Še ena velika sprememba za Luko Dončića: v Los Angelesu rekoredn posel

Družina Buss, ki je vse od leta 1979, ko je Jerry Buss znamenito franšizo lige NBA kupil za 67,5 milijona dolarjev in jo nato spremenil v eno najbolj zvezdniških košarkarskih ekip v ZDA, naj bi večinski delež prodala poslovnežu Marku Walterju, ustanovitelju in direktorju podjetja TWG Global, ki že ima lastniške deleže v številnih profesionalnih športnih klubih v ZDA, vključno z baseballskim Los Angeles Dodgers in žensko košarkarsko ekipo LA Sparks, poroča ESPN.

BREAKING: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell ESPN. Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after the sale. pic.twitter.com/1Da6LDD7TJ