Burja piha v pravo smer: 80 let inovacij iz Ajdovščine

Obstajajo znamke, ki jih prepoznaš brez besed – po barvi embalaže, vonju otroštva ali okusu poletja. Fructal je ena izmed njih. Njegovi izdelki – od Frutka in Frutabele do značilnih modrih stekleničk – so več kot le izdelki. So del navad, praznikov, šolskih malic in družinskih izletov. So del življenja. In to ne le v Sloveniji, temveč po vsej nekdanji Jugoslaviji, kjer Fructal še danes uživa skoraj kultni status. Leta 2011 je podjetje postalo del mednarodne Skupine Nectar, a kljub spremembi lastništva ni izgubilo stika z domačo zemljo. Ravno nasprotno. "Ostajamo zvesti lokalni proizvodnji, saj se tudi naši lastniki zavedajo pomena slovenskega porekla – doma in v tujini," poudarjajo v podjetju. Njihovo zaupanje v slovensko znanje se poleg sodelovanja s slovenskimi sadjarji kaže tudi pri tehnološkem razvoju.

Ob prenovi proizvodnje, namenjene sodobni embalaži pouch, so k sodelovanju povabili domače podjetje Ingenia PT, d. o. o. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z Matijo Geržino iz podjetja Ingenia PT, d. o. o., ki je eden ključnih partnerjev Fructala pri načrtovanju in izvedbi prenove proizvodnje izdelkov v embalaži pouch (žepkasta embalaža, op. p.). Gre za projekt, ki vključuje tako razširitev kapacitet kot tudi optimizacijo tehnološkega procesa – z jasnim ciljem: omogočiti večjo prilagodljivost, kakovost in učinkovitost. "S Fructalom sodelujemo že od začetne idejne faze. Pomagali smo jim določiti kapacitete, izbrati ustrezno opremo in zasnovati sistem, ki bo dolgoročno fleksibilen," pojasnjuje Geržina. Poseben izziv je predstavljala pasterizacija – ključni korak pri zagotavljanju varnosti in kakovosti izdelkov, kot je Frutek. V Ingenii so zato testirali različne rešitve in skupaj z naročnikom izbrali tisto, ki najbolje ohranja lastnosti izdelka in ustreza visoki zahtevnosti otroške prehrane. Matija Geržina je domačin iz Ajdovščine – s Fructalom je odraščal, ga spoznal kot otrok, obiskal njihove proizvodne obrate kot šolar in danes z njim profesionalno sodeluje. Njegovo podjetje deluje na področju tehnoloških rešitev za živilsko industrijo in ima bogate izkušnje s posodobitvami proizvodnje v podjetjih po Sloveniji in širše. A sodelovanje s Fructalom ima zanj poseben pomen: "To ni le posel – to je osebna zgodba, del lokalne skupnosti, ki ji pripadam."

Matija Geržina, Ingenia PT, d. o. o. Foto: Siol.net

Kjer burja piha ideje – in briše slabe

"Ajdovščina ima zagotovo dolgo tradicijo močnih posameznikov na področju podjetništva. To ni naključje, ampak rezultat kombinacije lokalnih značilnosti," razmišlja Matija Geržina. "Ena od teh je zagotovo burja – že tradicionalno nam zbistri misli in razum. Na neki način očisti slabe ideje in pusti dobre."

Ob tem omeni tudi druge dejavnike: "Pomembno vlogo igrajo tudi resursi, ki jih imamo na voljo – in nenazadnje bližina Italije in drugih vplivnih območij. To širi obzorja, ponuja razgledanost in posledično odpira nove priložnosti – tako za inovativnost kot za podjetništvo. Lahko prideš ven z zelo drzno, noro idejo – ali pa z inovacijami znotraj klasičnih branž. Oboje ima tukaj prostor."

Fructal kot temelj – osebno in profesionalno

Matija Geržina poudarja, da ima Fructal posebno mesto v regiji – in v njegovem življenju. "Fructal je ena najmočnejših blagovnih znamk Ajdovščine – in širše. Še danes je izjemno prepoznaven po Balkanu, v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Zame osebno, kot domačina, je Fructal nekaj zelo domačega."

