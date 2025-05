Začeli so z enim kotlom v Vipavi. Danes jih poznajo od Sarajeva do New Yorka.

Fructal letos praznuje častitljivih 80 let – osem desetletij ustvarjanja iz narave, ki so zaznamovala generacije. Iz majhne destilarne v Ajdovščini je zraslo podjetje, ki danes sodi med vodilne proizvajalce sadnih pijač v regiji. A kljub mednarodnemu uspehu ostaja globoko zasidrano v slovensko zemljo, v lokalno skupnost in v neomajno predanost kakovosti. O tem, kako Fructal živi svojo tradicijo in jo povezuje z inovacijami prihodnosti, smo se pogovarjali z Matejem Žvokljem, tehničnim direktorjem podjetja, ki je z njim povezan že skoraj dve desetletji.

Fructal je ena tistih blagovnih znamk, ki jo ljudje prepoznajo že po embalaži – in to ne le v Sloveniji. Njegovi sokovi, sadne kašice in sadne rezine so del vsakdanjika številnih gospodinjstev po vsej regiji, še posebej v državah nekdanje Jugoslavije, kjer uživa skoraj kultni status. Leta 2011 je Fructal postal del Skupine Nectar, a z novim lastnikom se ni oddaljil od svojih korenin. Nasprotno – navezanost na lokalno okolje se je še utrdila. "Ostajamo zvesti lokalni proizvodnji, saj se tudi naši lastniki dobro zavedajo, kaj slovensko poreklo pomeni – ne le pri nas, ampak tudi v tujini," na začetku pove Matej Žvokelj.

Matej Žvokelj, tehnični direktor v Fructalu Foto: Liam Toni Šironjič

80 let Fructala: iz male destilarne do simbola kakovosti

Leta 1945 je v Ajdovščini začela delovati "skromna" destilarna s tremi kotli – eden izmed njih je bil sprva celo namenjen prekuhavanju oblek. Nihče si takrat verjetno ni predstavljal, da bo iz teh začetkov zraslo podjetje, ki bo osem desetletij kasneje postalo eno najmočnejših imen na področju sadnih pijač v regiji. "To je res izjemen jubilej, saj ni veliko podjetij, ki bi neprekinjeno delovala že osem desetletij," pravi Matej Žvokelj, tehnični direktor Fructala, ki je z znamko povezan že šestnajst let – in še dlje osebno. "Ponosni smo, da je sedež podjetja še vedno v Ajdovščini, kjer je vse skupaj začelo – in kjer sem doma tudi sam."

Fructalova pot ni bila vedno lahka, a prav vsaka preizkušnja jih je naredila bolj trdožive. Že v prvih letih so začetne kotle zamenjali za večje, začeli so kuhanje džemov in predstavitve izdelkov v tujini. Leta 1970 je bil Fructal že največji proizvajalec sadnih sokov v takratni Jugoslaviji. Prelomno obdobje so prinesla devetdeseta leta, ko so se razmere na trgih nekdanje skupne države povsem spremenile. A Fructal je našel novo pot: s premišljenimi vlaganji v tehnologijo, z razvojem novih izdelkov in s poudarkom na kakovosti je utrdil svojo prisotnost, ne le doma, temveč tudi v tujini.

"Za nami je 80 let s številnimi vzponi in padci. A vedno smo dokazovali, da se z usmerjenostjo k razvoju da doseči veliko," pove Žvokelj. Danes Fructal sodi med najnaprednejše proizvajalce pijač pri nas, njegovi procesi so med najbolj učinkovitimi in trajnostno zasnovanimi. Hkrati pa ohranja tisto, kar je kupcem vedno največ pomenilo – okus, kakovost in domačo zgodbo.

Fructal ima korenine v Ajdovščini, od koder izvira velik del znanja in izkušenj. Na Duplici pa je bila v v osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja vzpostavljena takrat najmodernejša destilarna. Na obeh lokacijah je bilo vloženega ogromno znanja v razvoj – ne le izdelkov, ampak tudi proizvodne lokacije. "In to želimo ohranjati. V Ajdovščini izdelujemo vse sokove, sadne rezine in kaše, na Duplici pa poteka razvoj celotnega asortimana alkoholnih pijač. V sodelovanju z dobavitelji s cele Slovenije pridobivamo sadje vrhunske kakovosti, zato je za nas to okolje vedno prva izbira, ko iščemo surovine, ali navdih, ko snujemo nove izdelke," razlaga sogovornik. In če bi moral izbrati izdelek, ki najbolje predstavlja današnji Fructal, je to po njegovem mnenju motni jabolčni sok. "Gre za povsem naraven izdelek brez dodatkov – narejen s stiskanjem svežih domačih jabolk, s čimer ohranjamo naravno svežino matičnega soka. To je Fructal danes: domač, kakovosten, preprost in pošten."

Fructal ima korenine v Ajdovščini, od koder izvira velik del znanja in izkušenj. Na Duplici pa je bila v v osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja vzpostavljena takrat najmodernejša destilarna. Foto: Gaja Hanuna

Slovensko sadje: temelj Fructalove kakovosti in trajne zaveze lokalnemu okolju

Čeprav je Fructal danes prepoznaven tudi zunaj meja Slovenije, ostaja trdno zasidran doma – v slovenskih sadovnjakih, pri lokalnih pridelovalcih in v zavedanju, da se kakovost začne pri surovini. "Sadjarji pri nas pridelujejo sadje najvišje kakovosti. Ko odkupiš jabolko iz Slovenije, to jabolko ni prepotovalo pol planeta, preden pride do nas – in to se pozna tudi na okusu," pravi Matej Žvokelj. Ta navezanost na lokalno okolje ni le čustvena, temveč tudi poslovna odločitev. Fructal je največji odkupnik slovenskega sadja, pri čemer vsako leto odkupi vso razpoložljivo količino, ki jo pridelovalci lahko ponudijo.

Leta 2024 je to pomenilo 1.676 ton slovenskega sadja, med drugim: 1.530 ton domačih jabolk

20,5 tone hrušk

87 ton viljamovk

31 ton breskev

8 ton biovipavskih breskev Fructal sodeluje z 21 pridelovalci z vseh koncev Slovenije – šest pridelovalcev jabolk, dva hrušk, 13 breskev. Največ jabolk in hrušk prihaja z Dolenjske in Štajerske, medtem ko so vipavske breskve prav poseben lokalni zaklad.

Preostalo sadje, ki ga v Sloveniji ni mogoče zagotoviti v zadostni kakovosti ali količini, denimo pomaranče, pridobivajo iz preverjenih tujih virov, kot je Brazilija. "Nekateri sadjarji, ki so nekoč zagotavljali večino pridelka sami, danes tega več ne zmorejo. Sadjarji se danes soočajo z velikimi vremenskimi izzivi, zaradi katerih so pridelek, količine in kakovost nepredvidljivi. Kljub temu si prizadevamo, da odkupimo vsako tono slovenskega sadja, ki je primerna za uporabo. Tudi takrat, ko je to z ekonomskega vidika težje upravičiti," dodaja Žvokelj.

V Fructalu, kjer neprekinjeno delujejo že od leta 1945, ostajajo zvesti lokalnim koreninam in preverjenim receptom priljubljenih izdelkov ter ohranjajo sodelovanja s slovenskimi sadjarji. Na fotografiji: Rok Korber, Sadjarstvo Mirosan. Foto: Gaja Hanuna

Kaj pravzaprav pomeni oznaka "Izdelano v Sloveniji"?

Fructal tako danes deluje v okviru ene največjih družb v regiji, a ohranja svojo identiteto in operativno samostojnost. Ena ključnih stvari, ki se dotaknejo potrošnikov, je zagotovo oznaka "Izdelano v Sloveniji". Za slovenske kupce ima to posebno težo – a tudi v regiji to pomeni veliko. "Gre za zaupanja vreden znak, ki potrošnikom sporoča, da dobijo kakovosten izdelek, narejen iz preverjenih sestavin," pojasnjuje Žvokelj.

Za Fructal oznaka "Izdelano v Sloveniji" ni zgolj formalnost. Je vrednota – in znak zaupanja. Ne samo za domače kupce, temveč tudi v regiji, kjer je Fructal sinonim za kakovost in naravne sestavine. "To je oznaka, ki jo poznajo in cenijo – tudi v državah nekdanje Jugoslavije, kjer naši izdelki ohranjajo posebno mesto med potrošniki," pove Žvokelj.

Kako Fructal ohranja svoj "slovenski DNK" v širši skupini?

"Mislim, da nas ljudje prepoznajo najprej po kakovosti, ki jo ohranjamo že osmo desetletje," na vprašanje, kako jim uspe ohranjati to prepoznavnost skozi generacije in čez meje, odgovarja Matej Žvokelj. "To se pozna tudi na zvestobi – po naših sokovih, kašicah, sadnih rezinah in drugih izdelkih še vedno zelo radi posegajo tako v regiji kot tudi drugod po svetu." Fructal je namreč danes prisoten tudi v Italiji, na trgih jugovzhodne Evrope in v ZDA, kjer se domače znanje prepleta z natančno izdelano strategijo za tuje trge. Prav ta prepoznavnost pa temelji na vrednotah, ki so ostale nespremenjene.

Vprašanje identitete je v globalnem okolju vedno občutljivo – a v Fructalu se na to odzivajo s konkretnimi dejanji. "Tudi po prevzemu so sledila pomembna vlaganja v posodobitve proizvodnje in krepitev blagovnih znamk. Brez sinergij, ki jih omogoča skupina, bi bilo današnje poslovanje precej težje – še posebej v času naraščajočih stroškov in negotovih razmer na trgu. Slovenski DNK ohranjamo predvsem z znanjem, izkušnjami in prilagodljivostjo, ki so ključni za odzivanje na zahtevne razmere – od klimatskih sprememb in pandemije do globalnih premikov na trgih. Ponosni smo, da so naši proizvodni procesi med najsodobnejšimi, stroškovno učinkovitimi in trajnostno zastavljenimi. To so bili ključni cilji po prevzemu – in v praksi so se izkazali kot pravilna pot. Zelo dobro poznamo trg in kupce, zato nas posebej veseli, ko vidimo, da tudi z novimi izdelki navdušujemo tako starejše kot mlajše generacije, ki naše znamke šele odkrivajo," razlaga Matej Žvokelj.

Fructal v zadnjih letih ogromno vlaga v tehnološke nadgradnje. Foto: Simon Koležnik/Fructal

Inovacije, ki dihajo z naravo: Fructalov tehnološki in trajnostni napredek

Fructal v zadnjih letih vlaga v tehnološke nadgradnje, ki ne pomenijo le večje učinkovitosti in kakovosti proizvodnje, temveč tudi pomembne korake v smeri trajnosti. Novi investicijski cikel, ki se je začel lani, je prinesel več ključnih pridobitev.

"Med najpomembnejšimi je nova linija Tetra Pak, ki omogoča uporabo embalaže iz obnovljivih virov, izdelane na osnovi sladkornega trsa. Z njo smo emisije CO₂ pri embalaži zmanjšali za kar 52 odstotkov," pojasnjuje Matej Žvokelj. Takšni izdelki, med njimi tudi linija Fructal Superior, že nosijo oznako Carbon Verified, saj kar 87 odstotkov embalaže izvira iz obnovljivih virov.

Druga velika pridobitev je nova linija za pouch embalažo – prva tovrstna v Sloveniji. Omogoča proizvodnjo inovativnih izdelkov, kot je "Fruit to go", pa tudi otroške hrane in drugih praktičnih oblik. Nova tehnologija omogoča energetsko učinkovitejšo pasterizacijo in višjo stopnjo avtomatizacije, s čimer Fructal podvaja svoje proizvodne kapacitete in ustvarja možnosti za sodelovanje z drugimi blagovnimi znamkami.

Investicija v novo linijo je vredna 1,5 milijona evrov, proizvodnja pa bo stekla sredi junija 2025. "Gre za pomemben tehnološki preskok, ki odpira vrata tudi razvoju izdelkov za nove ciljne skupine," poudarja Žvokelj.

