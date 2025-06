Spaun prvič v karieri osvojil OP ZDA

Ameriški golfist JJ Spaun je zahvaljujoč nekaj fantastičnim udarcem na zadnjih luknjah prvič v karieri osvojil odprto prvenstvo ZDA. Šestintridesetletnik je edini igralec z dosežkom 279, kar je en udarec pod parom, in je za dva udarca premagal Škota Roberta MacIntyreja.

To je za Spauna prva velika zmaga kariere. "Nikoli si nisem mislil, da bom stal tukaj in držal v rokah to prestižno trofejo," je Spaun povedal po zmagoslavju, za katerega je zaslužil 4,3 milijona dolarjev (okoli 3,73 milijona evrov).

"Vedno sem imel ambicije in sanje. Nikoli nisem vedel, kje je moja zgornja meja. Samo poskušam biti najboljši igralec golfa, kar sem lahko. Vesel sem, da sem to lahko pokazal tukaj v Oakmontu," je dodal zmagovalec.

Dan je sicer začel slabo, s petimi bogeyji na prvih šestih luknjah.

Vendar je močno deževje na turnirju v Oakmontu v Pensilvaniji z nagradnim skladom 21,5 milijona dolarjev (okoli 18,6 milijona evrov) organizatorje prisililo k več kot uro in pol dolgemu odmoru.

Spaun je ta čas uspešno izkoristil, da se je zbral. Na 17. luknji je udaril 287 metrov dolg udarec naravnost na zelenico, na 18. luknji pa je z razdalje skoraj 20 metrov izvedel najdaljši putt na turnirju. Zmago je zapečatil z dvema birdiejema.

Zmagovalec je imel koristi tudi od dejstva, da sta vodilna dva v zadnjem krogu po prvih treh dneh izpadla iz boja za zmago. Američan Sam Burns je na težkem igrišču s parom 70 dosegel le 78 udarcev in turnir končal na skupnem sedmem mestu, avstralski veteran Adam Scott pa je zadnji dan prav tako izgubil živce in dosegel 79 udarcev.

Prvi igralec sveta Američan Scottie Scheffler je tretji major turnir leta končal na sedmem mestu, tako kot Burns. Severnoirski zvezdnik Rory McIlroy pa je bil 19.