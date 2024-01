Real je v 21. krogu la lige po preobratu premagal zadnjeuvrščeno Almerio s 3:2, zmagoviti zadetek je v 99. minuti prispeval Dani Carvajal. Gostje so bili zelo nezadovoljni s sojenjem. Barcelona je v dramatični končnici na krilih trikratnega strelca Ferrana Torresa ugnala Betis (4:2), Girona pa je na krilih trikratnega strelca Ukrajinca Artema Dovbika premagala Sevillo s 5:1 in se vrnila na prvo mesto. Jan Oblak se je z Atletico veselil zmage nad Granado z 1:0.

Na zadnji tekmi kroga sta v ponedeljek zvečer igrala Atletico in Granada. Z 1:0, z golom Alvara Morate, so zmagali Madridčani. Foto: Reuters Branilec naslova Real Madrid se je nepričakovano mučil proti zadnjeuvrščeni Almerii, ki je v tej sezoni zbrala le šest točk, še vedno pa pogreša prvo zmago. Gostje so prvi polčas dobili z 2:0, prvič pa so mrežo belih baletnikov zatresli po pičlih 40 sekundah, ko je po napaki Nacha zadel v polno mladi belgijski napadalec Largie Ramazani.

Ancelottijeva četa je v drugi polčas krenila odločneje, po zadetkih najboljšega strelca la liga Juda Bellinghama in Viniciusa Jr. pa v 67. minuti izenačila na 2:2. Gostje se niso predali, dišalo je po veliki senzaciji in remiju na stadionu Santiago Bernabeu, nato pa je v 99. minuti, sodniški podaljšek je trajal kar 11 minut, favorizirani Real do pričakovane zmage le popeljal Dani Carvajal. Asistenco je prispeval Bellingham, Real pa se je z zmago začasno prebil na prvo mesto, nekaj ur pozneje se je na vrh znova zavihtela Girona.

Almeria je v prvem polčasu presenetila Real in si priigrala prednost z 2:0. Foto: Reuters

Po tekmi je bilo veliko pripomb nogometašev Almerie na sojenje. Glavno vlogo je imel VAR, gostje pa so bili po tekmi ogorčeni nad sojenjem. "Odigrali smo odlično tekmo. Vendar se je nekdo odločil, da danes tukaj ne moremo zmagati," je po tekmi za DAZN dejal gostujoči igralec Marc Pubill, potem ko so trije klici iz sobe Vara "rešili" kraljevi klub.

🚨 Almería defender Marc Pubill: “I think that someone decided that we weren’t allowed to win here at Bernabéu today, and that’s what happened”.



“Nothing more to say”, told DAZN. pic.twitter.com/WIP9DOjIjX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024

Enajstmetrovka v korist Reala, razveljavljen gol Almerie in domnevni gol Viniciusa z roko. Enajst minut dodatka, izključitev gostujočega igralca, zadetek Carvajala v 99. minuti ... Zagotovo "najbolj norih" 45 minut letošnje sezone v primeri, je navedla hrvaška tiskovna agencija Hina.

Trdnjava Betisa padla prvič v tej sezoni

Barcelona je postala prva ekipa v la ligi to sezono, ki ji je uspelo v gosteh na stadionu Benito Villamarin premagati Betis. Ta na zadnjih 13 tekmah pred domačimi navijači ni izgubil, vknjižil pa je deset zmag. Ferran Torres je sprva z dvema zadetkoma (21., 48. minuta) popeljal Katalonce v vodstvo, vendar pa so ti zapravili prednost, ko je Isco za domače v razmaku treh minut zadel dvakrat (56., 59.).

Ferran Torres je dosegel v Sevilli kar tri zadetke za Barcelono. Foto: Reuters

Gosti so si tri točke, s katerimi ostajajo v boju za naslov, priigrali tik pred koncem tekme, ko je naprej v 90. minuti gol dosegel Joao Felix, nato pa je zmago potrdil še Torres (92.) s svojim tretjim zadetkom na tekmi. Barca je z zmago skočila na tretje mesto s 44 točkami, Betis je deveti z 31.

Dovbik ujel Bellinghama

Artem Dovbik se je proti Sevilli vpisal med strelce kar trikrat. Foto: Guliverimage Na vrhu španskega prvenstva tudi po 21. krogu ostajajo Katalonci. Nogometaši Girone so slavili visoko zmago. Čeprav so gosti iz Seville prvi zatresli mrežo, ko je v 10. minuti zadel Isaac Romero, so katalonski nogometaši hitro strnili vrste in napovedali prevlado že v prvem polčasu, ko je Artem Dovbik dosegel hat-trick (13., 15., 19. minuta). Ukrajinec si s 14 goli v sezoni deli prvo mesto na lestvici strelcev z vezistom Reala, Judom Bellinghamom.

Domači so tudi v drugem polčasu potrebovali le deset minut, da so zatresli gostujočo mrežo. Tokrat je zadetek dosegel Viktor Cigankov, končnih 5:1 pa je v 89. minuti postavil Cristhian Stuani.

Špansko prvenstvo, 21. krog

Petek, 19. januar:

Sobota, 20. januar:

Nedelja, 21. januar:

Ponedeljek, 22. januar:

Lestvica: