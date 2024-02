Baski usodni za Girono, Realu se lahko smeji

Nogometaši vodilnega Real Madrida so v nedeljo v 25. krogu španskega prvenstva le remizirali z ekipo Rayo Vallecano (1:1), a so vseeno povišali prednost pred najbližjim zasledovalcem, saj je Girona na ponedeljkovem gostovanju v Bilbau izgubila z 2:3. Največje presenečenje te sezone ni zmagalo že tri tekme zapored, kraljevi klub pa ima zdaj pred njim šest točk prednosti, Athletic pa se je utrdil na petem mestu. Oblakov Atletico je v soboto napolnil mrežo Las Palmasu (5:0), Barcelona pa je po dramatičnem zaključku v Vigu premagala Celto.

Nogometaši Girone so v 25. krogu španskega prvenstva izgubili proti Athleticu iz Bilbaa z 2:3. Po spodrsljaju vodilnega Reala, ki je v nedeljo remiziral z Rayom, bi se lahko Katalonci z zmago v Baskiji približali belim baletnikom na tri točke zaostanka, tako pa znaša prednost Reala +6.

Girona, največje presenečenje te sezone, ni zmagala že tri tekme zapored. Po remiju z Realom Sociedadom (0:0) in porazu proti Realu (0:4) je ostala še brez točk v Bilbau. Athletic je povedel v drugi minuti, ko je zadel Alejandro Berenguer. Na začetku drugega polčasa je sicer izenačil Viktor Cigankov (49. minuta), a sta Berenguer in Inaki Williams v 56. in 60. minuti Athleticu tlakovala pot do zmage. Eric Garcia je v 75. minuti znižal na 2:3, rezultat pa se do konca dvoboja kljub nekaterim lepim priložnostim gostov ni več spremenil.

Bilbao je na petem mestu lestvice ohranil dve točki zaostanka za četrtouvrščenim Atleticom iz Madrida (51 točk).

Presenečenje v Madridu, Real osvojil le točko

Prva nedeljska tekma je postregla z velikim presenečenjem, saj je 14. ekipa la lige Rayo Vallecano prišla do točke proti vodilnemu Realu. Ta je še petič v sezoni prišel do točke, ob tem ima beli balet le en poraz. Tekma se je sicer za izbrance Carla Ancelottija začela sanjsko, saj je že v tretji minuti za vodstvo z 1:0 zadel Joselu. A domači se niso predali, v 24. minuti je z roko v kazenskem prostoru Reala igral Eduardo Camavinga, glavni sodnik srečanja Alejandro Ruiz pa je po posredovanju Vara in ogledu posnetka pokazal na najstrožjo kazen, to pa je zanesljivo izvedel Raul de Tomas. Real do konca srečanja ni več našel poti do mreže mestnega tekmeca, v 95. minuti je drugi rumeni karton prejel Dani Carvajal, tako da je vodilna ekipa španskega prvenstva srečanje končala z deseterico.

Foto: Reuters

Real ima zdaj šest točk prednosti pred drugouvrščena Girono. Osem točk za prvim mestom zaostaja Barcelona, še tri več pa četrti Atletico Madrid.

Nov mejnik Jana Oblaka

Izbranci Diega Simeoneja so se v soboto izkazali proti Las Palmasu. Marcos Llorente se je v uvodnih 20 minutah dvakrat vpisal med strelce, strelski festival na Metropolitanu pa sta v drugem polčasu nadaljevala Angel Correa, Argentinec je drugi zadetek dosegel z bele točke, in Nizozemec Memphis Depay, ki je v 87. minuti postavil končni rezultat 5:0.

Atletico je "počil" petardo v mreži Las Palmasa, Jan Oblak pa ostal nepremagan že 156. v karieri. Foto: Reuters

Na vratih Atletica je stal Jan Oblak. Zbral je dve obrambi in že 156. v karieri na tekmi španskega prvenstva ohranil mrežo nedotaknjeno. Večkrat od njega je to v zgodovini tekmovanja uspelo le petih vratarjem. To so rekorder Andoni Zubizarreta (235), Francisco Buyo (213), Iker Casillas (177), Victor Valdes (173) in Santiago Canizares (164), 31-letni Škofjeločan pa se je na večni lestvici prebil na šesto mesto, ki si ga deli s Josejem Ramonom Esnaolo in Josejem Angelom Iribarjem. Zanimivo pa je, da je Oblak zbral 156 tekem brez prejetega zadetka na 320 prvoligaških nastopih, Esnaola in Iribar pa sta branila na 469 oziroma 466 tekmah.

Porteria a cero para Jan Oblak que con 320 partidos en Primera División iguala las 156 porterías a cero de José Manuel Esnaola con 469 partidos en Liga.



Y de José Ángel el Txopo IRIBAR (Palabras Mayores) Que también se retiro con 156 porterías a cero.



Iribar jugó 466 partidos… pic.twitter.com/PRCzZjLljT — RumoreATM 🔴⚪ (@MercadoATM) February 17, 2024

V večerni tekmi je Barcelona s precej težavami prišla do treh točk, ki jih je nujno potrebovala za ohranitev stika z vrhom. Za vodstvo Kataloncev je poskrbel Robert Lewandowski v 45. minuti, a je nato v nadaljevanju izenačil Iago Aspas. Že v sodnikovem dodatku je Barca prišla do najstrožje kazni, prvi poskus Lewandowskega je vratar Vicente Guaita ubranil. Toda ker ni stal na golovi črti, je Poljak dobil še eno priložnost in v drugo vendarle zadel za 2:1.

Robert Lewandowski je v Vigu zadel v polno dvakrat. Foto: Reuters

Petkova večerna tekma med Villarrealom in Getafejem se je končala z delitvijo točk (1:1).

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota, 17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Ponedeljek, 19. februar:

Lestvica: