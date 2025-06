Medtem ko se finale lige NBA še igra, se pri Los Angeles Lakers že oblikujejo načrti za prihodnost. V središču pozornosti je tudi Austin Reaves, soigralec Luke Dončića, ki je jasno in čustveno izrazil željo, da bi v LA ostal še dolgo, morda celo do konca kariere. "Rad bi igral z Dončićem, zdi se mi, da gremo v pravo smer," je dejal na enem izmed košarkarskih kampov. A čeprav je bil Reaves ena ključnih napadalnih sil Lakersov, se njegovo ime pojavlja tudi v govoricah o morebitnih menjavah.

Čeprav se sezona za Jezernike ni končala po njihovih željah – v prvem krogu končnice so jih izločili košarkarji Minnesote Timberwolves –, optimizem Austina Reavesa glede prihodnosti ostaja neomajen. Njegova največja želja je povsem jasna: ostati v Los Angelesu vse do konca kariere.

V pogovoru na košarkarskem kampu, ki ga vodi skupaj z bratom Spencerjem, je 26-letni branilec za K8 News dejal: "Rad bi ostal v LA. Če me bodo želeli zamenjati, bom pač začel novo zgodbo, ampak želim si, da bi celotno kariero preživel pri Lakersih. Obožujem to mesto, obožujem navijače, vreme, golf ... In seveda, Lakersi so najboljša organizacija v košarkarskem svetu."

Reaves, ki se je pred štirimi leti v ligo NBA prebil kot neizbran igralec, je v sezoni 2024/25 doživel pravi razcvet. Ob odsotnostih in padcu forme nekaterih soigralcev je postal tretja napadalna izbira ekipe in v povprečju dosegal 20 točk, 4,5 skoka in 5,8 asistence na tekmo. Statistično in na igrišču je bil zelo učinkovit. Njegova forma je nekoliko padla v končnici.

Visokoleteče misli Reavesa

Ali sta z Luko Dončićem dolgoročno združljiva, je vprašanje, ki si ga zastavljajo nekateri v ZDA. Predvsem se pri kritikah naslanjajo na delo v obrambi, ki je bila v končnici proti Minnesoti pomanjkljiva. Ni malo kombinacij menjav igralcev, v katerih se pojavlja njegovo ime, po drugi strani pa ga v Kaliforniji vidijo kot enega od poglavitnih členov v napadu ob LeBronu Jamesu in Dončiću.

Bosta soigralca tudi v prihodnje? Foto: Guliverimage

"Moja mama me sprašuje. Ona se s tem zelo veliko ukvarja (smeh, op. a.). A to ni v moji moči. Jaz delam, garam in mislim, da sem zato prišel do sem, kjer sem danes," pravi Reaves.

Želi si ostati v družbi Dončića in Jamesa, saj verjame, da lahko skupaj naredijo še veliko: "Mislim, da je za to ekipo meja nebo. Gremo v pravo smer."

Po pogodbi je Reaves še vedno vezan na LA Lakers, vendar lahko letos zavrne t. i. player option in poleti 2026 postane prost igralec, kar bi mu omogočilo večjo pogodbo – z Lakersi ali katerimkoli drugim klubom. Klub mu lahko že zdaj ponudi podaljšanje pogodbe v vrednosti 89,2 milijona dolarjev za štiri leta, a bo Reaves to skoraj zagotovo zavrnil v upanju na večjo pogodbo po naslednji sezoni.