Spomini segajo daleč: "Moj prvi stik z njihovimi izdelki je bil zagotovo Frutek. Kasneje so bili to sadne rezine, bele in modre stekleničke, sokovi na rojstnih dnevih, izotonični napitki v Rokometnem klubu Ajdovščina, katerega član sem nekoč bil (takrat Fructal Ajdovščina) … In seveda obisk Fructala s šolo – pokazali so nam linijo Fruc, prvo aseptično linijo. Dobili smo vzorčke: pokrovčke in kapsule, iz katerih so delali napitke. To je bil res poseben trenutek. Fructal nas spremlja tudi prek družine in prijateljev – veliko sorodnikov, znancev in znank je bilo zaposlenih tam. Mislim, da ostajamo povezani z njim še danes. Nenazadnje tudi moji otroci obožujejo Fructalove izdelke – Frutabela je vedno doma. Ko si Ajdovec ali imaš korenine v Ajdovščini, ostajaš z njim povezan."

Zaradi tega Fructal zanj ni le podjetje. "Je temelj industrijske dediščine v Vipavski dolini. In tudi valilnica – kadrov, novih podjetij, idej. Veliko ljudi, ki danes vodijo uspešna podjetja v dolini, je svojo pot začelo prav tam."

"Fructal je ena najmočnejših blagovnih znamk Ajdovščine – in širše. Še danes je izjemno prepoznaven po Balkanu, v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Zame osebno, kot domačina, je Fructal nekaj zelo domačega." Foto: Liam Toni Šironjič

Ko sodelovanje preseže pogodbo

Sodelovanje z lokalnim velikanom, kot je Fructal, ima za podjetje Ingenia več razsežnosti. "Gre za največjega lokalnega igralca – zlasti na področju otroške prehrane. Fructal ni samo močan proizvajalec in blagovna znamka, je tudi podjetje iz naše bližine. Sodelujemo z nekom, ki je hkrati del skupnosti. In to pomeni, da se lahko od njih nekaj naučimo, pa tudi sami prispevamo nekaj v zameno."

Geržina poudarja širši pomen: "Za lokalna podjetja je sodelovanje s Fructalom priložnost, da se dokažejo. In hkrati način, da se nekaj vrača skupnosti. Fructal je bil dolga leta valilnica kadrov, podjetij, znanja – bodisi v živilstvu bodisi na področju opreme. Mnogi so ideje, ki so jih kasneje razvili samostojno, črpali prav iz Fructala."

Sodelovanje tako presega posel. "Ni samo to, da smo dobili projekt. To je tudi simbolično vračanje k izvoru. Nekaj, kar ti je dalo zagon – in zdaj mu lahko nekaj vrneš."

"Za lokalna podjetja je sodelovanje s Fructalom priložnost, da se dokažejo. In hkrati način, da se nekaj vrača skupnosti." Foto: Siol.net

Fructal kot referenca – in priznanje

Geržina ne skriva, da je sodelovanje s Fructalom tudi velik profesionalni dosežek. "Za nas v Ingenii je Fructal v prvi vrsti izjemna referenca. Ne glede na to, kako veliki so – v naši panogi bi pričakovali, da sodelujejo predvsem z velikimi igralci. Mi pa smo še relativno mlado podjetje, nov ponudnik v tej niši. Zato smo bili toliko bolj veseli te priložnosti."

Dodaja, da je bilo njihovo notranje pričakovanje precej bolj skromno: "Na začetku smo se videli kot majhen palček. Morda bomo dobili manjši projekt, da se izkažemo. A Fructal je bil pripravljen z nami graditi nekaj večjega – in to nas je res presenetilo. Projekt, ki smo ga dobili, je bil pomemben. In to nam je pomenilo ogromno."

Pridobitev takšne reference odpira vrata. "Pomaga nam pri pridobivanju kadrov – lažje je, če poveš, da delaš s Fructalom. Tudi poslovno nam bo to pomagalo – ko poveš, da si bil del njihovega projekta, to nekaj pomeni."

