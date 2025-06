Še ena visoka zmaga Juventusa, Real želi popraviti vtis

Juventus je v drugem krogu skupine G klubskega svetovnega prvenstva v ZDA s 4:1 premagal maroško ekipo Wydad iz Casablance. Po avtogolu Abdelmounaima Boutouila je povedel že v šesti minuti, nato je dva gola dosegel Kenan Yildiz, za končni izid pa je v sodnikovem dodatku z bele točke zadel Dušan Vlahović. Ponoči v tej skupini igrata še Manchester City in Al Ain z Marcelom Ratnikom. Real Madrid se v sklopu skupine H meri z mehiško ekipo Pachuca (21.00), ponoči pa se bosta udarila še Salzburg in Al Hilal. Madridski velikan je v prvem krogu s Savdijci igral neodločeno 1:1, odločeni so, da na drugi tekmi pod vodstvom Xabija Alonsa popravijo vtis.