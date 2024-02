Kiks za Oblaka in Barcelono, Real prizemljil presenečenje sezone

Osrednja tekma 24. kroga španske lige se je v soboto igrala na Santiagu Bernabeu, kjer je vodilni Real gostil drugouvrščeno Girono, ki velja za prijetno presenečenje sezone. In jo je dodobra prizemljil. Domači so že po dobre pol ure že vodili z 2:0, na koncu pa zmagali s 4:0 in prednost povišali na pet točk. Hud kiks si je dan pozneje privoščil četrti Atletico Madrid, ki je z 0:1 izgubil proti šele 15. Sevilli. Jana Oblaka je že v 15. minuti premagal Isaac Romero. Krog sta v nedeljo zvečer sklenila tretja Barcelona in Granada (3:3).