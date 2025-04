Najbolj navdihujoče zgodbe o uspehu se pogosto začnejo daleč stran od žarometov in z veliko več vprašanji kot odgovori. Kako težko si je izboriti prostor med najboljšimi, potem ko so ga večkrat v preteklosti postavljali na stranski tir zaradi fizičnih predispozicij, dobro ve Austin Reaves. Soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakers nosi prav posebno zgodbo. V osrčju Arkansasa, sredi 300-akrske kmetije v Newarku z vsega dobrih tisoč prebivalci, se je rodila ena najbolj nepričakovanih NBA zgodb zadnjih let. Austin Reaves, fant iz mesta s tremi semaforji, je odrasel med pašniki in kravami – a njegovo srce je bilo od nekdaj na košarkarskem igrišču. "Ali greš v telovadnico ali pa delaš na kmetiji," mu je pogosto rekla mama Nicole Wilkett. In čeprav je imel možnost podedovati domačo kmetijo, to nikoli ni bila resna dilema. Ni bila izbira, ampak bolj ultimat. Kdo ga je izbral na naboru lige NBA? Nobena ekipa. Zakaj? Imel je svoj načrt. In kje je zdaj? Ob boku Dončića in LeBrona Jamesa – kot eden nosilcev igre Los Angeles Lakers.

Vselej je veljal za skromnega fanta s kmetije v Newarku. Čeprav so imeli starši kmetijo in številne krave, Austina Reavesa ni nikoli zanimala živinoreja. Zakaj? V krvi se mu je pretekala košarkarska kri.

Njegov oče Brian Reaves je igral kot organizator igre za moštvo Arkansas State in bil tretji po številu asistenc. Njegova mama Nicole Wilkett je prav tako igrala za isto ekipo in se je lahko pohvalila s povprečjem 19 točk na tekmo, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini šole.

Tudi starejši brat je košarkarsko aktiven. Spencer je zelo blizu Slovenije. Je namreč član nemške ekipe Syntainics MBC, s katero je v tej sezoni osvojil nemško pokalno tekmovanje – v povprečju dosega 14,2 točke na tekmo, z ekipo pa je na sedmem mestu nemškega prvenstva.

Hillbilly Kobe

Prav zaradi njega je imel Austin težke preizkušnje. Nikoli mu ni puščal, da bi imel pot do zmage v igri ena na ena odprto. Boriti se je moral, da je prestal številne prepreke. Ni čudno, da ima vzdevek "Hillbilly Kobe", ki v prevodu pomeni podeželski bojevnik z mentaliteto zvezdnika. Njegov vzornik je bil pokojni Kobe Bryant in igra, samozavest ter neomajna želja so jima skupne. In to je občudoval pri legendarnem košarkarju.

Mama je nekoč v pogovoru za NBA.com dejala, kako je bil Austin navdušen nad Bryantom in Los Angeles Lakers: "NBA? To je kar velik cilj. Kot otrok je začel gledati veliko NBA tekem in postal velik oboževalec Kobeja Bryanta. To je bil njegov igralec. Občasno je hodil po hiši in rekel: 'Jaz bom šel v NBA,' mi pa seveda: 'Ja, seveda. Seveda boš šel v NBA.'"

"Moji mami ponavadi najprej pošljem sporočilo po vsaki tekmi. Vedno mi poda nekaj konstruktivne kritike, a mi tudi pove, kako ponosna je name in koliko me ima rada. Zelo mi pomeni, da ne glede na to, ali je tekma dobra ali slaba, vedno dobim njeno sporočilo," je pred časom za NBA dejal Austin.

A ni bilo samoumevno, da bo košarkar. Imel je izbiro, ali delati na kmetiji ali se ukvarjati s košarko. "Ali greš v telovadnico ali pa delaš na kmetiji," je nekoč v pogovoru za Los Angeles Times z nasmehom na obrazu dejala mama. Čeprav bi lahko nekoč prevzel družinsko kmetijo, ta scenarij nikoli ni bil realna možnost. V resnici ni šlo za pravo izbiro – to je bil kar jasen ultimat.

Čeprav se vsi v družini v en glas strinjajo, da bi bil Austin slab kmetovalec, je bil rezervni načrt postati NBA igralec razumljivo drznejši.

Mislil je, da je napaka na semaforju

V srednji šoli je bil briljanten, težave pa so se začele pojavljati nekoliko kasneje. S srednješolsko ekipo je osvojil tri naslove državnega prvaka in nekoč zabil 73 točk na eni tekmi. "Mislil sem, da je napaka na semaforju," je nekoč rekel za Los Angeles Times.

Kljub izjemnim številkam so skavti dvomili o njegovi članski prihodnosti v družbi najboljših. V njihovih beležkah so imeli zapisano, da je preveč suh, premalo atletski … Številne kritike so letele na njegov račun. Spremljale so ga praktično celotno mladost.

Sezona Tekme V začetni postavi Min/tekmo Točke Skoki Asistence Met iz igre Met za 3 Prosti meti 21/22 61 19 23,2 7,3 3,2 1,8 45,9 % 31,7 % 83,9 % 22/23 64 22 28,8 13,0 3,0 3,4 52,9 % 39,8 % 86,4 % 23/24 82 57 32,1 15,9 4,3 5,5 48,6 % 36,7 % 85,3 % 24/25 73 73 34,9 20,2 4,5 5,8 46,0 % 37,7 % 87,7 %

"Da lahko vsem rečem, naj se j***jo."

Ko je prišel do točke, da bi se lahko spogledoval z ligo NBA, je sledila nenavadna poteza. Agent ga je vprašal, zakaj želi igrati v ligi NBA. "Denar, slava, ženske?" ga je vprašal. In kaj je odgovoril takrat mladi Austin? "Da lahko vsem rečem, naj se j***jo," je odgovoril za LA Times. Vseskozi je poslušal opazke, da mu nekaj manjka, zato je bilo v njem razumljivo prisoten tudi kanček jeze.

Preden se dotaknemo večera nabora za ligo NBA, je treba izpostaviti še njegovo potovanje na univerzi Wichita State. Niso mu namenili vloge, ki bi mu pripadla. Žoga ga je velikokrat obšla in sprva posledično ni mogel razviti potenciala, ki ga je nosil v sebi, čeprav je bil na treningih dober. Povrhu vsega je prestal še operacijo leve rame. S to poškodbo je igral že od prvega letnika srednje šole.

Če kot novinec ni mogel razviti svojega potenciala in imel le dobre štiri točke v povprečju na tekmo, je to številko v drugem letniku podvojil. Sledila je selitev v Oklahomo, kjer je sezono odsedel zaradi pravil o prestopih med ekipami lige NCAA. V tem času je veliko delal na izboljšanju fizične konstitucije in pridobil devet kilogramov.

Zakaj ni bil izbran na naboru lige NBA

Pred petimi leti je nato uperil soj luči nase z 41 točkami za zmago proti TCU z 78:76 in s tem postavil rekord kariere. Sezono je zaključil z 18,4 točke, 5,5 skoka in 4,6 asistence na tekmo.

Reaves in njegovo vrtenje košarkarjev lige NBA na parketu

31. marca 2021 se je prijavil na nabor za ligo NBA in se odpovedal možnosti študija na fakulteti. Takrat je sprejel drzen načrt. Los Angeles Lakers so pokazali zanimanje zanj. Njegov agent je ekipam sporočil: če ga izberete, mu ponudite garantiran dogovor – sicer ga ne izberite. Tudi Detroit Pistons so želeli podpisati pogodbo z njim, a jih je Reaves zavrnil. Raje ni bil izbran, kot da bi končal v napačnem okolju. Njegov cilj je bil jasen: igrati za Lakers, klub njegovega idola Kobeja Bryanta.

Načrt se je mu je izšel. Reaves ni bil izbran na naboru, a je podpisal dvostransko pogodbo z Lakers. Poleti je na trening kampu tako navdušil vodilne, da so se jim začeli risati nasmeški na obrazu. S svojimi predstavami je prepričal trenerje in generalnega menedžerja Roba Pelinko. V njem so videli košarkarja, ki si upa in zna igrati košarko.

Nase opozoril z zmagovito trojko proti Dallasu, ko je bil član ekipe še Dončić

Na debiju v najmočnejši ligi na svetu je dosegel osem točk, potem ko je prišel s klopi. Dva meseca pozneje je zasijal v polnem sijaju. In to proti Dallas Mavericks, katerih član je bil takrat Luka Dončić, a slovenski zvezdnik na tisti tekmi ni igral. Pohvalil se je s 15 točkami in odločilno trojko za zmago s 107:104.

Kako je Reaves pokopal Dallas z zmagovito trojko

Svoj preboj je doživel hitro, dobival vse večjo minutažo in zaupanje prvih zvezdnikov LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa. Najslajše je privarčeval za konec sezone. Na zadnji tekmi sezone se je namreč pohvalil s trojnim dvojčkom – 31 točk, 16 skokov in deset asistenc –, kar je pred njim med novinci uspelo le trem igralcem: Oscarju Robertsonu, Jerryju Westu in Blaku Griffinu.

Zdaj je četrto leto član Los Angeles Lakers in kaže vse boljše predstave. V letošnji sezoni je bilo njegovo povprečje v rednem delu 20,2 točke, 5,8 asistence in 4,5 skoka na tekmo. Iz anonimnosti se je povzpel do odra za najboljše. Leta 2023 je postal tudi član ameriške reprezentance na svetovnem prvenstvu, s katero je na koncu osvojil četrto mesto.

Verjame, da lahko z Dončićem in Jamesom pridejo povsem na vrh lige NBA

Skupaj z Dončićem in Jamesom sestavljajo nevarni trikotnik, ki je vselej strah in trepet tekmečevih obramb. Nikoli ni jasno, kdo bo eksplodiral. In vse tri žene isti cilj – osvojitev šampionskega prstana. Ko se je redni del zaključil, je Austin dal jasno vedeti: "Verjamem, da lahko osvojimo naslov prvaka."

In ko imaš v svojih vrstah tako neustrašne košarkarje, ki povrhu vsega obvladajo prvine košarkarske igre, se lahko zgodi kaj velikega. Austin Reaves morda nikoli ne bo najglasnejši igralec na igrišču, a vsak njegov korak dokazuje, da z vztrajnostjo in vizijo tudi fant iz mesta s tremi semaforji lahko postane obraz NBA franšize. In kaj bi bilo lepše, kot da bi košarkar iz mesta z le tremi semaforji in nekaj več kot tisoč prebivalci osvojil prestižni pokal Larryja O'Briana, o čemer je kot mladenič le sanjal?

