Bomba z Otoka: Slovenec na radarju angleškega velikana

V vrstah Manchester Uniteda naj bi po neprepričljivih predstavah vratarja Andreja Onane resno razmišljali o njegovi menjavi. Prvi in glavni kandidat naj bi bil po poročanju več tako španskih kot angleških medijev slovenski kapetan Jan Oblak. Rdeči vragi naj bi bili zanj Atleticu Madridu pripravljeni odšteti 45 milijonov evrov (38,5 milijona funtov).

Manchester United je pod vodstvom Erika ten Haga lani poleti v klub pripeljal Onano iz milanskega Interja kot zamenjavo za Davida de Geo, ki mu na Old Traffordu po izteku pogodbe niso ponudili novega sodelovanja. Od 27-letnega kamerunskega reprezentanta so imeli v zasedbi rdečih vragov veliko pričakovanj, a jih ta, vsaj za zdaj ni prepričal. V 30 nastopih je prejel kar 47 zadetkov in je mrežo le devetkrat ohranil nedotaknjeno, z nekaj nespretnimi posredovanji je bil večkrat tudi glavna zvezda družbenih omrežij.

Onana ima sicer pogodbo z 20-kratnimi angleškimi prvaki do junija 2028, vendar se že pojavljajo glasna ugibanja o morebitni predčasni prekinitvi sodelovanja. Tu naj bi v račun angleškega prvoligaša prišel Jan Oblak, ki so ga v zadnjih letih že neštetokrat povezovali z mogočim prestopom v premier ligo.

Po poročanju TodoFichajes naj bi pri Atleticu Madridu nakazali, da bi bili pripravljeni Oblaka izpustiti iz rok med poletnim prestopnim rokom. Manchester United naj bi že pripravil ponudbo v vrednosti 45 milijonov evrov (38,5 milijona funtov) za 31-letnika, ki je poleti 2014 v Atletico prestopil iz Benfice.

Oblak je do zdaj za Atletico zbral več kot 400 nastopov v vseh tekmovanjih. Slovenski vratar ima sicer pogodbo z ekipo, ki jo vodi Diego Simeone, do junija 2028, vendar obstaja prepričanje, da bi bil španski prvoligaš v primeru dobre ponudbe pripravljen na dogovor.

