Četrtek je prinesel prvi tekmi polfinala evropske nogometne lige. Vroče je bilo v Bilbau, kjer je gostoval ranjeni velikan Manchester United. Rdeči vragi so igrali kot že dolgo ne in zmagali s 3:0. V 30. minuti je zabil Casemiro, po izključitvi Danija Viviana pa je v 37. z bele točke povišal Bruno Fernandes. Ob koncu prvega polčasa je s peto podal Manuel Ugarte, še drugič pa zadel Fernandes. Tottenham je v drugem polfinalnem paru Bodo/Glimt premagal s 3:1. Povratni tekmi bosta čez teden dni.

Manchester United v Baskiji spremljamo tudi številni navijači. Foto: Reuters Manchester United, ki je v angleški premier ligi samo 14., je odigral enega najboljšim polčasov v sezoni. Alejandro Garnacho je zadel v četrti minuti, a gol zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Rdeči vragi so bili besni, a sodniki si niso premislili niti po ogledu s sistemom VAR. Zatem so sledile tri lepe priložnosti za Athletic, a Alex Berenguer ni uspel premagati Andreja Onanaja.

Nato so sledile minute za United.V 30. je z glavo zadel Casemiro. V 32. je v kazenski prostor prodrl Garnacho, Dani Vivian ga je podrl in sodnik Espen Eskas je pokazal na belto točko in Viviana tudi izključil. Bruno Fernandes je zanesljivo premagal Julena Agirrezabalo. Domači trener je še pred koncem polčasa menjal, a zatem je Athletic dobil še tretji gol. Po izvrstni podaji s peto Manuela Ugarteja je na 3:0 s svojim drugim golom na tekmi povišal Fernandes. Na glavni odmor bi gostje lahko odšli celo s prednostjo 4:0, a je Noussair Mazraoui v četrti minuti dodatka zatresel prečko.

V drugem polčasu je United nadziral tekmo in si priigral še nekaj priložnosti. Agirrezabala je moral v 63. minuti braniti Casemiru, minuto pozneje pa je ta zatresel okvir vrat. Fernandes bi lahko dosegel hat-trick v 81. minuti, a je bil znova na pravem mestu vratar Athletica.

James Maddison je dosegel drugi gol na tekmi za londonski Tottenham. Foto: Reuters

Na drugi polfinalni tekmi se je v prid Angležem začelo razpletati že v prvi minuti, ko je Tottenham proti ekipi Bodo/Glimt v vodstvo popeljal Brennan Johnson. Sredi polčasa je za povišanje na 2:0 zadel James Maddison. Dominic Solanke je po uri igre z bele točke zadel za 3:0, Ulrik Saltnes pa je v 81. minuti kanček upanja pred povratno tekmo na domači zelenici povrnil norveški ekipi. Končni izid 3:1.

