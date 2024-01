Nogometaši madridskega Atletica so v derbiju osmine finala španskega pokalnega tekmovanja po podaljšku s 4:2 izločili branilce naslova. Jan Oblak in druščina so se tako maščevali Realu za nedaven poraz v polfinalu španskega superpokala (3:5). Škofjeločan je zaznamoval srečanje s številnimi vrhunskimi obrambami, a tudi nenavadnim avtogolom. Dvakrat so gostje zatresli njegovo prečko. Barcelona se je v četrtfinale prebila po preobratu pri tretjeligašu v Salamanci. Girona, največje presenečenje sezone v la ligi, je izločila Rayo Vallecano. Napredovali so še Celta, Real Sociedad, Sevilla, Athletic in Mallorca.

Na pokalni poslastici na Civitas Metropolitanu, ki je več kot zadovoljila nogometne sladokusce, so prvi zapretili gostje. V 11. minuti je do strela prišel Rodrygo. Proti vratom Atletica je udaril z desne strani kazenskega prostora, žoga pa je na poti do mreže oplazila Jose Mario Gimeneza. Jan Oblak je bil nemočen, a je žoga po strelu Brazilca na njegovo srečo zatresla prečko.

Po zadetku Reala je zadišalo tudi v 21. minuti. Takrat se je sam pred Škofjeločanom znašel Rodrygo. Beli baletniki so izigrali obrambno vrsto Atletica, mladi Brazilec je skušal premagati kapetana slovenske reprezentance, a se je Oblak izkazal z izjemno obrambo.

Dvojna obramba Jana Oblaka v 21. minuti:

Do odbite žoge je najhitreje prišel še en napadalec Reala. Vinicius Jr., ki je prejšnji teden v finalu španskega superpokala kar trikrat zatresel mrežo Barcelone, se je znašel v ugodnem položaju za zadetek, a se je znova izkazal Oblak. Slovenec je tako z dvema obrambama preprečil vodstvo gostov.

Še pred koncem prvega dela, igrala se je 38. minuta, pa je Atletico povedal z 1:0. Branilec Reala Antonio Rüdiger si je privoščil napako, saj je po predložku Atletica z glavo podaljšal žogo do Brazilca Samuela Lina. Ta se je znašel sam pred vratarjem gostov in premagal Andriya Lunina. Veselje domačega občinstva pa ni trajalo dolgo. V izdihljajih prvega polčasa je Luka Modrić s prostega strela podal v osrčje kazenskega prostora.

Trenutek, ko je Jan Oblak v izdihljajih srečanja po predložku Luke Modrića poskrbel za avtogol. Foto: Reuters

Jan Oblak je stekel k žogi, jo skušal odbiti, a to v gneči, poleg njega je bil tudi Saul Niguez, storil tako nespretno, da je žoga zatresla njegovo mrežo, Real pa je izenačil na 1:1. Tako je Škofjeločan imenitno predstavo v prvem polčasu, v katerem je z izjemnimi obrambami paral živce Realu, sklenil z neverjetnim avtogolom, po katerem je sodnik hitro odpiskal konec prvega dela.

Drugi polčas se je začel bolje za Los Colchoneros. Alvaro Morata je izkoristil napako Realove obrambe na čelu z vratarjem Luninom, se dokopal darila in brez večjih težav zatresel mrežo. Atletico je tako še drugič na srečanju prešel v vodstvo. Čeprav so si rdeče-beli priigrali še nekaj priložnosti, v 75. minuti pa jih je še enkrat poljubila sreča, saj je Vinicius Jr. zatresel prečko, se beli baletniki niso predali. V 82. minuti je rezervist Joselu, v igro je vstopil le dve minuti poprej, po natančni podaji Juda Bellinghama izenačil na 2:2.

Najboljši strelec Atletica v klubski zgodovini Antoine Griezmann je v 100. minuti popeljal Atletico v vodstvo s 3:2. Foto: Reuters

V Madridu se je igral podaljšek, v 100. minuti pa je Antoine Griezmann, najboljši strelec Atletica v zgodovini kluba, s fantastičnim prodorom popeljal gostitelje v vodstvo s 3:2! Navijači Atletica so noreli od sreče, Real je bil primoran tvegati in vse sile usmeriti v napad, to pa je ob koncu podaljška spretno izkoristila Simeonejeva četa in prek rezervista Rodriga Riquelmeja postavila končni rezultat s 4:2. Atletico je tako še drugič v tej sezoni premagal Real na svojem stadionu. V jesenskem delu je bil v prvenstvu boljši s 3:1, to pa je do zdaj sploh edini poraz belih baletnikov v la ligi. Skupno so izbranci Carla Ancelottija v vseh tekmovanjih izgubili le dvakrat. Obakrat na stadionu Atletica, ki se je s tem pokalni lovoriki približal na tri korake.

Diego Simeone je v osmini finala premagal Carla Ancelottija. Foto: Reuters

Zanimivo je, da se bosta madridska velikana kmalu pomerila tudi v prvenstvu. Madridski derbi na stadionu Santiago Bernabeu bo 4. februarja.

Preobrat Kataloncev v Salamanci

Xavi Hernandez je težje kot je načrtoval preskočil tretjeligaško oviro v osmini finala pokala. Foto: Guliverimage Nogometaši Barcelone so prejšnji teden spravili svoje navijače v slabo voljo z visokim porazom v finalu španskega superpokala proti Realu (1:4), slab vtis pa so pustili tudi na začetku pokalnega srečanja. Čeprav so v osmini finala gostovali pri tretjeligašu Unionistas v Salamanci, so dovolili gostiteljem, da so povedli z 1:0 in okrog pet tisoč gledalcev na stadionu Reina Sofia spravili v delirij.

Katalonci so se znašli v zaostanku, a v zadnji minuti prvega dela pred Ferrana Torresa izenačili na 1:1. V nadaljevanju se je Barceloni le odprlo. Jules Kounde in Alejandro Balde sta v nekaj minutah popeljala Barcelono do neulovljive prednosti in četrtfinalne vozovnice. Xavi je prvič ponudil priložnost za nastop 16-letnemu branilcu Pauju Cubarsiju.

Finale pokalnega tekmovanja bo 6. aprila v Sevilli.

