Nov odmeven mejnik Jana Oblaka, žive legende Atletica

Simeonejeva četa, odkar ji od leta 2014 pomaga Jan Oblak, ni še nikdar osvojila španskega pokala. Bila je že prvak, osvojila je tudi superpokal, v kraljevem pokalu pa ni šla še nikoli do konca. Po tem, ko je v osmini finala izločila mestnega tekmeca Real in mu preprečila, da bi ubranil pokalni naslov, so navijačem Atletica še bolj zrasli apetiti. Rdeče-beli želijo osvojiti pokal, od katerega jih ločujejo še tri ovire. Prvo lahko preskočijo v četrtek, ko na Metropolitano prihaja Sevilla. Andaluzijci so v skromni formi, v nedeljo jih je Girona v prvenstvu ponižala s 5:1, na lestvici pa jih od mest, ki vodijo v drugo ligo, loči le točka. Atletico na drugi strani v zadnjem letu ne izgublja srečanj na Metropolitanu. Zadnja ekipa, ki je premagala Atletico v gosteh, je bila Barcelona. Zgodilo se je pred dobrim letom, natančneje 8. januarja 2023. Od takrat naprej je Atletico ostajal doma neporažen.

Oblak, kapetan slovenske reprezentance, ki bo pri 31 letih končno dočakal prvi nastop na velikem tekmovanju (Euro 2024), je v ponedeljek na gostovanju v la ligi postavil nov mejnik. Ko je branil proti Granadi in ohranil mrežo nedotaknjeno (1:0), je vknjižil že 421. nastop za Los Colchoneros. V bogati zgodovini madridskega velikana jih je zbralo več le šest nogometašev. Oblak si deli sedmo mesto z legendarnim Juanom Carlosom Artechejem.

Hrvat odhaja, Romun prihaja Atletico bo v tem zimskem prestopnem roku sklenil sodelovanje z romunskim vratarjem Horatiujem Moldovanom, ki brani za Rapid iz Bukarešte in romunsko izbrano vrsto. V Atleticu bo zapolnil vrzel in postal rezervni vratar Janu Oblaku, saj se Hrvat Ivo Grbić, ki želi ujeti tekmovalno formo pred bližajočim se evropskim prvenstvom v Nemčiji, spogleduje s selitvijo v Anglijo k Sheffield Unitedu.

Finale pokalnega tekmovanja bo 6. aprila v Sevilli.

