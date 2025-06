Avstralka zmagovalka OP ZDA, Ana Belac pri repu reza

Avstralska golfistka Minjee Lee je zmagovalka tretjega majorja sezone, in sicer prvenstva KPMG, ki je potekal na zelenicah v Friscu v Teksasu. Avstralka je po štirih dneh zadržala prednost pred tekmicami in se veselila tretjega naslova na največjih golfskih turnirjih. Edina slovenska predstavnica Ana Belac je bila 69.

Osemindvajsetletna Ana Belac je štiridnevni turnir na zahtevnih zelenicah v zvezni državi Teksas končala s 17 udarci nad parom, potem ko je ujela rez in bila s +2 v boljšem položaju po dveh dneh tekmovanja.

V soboto je odigrala devet udarcev nad parom, v nedeljo pa šest in končala pri repu v rez uvrščenih 78 golfistk. Med njimi se je najbolj izkazala Avstralka Minjee Lee in po slavjih na prvenstvu Evian 2021 in OP ZDA 2022 dosegla tretjo zmago na majorjih.

Devetindvajsetletnica je zabeležila štiri udarce pod parom in bila le ena od treh golfistk z izidom boljšim od para igrišča, ki je pri 72 udarcih za 18 lukenj. Drugo mesto sta si razdelili Američanka Auston Kim in Tajka Chanettee Wannasaen z -1.

Od najvišje postavljenih igralk je druga na lestvici Tajka Jeeno Thitikul zasedla četrto mesto s +1, tretja golfistka sveta Novozelandka Lydia Ko je bila 12., prva igralka sveta domačinka Nelly Korda pa 19. Lee je za zmago prejela 1,56 milijona evrov od celotnega denarnega sklada, ki je znašal dobrih 10,4 milijona evrov.

Ana Belac je na tretjem majoru sezone osvojila 69. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Naslednji ženski major bo v Franciji na prvenstvu Evian med 10. in 13. julijem, za konec sezone največjih turnirjev pa sledi še peti na odprtem prvenstvu Velike Britanije med 31. julijem in 3. avgustom.

Prvi major sezone (prvenstvo Chevron) je pripadel Japonki Mao Saigo, drugi na OP ZDA pa Švedinji Maji Stark.

OP ZDA 2022