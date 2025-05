"Made in Slovenia": slovensko sadje, ki presega meje

Fructal letos praznuje 80 let. To ni le obletnica blagovne znamke, temveč praznik tradicije, slovenskega znanja in predanosti lokalnim pridelovalcem. V ospredje stopajo tisti, ki s svojim delom neposredno prispevajo h kakovosti Fructalovih izdelkov – slovenski sadjarji . Fructal kljub tujim lastnikom ostaja največji odkupovalec slovenskega sadja, ki ga povezuje z domačim znanjem, izkušnjami in razvojem izdelkov pod oznako Izdelano v Sloveniji – oznako, ki jo potrošniki postavljajo na prvo mesto.

Predstavljamo vam eno takšnih zgodb – zgodbo Sadjarstva Mirosan iz Petrovč, kjer tradicija sega sedem desetletij nazaj, sodelovanje s Fructalom pa traja že več kot 60 let. Z Rokom Korberjem, predstavnikom četrte generacije družinskega podjetja, smo se pogovarjali o izzivih v sadjarski panogi, prihodnosti slovenskega sadjarstva – in o tem, zakaj ima vsako jabolko svojo zgodbo. To je zgodba o zaupanju, strokovnosti in predanosti zemlji.

Fructal ostaja največji odkupovalec slovenskega sadja, kar potrjujejo tudi podatki o odkupih v zadnjem letu. Z dosledno podporo domači pridelavi dokazujejo, da se zavedajo oznake "Made in Slovenia" vrednosti slovenskega porekla – tako za slovenskega potrošnika kot za tuje trge, kjer je pristnost surovin velika prednost. Srce njihovega razvoja pa ostajajo domače znanje in dolgoletne izkušnje, s katerimi že osmo desetletje ustvarjajo prepoznavne, kakovostne in inovativne sadne izdelke.

V Fructalu, kjer neprekinjeno delujejo že od leta 1945, ostajajo zvesti lokalnim koreninam, preverjenim receptom priljubljenih izdelkov in ohranjajo sodelovanja s slovenskimi sadjarji. Na fotografiji: Rok Korber, Sadjarstvo Mirosan Foto: Gaja Hanuna

Zemlja, ki uči spoštovanja

Podjetje Mirosan je bilo ustanovljeno leta 1955 z jasnimi cilji: delati z zemljo, v ritmu narave in gojiti kulturo kakovosti. Danes so njihovi sadovnjaki še obsežnejši kot na začetku, a duha začetkov niso nikoli izgubili.

"Letos praznujemo 70 let delovanja. V tem času smo pridelali približno 200 tisoč ton jabolk, od katerih je približno 15 odstotkov šlo v predelavo – večino jih je odkupil Fructal," pove Rok Korber. "To partnerstvo je za nas eden izmed temeljev – v panogi, kjer je vreme vsakokrat nepredvidljivo, pomeni stabilnost neprecenljivo vrednost. Fructal je vsa ta leta ostal zanesljiv odkupovalec naših jabolk, kar za nas pomeni stabilnost v sicer zelo zahtevni in nepredvidljivi panogi. Fructal že 80 let ponuja kakovostne izdelke – in tako je še danes. Veseli smo, da med njihovimi surovinami pomembno vlogo igrajo tudi naša jabolka. Med vsemi kupci sadja za predelavo je prav Fructal najstabilnejši partner. Veselimo se, da bomo to sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnje."

Njihova zgodba, kot velja tudi za Fructal, ni zgodba o hitrih uspehih, temveč o postopnem grajenju nečesa trdnega. In prav to je razlog, da danes veljajo za enega najzanesljivejših pridelovalcev pri nas.

