoskega zvezdnika Antoina Griezmanna, ki si na tekmi lige prvakov v Milanu poškodoval gleženj. Atletico tako nadaljuje neprepričljivi niz. Na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih je namreč zmagal le enkrat, kar trikrat je izgubil, dvakrat pa remiziral.

Barcelona suverena

Barcelona je proti Getafeju prišla do 17. zmage v sezoni. Pot do visoke zmage je v 20. minuti tlakoval Raphinha, ki je izkoristil odlično podajo Julesa Koundeja v prostor. Na 2:0 je v 53. minuti povišal Joao Felix, malce zatem je v polno meril še Frenkie de Jong, piko na i zmagi s 4:0 pa je v 91. minuti postavil Fermin Lopez.

Vodilni Real se bo v nedeljo pomeril s Sevillo, Girona pa se bo po porazu v prejšnjem krogu skušala pobrati na obračunu z ekipo Rayo Vallecano.

Tekma med Granado in Valencio, ki bi morala biti v soboto, je preložena, saj je mesto Valencia po hudem požaru razglasilo tridnevno žalovanje.