Kako konkretno poteka sodelovanje med Ingenio in Fructalom?

Sodelovanje med Fructalom in podjetjem Ingenia se je začelo že v najzgodnejši fazi snovanja projekta prenove proizvodnje izdelkov v embalaži pouch. Kot pojasni Matija Geržina, jih je Fructal – natančneje Matej Žvokelj (tehnični direktor Fructala, op. p.) – povabil k sodelovanju že v fazi ideacije, ko se je začelo razmišljati o tem, kako prenesti tovrstno proizvodnjo nazaj v podjetje, jo razviti znotraj lastnega sistema in hkrati povečati kapacitete.

Skupaj so analizirali možnosti vključitve obstoječe opreme in zmogljivosti, nato pa razmišljali, kako v obstoječi prostor smiselno razporediti posamezne faze procesa: od priprave izdelka prek primarnega pakiranja v embalažo pouch do sekundarnega pakiranja – torej vstavljanja izdelkov v škatle, namenjene trgovskim policam.

Ker gre za zahteven in večplasten projekt, ki vpliva na proizvodnjo, kadrovsko zasedbo, zaloge in nabavo, je bilo ključno, da so jih vključili pravočasno. Le tako so lahko skupaj s Fructalovo ekipo razvili koncept, ki bo dolgoročno stabilen, učinkovit in prilagodljiv.

Pouch embalaža. Foto: Siol.net

Tehnološki izziv: otroška hrana in pasterizacija v embalaži pouch

Embalažo pouch so v Fructalu začeli uporabljati predvsem za izdelek Frutek. Kot pravi sogovornik: "Frutek spada med otroško hrano, zato je njegova kakovost izjemno pomembna." Ključno je, kako poteka proizvodni proces – od predelave sadja in zelenjave, ki ju uporabijo v izdelku, do končnega pakiranja.

"Pomemben je tudi način obdelave – predvsem pasterizacija, s katero zagotovimo, da je izdelek varen, brez okužb, bakterij, kvasovk ali drugih nezaželenih mikroorganizmov. Zato je bistvenega pomena, kako zasnujemo celoten proces – da iz sadja in zelenjave pridemo do končnega izdelka v embalaži, ki bo ob odprtju za uporabnika kakovosten in brezhiben."

Prav ta del – pasterizacija – so v celoti zaupali podjetju Ingenia, ki je prevzelo načrtovanje, izvedbo in integracijo v proizvodno linijo. "Pasterizacija otroške hrane je posebej zahtevna, ker gre za izdelke z visoko viskoznostjo – to pomeni, da ne tečejo tako kot voda. Če si predstavljate kuhanje marmelade: vedno jo je treba mešati, da se ne zažge ob robu posode, kjer je toplota največja. Enak princip smo želeli uporabiti tudi pri Fructalovem procesu – s posebnim toplotnim izmenjevalcem s strgali."

Foto: Siol.net

V tej napravi se produkt segreva na temperaturo, ki jo določijo Fructalovi tehnologi na podlagi dolgoletnih izkušenj. "Naš del je bil, da smo zagotovili, da se toplota kar najhitreje prenese v produkt – kar je osnovna naloga pasterizatorja." Toplotna izmenjava poteka prek kovinske stene – na eni strani je vroča voda ali para, na drugi produkt. "Da produkt ne bi prišel v stik s pregreto steno in se zažgal, je v izmenjevalcu nameščena gred s strgali, ki stalno mehansko čisti notranjo površino – tako kot mešate marmelado doma. Hkrati masa počasi potuje naprej in se sproti meša, kar omogoča hitrejši in bolj enakomeren prenos toplote."

Tak način omogoča bistveno bolj homogeno in varno obdelan končni izdelek, brez toplotnih poškodb. "Drugi ključni vidik naše rešitve je preprečevanje zažiganja izdelka, kar pomeni, da preprečimo razvoj nezaželenih priokusov po zažganem sadju, ki bi se sicer lahko pojavili v končnem produktu."