"Fructal že 80 let ponuja kakovostne izdelke – in tako je še danes. Veseli smo, da med njihovimi surovinami pomembno vlogo igrajo tudi naša jabolka." Foto: Gaja Hanuna

Osredotočenost, ki rodi kakovost

Mirosan se zavestno osredotoča zgolj na jabolka. To pomeni, da vsaka odločitev – od izbire sort do časa obiranja – temelji na specialističnem znanju. "Le tako se lahko popolnoma specializiramo in posvetimo kakovosti ter dosežemo vrhunske rezultate. Naša sadjarska lega, kakovostna zemlja in 70 let izkušenj nam omogočajo, da pridelamo res izjemna jabolka," razloži Rok Korber.

Pri njih ni bližnjic. V vsaki sezoni se znova preverja, analizira, prilagaja. In ko pride do sodelovanja s Fructalom, je proces popolnoma usklajen – od obiranja do stiskanja v manj kot 48 urah. To pomeni, da vsak kozarec Fructalovega soka nosi okus, ki ga omogočata znanje in svežina.

Delo, ki nikoli ne spi

"Sadjarska sezona se nikoli zares ne začne ali konča. Proces pridelave je stalen, od prvega cvetenja pa vse do končnega jabolka, ki ga nato predelajo v Fructalov sok. Z naravo si ves čas v dialogu – in se ji moraš znati prilagajati," pravi Rok Korber. V njihovem ritmu ni vnaprej zapisanih urnikov – jabolko ti samo pove, kdaj je pripravljeno. "Pravi čas za obiranje jabolk nastopi, ko se uskladijo trije ključni dejavniki: barva, trdota in razmerje med sladkorjem in kislino. Te parametre spremljamo večkrat dnevno, saj je optimalni trenutek za obiranje ključen za kakovost končnega izdelka."

"Sadjarska sezona se nikoli zares ne začne ali konča. Proces pridelave je stalen, od prvega cvetenja pa vse do končnega jabolka, ki ga nato predelajo v Fructalov sok." Foto: Gaja Hanuna

Domače roke za domača jabolka

Sezona obiranja pri Mirosanu traja od sredine avgusta do konca oktobra. V tem času sodeluje približno 200 ljudi, od tega 60 redno zaposlenih, preostali pa so sezonski delavci. "V zadnjih letih uspešno zaposlujemo večinoma Slovence, s čimer prispevamo k razvoju domačega gospodarstva. Kot radi rečemo: domače roke obirajo domača jabolka. Že pri samem obiranju skrbno ločimo jabolka, ki so namenjena za predelavo v sok. To so zdrava jabolka z manjšimi vizualnimi napakami. Jabolka za predelavo dobavljamo neposredno v Fructal, kjer pridejo iz sadovnjaka v stiskalnico v roku 48 ur – kar omogoča najvišjo svežino in kakovost surovine. Ob običajni letini pridelamo okoli šest tisoč ton jabolk. Res je, da zadnja leta to količino otežujejo pozebe, a okoli 15 odstotkov pridelka je namenjenega predelavi v sok, pri čemer Fructal vsako leto stabilno odkupuje naš pridelek," pove sogovornik.

Vsa njihova jabolka so certificirana – bodisi z oznako Izbrana kakovost Slovenije, iz integrirane pridelave, nekatera pa imajo tudi certifikat za ekološko pridelavo. Gre za zdrava jabolka, ne glede na to, ali so namenjena prodaji ali predelavi. Jabolka, ki gredo v predelavo, so pogosto takšna, ki so za svežo prodajo prevelika, premajhna ali imajo manjše vizualne napake – a so vseeno odlične kakovosti.

Poleg tega v Mirosanu uporabljajo hladilnice z nadzorovano atmosfero, kar pomeni, da lahko jabolka ohranijo sveža skozi vse leto. "Naša jabolka skladiščimo v specializiranih hladilnicah, kjer je vzpostavljena nadzorovana atmosfera. Tako lahko zagotovimo kakovostna slovenska jabolka skozi vse leto."

Sezona obiranja pri Mirosanu traja od sredine avgusta do konca oktobra. Foto: Gaja Hanuna

Spomini, ki hranijo smisel

Rok Korber se z veseljem spominja sezone 2018, ki je bila ena najlepših – obilna, sončna in bogata. "Pogled na polne sadovnjake je bil nepozaben," pravi. A njegov najlepši spomin na sadovnjake ni povezan s številkami. "To je navadno sprehod z družino med drevesi polni jabolk, ko ti ni treba nič reči – samo gledaš, dihaš in veš, zakaj to delaš." To so trenutki, ki dajejo smislu globino. In kažejo, da je sadjarstvo več kot poklic – je način življenja.

Rok Korber se z veseljem spominja sezone 2018, ki je bila ena najlepših – obilna, sončna in bogata. Foto: Gaja Hanuna

Izdelano v Sloveniji – več kot oznaka

Za Sadjarstvo Mirosan oznaka Izdelano v Sloveniji ni zgolj obvezen napis na embalaži – je izraz vrednot, ki jih živijo vsak dan. "Zame ta oznaka pomeni zanesljivost, pristnost in kakovost. Je sinonim za nekaj domačega, preverjenega in vrednega zaupanja," pove Rok Korber.

V širšem prostoru je ta oznaka vse bolj prepoznana kot znak višje kakovosti, še posebej na tujih trgih. "Slovenski izdelki veljajo za kakovostne, ker za njimi stojijo ljudje z znanjem, izkušnjami in odnosom. V našem primeru – kmetje, ki dejansko poznajo vsak sadovnjak in vsako drevo," doda.

Slovensko sadje ima poleg kakovosti še eno pomembno prednost – bližino. "Naših jabolk ni treba voziti tisoče kilometrov. Oberemo jih takrat, ko so popolnoma zrela, in jih že v 48 urah dostavimo naprej. Zaradi tega so izdelki iz slovenskega sadja polnejšega in pristnejšega okusa. To potrošnik začuti."

Za Sadjarstvo Mirosan oznaka Izdelano v Sloveniji ni zgolj obvezen napis na embalaži – je izraz vrednot, ki jih živijo vsak dan. Foto: Gaja Hanuna

Ko vreme postane največji izziv

A sadjarstvo ni brez izzivov. Sadjarji že vsaj deset let kot prvi čutimo negativne vplive podnebnih sprememb, predvsem v obliki stalnih pozeb. To pomeni nenehno vlaganje – v infrastrukturo, znanje in prihodnost. In vse to zato, da bi slovensko sadje ostalo to, kar je: kakovostno, lokalno in zaupanja vredno.

"Edini učinkovit ukrep proti pozebi je oroševanje, ki pa je tehnično zahtevno, potrebuje velike količine vode in zahteva kompleksno administracijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj. Trenutno imamo s tem sistemom pokritih 18 hektarjev, želimo pa to površino povečati še za dodatnih sto hektarjev, za kar smo v postopku pridobivanja dovoljenj. To je tudi pokazatelj, da smo pripravljeni vlagati v prihodnost – ne glede na ovire," razloži Rok Korber, ki z optimizmom gleda v prihodnost.

Rok Korber s svojim očetom – izkušnje preteklosti, energija prihodnosti. Foto: Gaja Hanuna

Gledamo naprej – a stojimo na trdnih temeljih

"Podjetje Mirosan je ustanovil moj praded, jaz pa sem četrta generacija, ki nadaljuje to tradicijo. To kaže na stabilnost poslovanja. V podjetju sem zaposlen že šest let. Zakaj sem se odločil za to delo? Zaradi stika z naravo in ker je naš končni izdelek hrana, ki prispeva k samooskrbi Slovencev. Kot četrta generacija vodenja podjetja prevzemam veliko odgovornost. A imamo znanje, imam podporo in imam vizijo. Zato verjamem, da bomo kos vsem izzivom," zaključuje Rok Korber.

Ob 80. obletnici Fructala izreka iskreno čestitko: "Fructal že 80 let ponuja kakovostne izdelke – in ponosen sem, da smo del te zgodbe. Želimo jim še vsaj toliko uspešnih let. Ponosni smo, da smo njihov partner – in del nečesa, kar ima dolgoročen smisel."