Direktor Goran Medić Foto: Simon Koležnik/Fructal

Trajnost kot načelo, ne trend

Trajnostna naravnanost ni pri Fructalu modna muha, temveč zaveza, ki jo uresničujejo že vrsto let. "Pri Fructalu trajnost razumejo široko – ne le kot okoljsko, temveč tudi družbeno odgovornost. Naš slogan 'V sodelovanju z naravo' je več kot le misel – je temelj našega delovanja. Trajnost ni nekaj, kar lahko 'dodaš' podjetju. Je del njegove kulture, identitete in dolgoročne strategije. In pri Fructalu to živimo vsak dan," razmišlja tehnični direktor v Fructalu.

Poseben poudarek dajejo recikliranju in vračanju embalaže. Že pred petimi leti so kot prvi v industriji uvedli embalažo iz rastlinskih virov, leta 2021 pa še slamice iz rastlinskih materialov in plastenko iz stoodstotne reciklirane plastike. Z linijo Fructal First so v celoti prešli na plastenke iz regranulata, torej materiala, ki nastane iz ločeno zbranih plastenk.

Pomemben premik predstavlja tudi prehod na obnovljive vire energije. Lani so na obratu v Ajdovščini postavili sončno elektrarno z močjo 606 kWp, ki letno proizvede okoli 650 MWh zelene energije – kar pomeni 13 odstotkov vseh potreb podjetja po električni energiji. Naložba v višini 450 tisoč evrov je jasen korak v smeri ogljične nevtralnosti.

A tukaj se ne ustavljajo – načrtujejo že novo fotovoltaično elektrarno z močjo 800 kWp, s katero želijo povečati delež obnovljivih virov na kar tretjino celotne letne porabe energije.

Fructal v letu 2024

Leto 2024 je bilo sicer za Fructal eno najuspešnejših v zadnjem obdobju. Podjetje je doseglo odlične rezultate: 47,5 milijona evrov prihodkov (3,4 odstotka več kot leto prej), čisti dobiček 2,7 milijona evrov (kar 37 odstotkov več kot leta 2023) in EBITDA v višini 6,7 milijona evrov – kar predstavlja 54-odstotno rast. "Poslovanje smo izboljšali v večini segmentov, rast pa smo zabeležili pri skoraj vseh blagovnih znamkah," s ponosom pove Matej Žvokelj.

Še posebej izstopajo rezultati blagovne znamke Fruc, ki je dosegla 20-odstotno rast prodaje, visoko rast pa so zabeležili tudi pri Fruteku in Frutabeli. K uspehu niso pripomogle le tržne in promocijske aktivnosti, temveč tudi nove tehnološke rešitve in izboljšana učinkovitost proizvodnih procesov.

A leto 2024 ni bilo brez izzivov. "Po zahtevnih letih, ki sta jih zaznamovala pandemija in vremensko zelo težavno leto 2023, smo letos doživeli nekakšno stabilizacijo," pravi Žvokelj. "Zahvaljujoč dovolj velikim kapacitetam in sposobnosti hitrega prilagajanja smo lahko ostali stabilni tudi v spremenljivih razmerah."

Foto: Liam Toni Šironjič

Pogled naprej: tradicija, inovacije in predanost kakovosti

Kako torej naprej po 80-letnici? "Naša vizija ostaja jasna: biti vodilno inovativno podjetje v prehrambni industriji, ki temelji na sadju in drugih plodovih narave," pravi. "Smo zvesti tradiciji, a vedno gledamo naprej – na trdnih temeljih slovenskega znanja razvijamo nove izdelke, izboljšujemo procese in iščemo načine, kako navdušiti nove generacije."

In kaj ga kljub vsem izzivom še vedno najbolj navdušuje pri delu? "To, da ima naš lastnik jasen načrt: ohraniti in celo okrepiti proizvodnjo v Ajdovščini. In investicije zadnjih let to potrjujejo. Fructal ostaja tam, kjer je zrasel – v sodelovanju z naravo in z ljudmi," sklene Matej Žvokelj.