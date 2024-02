Oblak zrušil nov mejnik, zdaj gre po tisto, kar mu manjka!

Atletico spada med največje španske klube, v almanahih, v katerih so zajeti podatki, ki poveličujejo njegovo bogato tradicijo in zgodovino, pa ima vse večjo veljavo Jan Oblak. Kapetan slovenske reprezentance že vrsto let spada med najboljše vratarje na svetu. Navijačem Atletica se je tako prikupil pri srcu, da mu že dolgo prepevajo pesem, ki so mu jo posvetili (Obli, Oblak, cada dia te quiero mas – Obli, Oblak, vsak dan te imam raje), nekdanji čuvaj mreže Olimpije in Benfice pa jim vrača z izvrstnimi predstavami, s katerimi je pripomogel Atleticu že do številnih uspehov.

Med vratnicama Atletica je od leta 2014 stal kar 425-krat. Foto: Guliverimage/Getty Images

Trener Diego Simeone ga je že davno razglasil za enega najboljših vratarjev na svetu. Argentinec ne čuti potrebe po tem, da bi ga zamenjal ali poslal na klop. Ko igra Atletico in je čas za najmočnejšo zasedbo, je na vratih, če mu to seveda dopuščajo zdravje ali kartoni, Oblak. Ker je zvest rdeče-belim že desetletje, je na različnih tekmovanjih nanizal ogromno nastopov, na večni klubski lestvici nogometašev Atletica z največjim številom nastopov pa se je povzpel že na šesto mesto.

🔝🇸🇮 Jan Oblak continúa batiendo registros con nuestra camiseta y hoy iguala a Isacio Calleja como el sexto jugador con más encuentros en la historia del club.



¡Grande, Jan the Man! 💪 pic.twitter.com/k1IGBiK0Xu — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2024

Od nedelje naprej si ga deli z legendarnim branilcem Isaciom Callejo. Nekdanji velikan Atletica je leta 1964 s špansko reprezentanco postal evropski prvak, z Atleticom, za katerega je igral 14 sezon, pa postal dvakrat španski prvak, štirikrat je osvojil pokal, enkrat pa evropski pokal pokalnih zmagovalcev. Z lovorikami, ki jih je osvojil za Atletico, pa se lahko pohvali tudi Oblak. Ni jih zbral tako veliko kot Calleja, a vendar …

Podobno kot Handanović, a ...

Že v sredo, ko čaka 31-letnega Slovenca nov vrhunec, prvi polfinalni pokalni spopad z Athleticom iz Bilbaa, bo Oblak na večni klubski lestvici že na samostojnem šestem mestu. Če bo ostal v Atleticu tudi prihodnjo sezono in mu bo naklonjeno zdravje, bo zagotovo pridobil še nekaj mest. Pred njim so namreč le še aktualni kapetan Koke, ki je s 616 nastopi absolutni rekorder rdeče-belih, Adelardo Rodriguez (553), Tomas Renones (483), Enrique Collar (470) in Carlos Aguilera (456). Zgolj španski nogometaši, tako da Oblaku pri Atleticu pripada izjemna čast, saj je tujec z največjim številom nastopov v zgodovini kluba.

Samir Handanović je z Interjem osvojil dve pokalni lovoriki (dvakrat zapored – 2021/22 in 2022/23), Jan Oblak pa z Atleticom še ni nastopil v finalu španskega pokalnega tekmovanja. Foto: AP / Guliverimage

Zelo podobno zgodbo je v Milanu zgradil njegov rojak in nekdanji reprezentančni soigralec Samir Handanović. Ljubljančan je za črno-modre branil kar 455-krat. Izmed tujcev je več nastopov v dresu Interja zbral le nepozabni Argentinec Javier Zanetti (615). Handanović se je lani od Interja poslovil kot zmagovalec, pomagal mu je do osvojitve italijanskega pokala.

Možnosti Atletica niso bile še nikoli tako velike

Prav pokalna lovorika na domačem tekmovanju pa je nekaj, kar v Španiji še vedno pogreša Oblak. V tej sezoni ima priložnost, da z Atleticom osvoji še zadnjo domačo lovoriko, ki se mu od leta 2014, ko se je pridružil Madridčanom, vztrajno izmika. Los Colchoneros namreč v zadnjem desetletju niso nikoli osvojili španskega pokala. Bili so že španski prvaki, osvojili so tudi španski superpokal, vse skupaj v Evropi začinili z osvojeno ligo Europa in evropskim superpokalom, v ligi prvakov pa so se prebili vse do finala. V kraljevem pokalu pa se Oblak ni nikoli resneje približal lovoriki. Odkar nastopa za Atletico, se sploh ni še nikoli prebil v finale pokala.

V polfinalu bosta odigrani dve tekmi. Atletico bo v sredo gostil Athletic, povratna tekma bo konec meseca v Bilbau. Tako bodo Jan Oblak in druščina ta teden računali na prednost domačega igrišča, na katerem niso že zelo dolgo izgubili. Foto: Reuters

V tej sezoni bi lahko bilo drugače, saj se je prebil med štiri najboljše, že pred tem pa so iz boja za pokalno lovoriko izpadli tako branilec naslova Real (Atletico ga je izločil v četrtfinalu po podaljšku s 4:2), Barcelona kot tudi v tej sezoni še kako vroča Girona. V boju za pokalno lovoriko poleg Atletica vztrajajo še Athletic Bilbao, Real Sociedad in Mallorca, tako da so možnosti Jana Oblaka za tako želeno osvojitev pokala v tej sezoni večje kot kdajkoli. Če bo v polfinalu preskočil baskovsko oviro, ga čaka nastop na sklepnem dejanju pokala, ki ga bo 6. aprila na stadionu La Cartuja gostila Sevilla.

Bo Jan Oblak letos z navijači proslavljal osvojitev španskega pokala? Od lovorike ga delita le še dva koraka. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko