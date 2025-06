Ni prvič, da so se pri Los Angeles Lakers zanimali za Walkerja Kesslerja, ki bo julija dopolnil 24 let. Utah je lani zanj zahteval preveč – želeli so prvo izbiro na naboru leta 2029 in 2031, kar je bila previsoka cena za Lakers.

Zdaj, ko moštvu iz Kalifornije primanjkuje prave moči na centrskem položaju, naj bi bili pogledi spet usmerjeni proti Salt Lake Cityju. Zanimanje za 213 centimetrov visokega Kesslerja ostaja, kar je povedal tudi ESPN-ov Dave McMenamin: "Walker Kessler je še vedno igralec, ki zanima Lakers. Torej vprašanje ni, ali je na radarju, ampak ali se bo končna cena iz Utaha umirila. Trenutno ni nobenega napredka, zgolj spremljanje situacije.”

Statistika Walkerja Kesslerja v zadnjih letih