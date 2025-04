Besedna vojna med Kameruncem in Srbom

Danes bodo odigrane prve četrtfinalne tekme lige Europa. Visokih ciljev ne skrivata angleška velikana Manchester United in Tottenham. V domačem prvenstvu jima ne gre najbolje, a bi lahko z uspehom v Evropi rešila sezono. Lovorika v evropski ligi namreč v prihodnji sezoni zagotavlja druženje z elito v ligi prvakov. Ta podatek dviguje motivacijo tudi drugim. To so Athletic Bilbao, Bodo/Glimt, Eintracht Frankfurt, Lazio, Lyon in Rangers.

Dogajanje v evropski ligi se bo začelo ob 18.45 na severu Norveške, kjer bo Bodo/Glimt v manj prijetnem vremenu gostil Lazio. Nekdanji klub Nina Žuglja igra doma na umetni travnati podlagi, s pomočjo katere je presenetil že ogromno favoritov. Pred štirimi leti je tako šokiral Romo, ki jo je takrat vodil še Jose Mourinho, in zmagal s kar 6:1. Lahko danes pokvari dan še drugemu nogometnemu velikanu iz večnega mesta? Norvežani so v osmini finala izločili branilce naslova Olympiakos.

Andre Onana je prvi čuvaj mreže Manchester Uniteda. Foto: Reuters

Zvečer se obeta poslastica v Franciji. Lyon bo ob 21. uri pričakal Manchester United, ki v tej sezoni navijače na Otoku jezi s skromnimi dosežki in rezultati. V Evropi je drugače. Rdeči vragi so v osmini finala izločili Real Sociedad s skupnim rezultatom 5:2, Portugalec Bruno Fernandes pa je na Old Traffordu dosegel kar tri zadetke. V javnosti odmevajo izjave Andreja Onane (United) in Nemanje Matića (Lyon). Afričan je rdeče vrage označil za boljšega tekmeca, Srb, ki je v preteklosti pet let nosil dres Uniteda, pa je Onano označil za enega najslabših vratarjev v zgodovini Man Utd. Nato se je Onana javil še enkrat in zbodel Matića, da je on vsaj osvojil kakšno lovoriko z največjim klubom na svetu, nekateri drugi, v mislih je imel nekdanjega srbskega reprezentanta, pa se s tem ne morejo pohvaliti.

Zvečer bo Tottenham gostil Eintracht. Londončani doma v evropskih tekmovanjih poraza niso doživeli na 18 zaporednih srečanjih, v tem obdobju pa nanizali kar 15 zmag. Moštvo iz Frankfurta se je pri Tottenhamu nazadnje mudilo leta 2022 v ligi prvakov in izgubilo z 2:3.

Tottenham si lahko v ligi Europa priigra vstopnico za ligo prvakov. Foto: Reuters

Na Škotskem se bosta spopadla Rangers in Athletic Bilbao, ki sta bila v osmini finala usoda za zdajšnje varovance Joseja Mourinha (Fenerbahče) in nekdanji klub slovitega portugalskega stratega (Roma).

Povratne četrtfinalne tekme bodo prihodnji četrtek.

Liga Europa, četrtfinale (prve tekme):

Četrtek, 10. april:

Lestvica ligaškega dela: