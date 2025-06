Pia Babnik na Češkem do 13. mesta

Pia Babnik je na turnirju evropske serije (Let) v češkem Berounu zasedla 13. mesto. Tridnevno tekmovanje z nagradnim skladom 300.000 evrov je sklenila z 12 udarci pod parom, slavila je Casandra Alexander (-17).

Južnoafričanka Casandra Alexander je bila po prvem dnevu daleč od najboljših, tudi po drugem dnevu pa je za vodilnimi zaostajala šest udarcev. Zadnji dan ji je uspel rekord igrišča (62), zmago pa je zapečatila celo z "eaglom" na zadnji luknji. Na koncu je imela dva udarca prednosti pred Španko Luno Sobron Galmes in Britanko Esme Hamilton, ki sta si razdelili drugo mesto.

Pia Babnik je bila konstantna vse dni na zelenicah kluba Royal Beroun. Prvi dan je za 18 lukenj porabila 68 udarcev, drugi dan 67, danes pa 69. To je bilo dovolj za 5.850 evrov denarne nagrade in točke za lestvico serije Let, na kateri je zdaj Ljubljančanka 43.

Babnik je po nekaj tednih premora, ko je izpustila dva turnirja, prejšnji konec tedna v Belgiji zasedla 22. mesto. Trinajsto mesto je njena druga najboljša uvrstitev v sezoni evropske serije Let. Boljša je bila le konec marca v Avstraliji, ko je bila deveta.