Zaradi stalnega mešanja se izdelek segreje hitreje, kar pomeni krajšo pot do ciljne temperature in manj mehanskih obremenitev. "Na eni strani tako izboljšujemo kakovost izdelka – ker se izognemo zažganim komponentam –, na drugi pa dosegamo večjo energetsko učinkovitost. Zmanjšamo dolžino procesa, zmanjšamo obremenitve na črpalke in druge mehanske elemente v liniji, s čimer optimiziramo celoten postopek."

Priljubljenost embalaže pouch odpira nova vrata

Čeprav je bila embalaža pouch v Fructalu sprva namenjena predvsem izdelku Frutek, je projekt prenove hitro pokazal njen širši potencial. Že med načrtovanjem so se začele porajati ideje, kaj vse bi še lahko pakirali v ta format. "Gre za embalažo, ki je na trgu izjemno priljubljena in prisotna v številnih segmentih – od otroške hrane do prehranskih dopolnil in športne prehrane," poudarja sogovornik.

Tudi Fructal je v tem prepoznal svojo dolgoročno strateško priložnost. "Zato so se odločili, da to znanje in kapacitete razvijejo znotraj podjetja. Le tako bodo lahko konkurenčni in širili svojo ponudbo v sodobni, fleksibilni embalaži."

Čeprav je bila embalaža pouch v Fructalu sprva namenjena predvsem izdelku Frutek, je projekt prenove hitro pokazal njen širši potencial. Foto: Liam Toni Šironjič

Embalaža pouch danes prepriča predvsem z vidika uporabniške izkušnje. "Dejstvo je, da trg tovrstno embalažo želi – ne toliko zaradi okoljske ozaveščenosti, ampak zaradi uporabnosti. Če si predstavljate, da imate v vozičku steklen kozarec, obstaja tveganje, da se razbije in nekdo se poreže. Embalaža pouch pa je lahka, varna, primerna za otroka, ki jo lahko samostojno uporablja."

Nova linija Fructalu ne omogoča zgolj večjih količin, temveč predvsem večjo prilagodljivost. "Ne bodo se ustavili samo pri Frutku. Že med načrtovanjem projekta in ob zagonu pasterizacije smo se z njimi pogovarjali o tem, katere vse izdelke bi lahko proizvajali – tudi za področja, kot so športna prehrana, prehrana za posebne namene ali celo celotni obroki."

Sodobni življenjski slog postaja vse bolj mobilen in embalaža mu mora slediti. "To je danes zelo v skladu s tem, kako ljudje živijo," meni sogovornik. Z naložbo v novo opremo, širitev kapacitet in jasno vizijo je Fructal pripravljen na ta premik. "Fructal je s to investicijo samozavestno vstopil v novo poglavje – in ima vse pogoje, da izkoristi velike priložnosti, ki jih ta embalažni format ponuja."

Največje zadovoljstvo: biti del zgodbe

Za ekipo podjetja Ingenia sodelovanje s Fructalom ni le poslovna izkušnja – je tudi osebno zadovoljstvo. "Največje zadovoljstvo pri sodelovanju s Fructalom je, ko prideš v trgovino in na polici zagledaš izdelek, pri katerem si sodeloval, pa čeprav posredno," pove Matija Geržina.

Foto: Siol.net

Ingenia je bila vključena od prve ideje do končne izvedbe projekta prenosa in povečanja proizvodnje v embalaži pouch. To pomeni, da vsak izdelek, ki danes stoji na polici, nosi tudi njihovo sled. "Ko stopim v trgovino in vidim to embalažo, točno vem, kaj vse se je dogajalo v ozadju – kako se je projekt razvijal, kaj vse je bilo potrebno, da pride ta izdelek na trg. Vem, od kod pride ta pouch, kaj je v njem in kje je moj del zgodbe," razloži.

Zato sodelovanje s Fructalom zanje ni zgolj uspešen projekt, temveč osebna referenca in čustvena pripadnost. "Ko vidiš končni izdelek, si rečeš: 'Ej, to smo tudi mi. Smo del te zgodbe.'"

In ob praznovanju 80-letnice še voščilo: "Rekel bi, da je prihodnost Fructala čudovita. Naj le nadaljujejo v duhu svojega slogana – v sodelovanju z naravo."