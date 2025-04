V Celju odštevajo dneve do največjega nogometnega spektakla v zgodovini knežjega mesta. Prihaja Fiorentina, sloviti italijanski klub, poln priznanih in cenjenih igralcev, med katerimi tako na papirju kot tudi po vsem, kar je dosegel v karieri, izstopa zlasti en igralec. To je 34-letni Španec David de Gea. Nekoč vratar največjega svetovnega kova, ki mu je uspel velik podvig, saj se je po letu dni mirovanja vrnil v tako vrhunsko formo, da znova navdušuje nogometno javnost. Kot da se ne bi nikoli poslovil. Kmalu ga bo pričakala zaslužena nagrada. Nova pogodba in vsaj nekaj milijonov evrov višja plača.

Na četrtkovi tekmi v Celju se bosta spopadla kluba, ki sta zelo ponosna na svoje Špance. V ospredju bosta zlasti dva. Pri Celjanih je to seveda trener Albert Riera, ki je popeljal slovenske prvake do zgodovinskega uspeha v Evropi, privrženci Fiorentine pa ne skrivajo navdušenja nad vratarjem Davidom de Geo. Zadovoljstvo z njimi deli tudi vodstvo kluba, tako da bo izkušeni Madridčan po koncu sezone, ko mu poteče pogodba s Firenčani, kot vse kaže podaljšal sodelovanje z vijolicami, hkrati pa si prislužil še neprimerljivo višjo plačo.

Zadnji iz generacije rdečih vragov, ki so bili prvaki

David De Gea je z Manchester Unitedom osvojil angleško prvenstvo v sezoni 2012/13. Foto: Reuters Še pred letom dni je le malokdo verjel v takšen scenarij. Takrat se je de Gea po 12 letih, ki jih je preživel na Old Traffordu in z Manchester Unitedom preživljal vse bolj neuspešne in vihrave čase, polne trpljenja in spominov na zlato Fergusonovo dobo, ko so rdeči vragi kraljevali na Otoku, odločil za odhod.

Ni manjkalo kritik tudi na njegov račun, večkrat se je v govoricah kot morebiten naslednik pri Unitedu omenjal celo Jan Oblak. Kot da bi hoteli pri angleškem velikanu znova vzpostaviti dobitno kombinacijo z Atleticom, klubom, od katerega so leta 2011 kupili golobradega Španca de Geo. Takrat so zanj odšteli več kot 20 milijonov evrov, to je bil takrat najdražji vratarski nakup na Otoku.

Manchester United naj bi se v preteklosti večkrat zanimal za Jana Oblaka. Po nekaterih govoricah je še vedno prisotno zanimanje, tako da bi se lahko tovrstne možnosti omenjale tudi pred poletnim prestopnim rokom. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Leta 2023 pa de Gea ni zapustil le Anglije, ampak tudi vrhunski nogomet. Za United je branil kar na 545 tekmah in na večni lestvici nastopov skočil na sedmo mesto. Ko je odšel, je Old Trafford zapustil še zadnji nogometaš iz generacije, ki je pod vodstvom Alexa Fergusona osvojila zadnji naslov angleškega prvaka. Tako je bilo vsaj nekaj tednov, nato pa je United predlani v svoje vrste vrnil Severnega Irca Jonnyja Evansa, ki je v preteklosti prav tako že osvajal lovorike pod vodstvom znamenitega Škota.

"Najlepše obdobje mojega življenja"

Lani poleti je sprejel ponudbo Fiorentine in se preselil v Italijo. Ni mu žal. Foto: Reuters De Gea, sicer velik ljubitelj težkometalne glasbe, si je privoščil dolg premor. Postal je prost igralec, lahko je sam odločal o svoji usodi. Ocenil je, da se mu nikamor ne mudi. "To je bilo najlepše obdobje mojega življenja. Končno sem si lahko privoščil kakovostno druženje z družino in prijatelji, s katerimi se v zadnjih 15 letih nisem kaj dosti srečeval. Veliko sem potoval med Madridom in Manchestrom, še naprej pa skrbel za fizično pripravljenost in vzdrževal kondicijo," je prejšnji mesec povedal v intervjuju za časnik La Repubblica.

Čeprav je že krepko zakorakal v četrto desetletje, ga to v skladu s trendi, ki vladajo v svetu nogometnih vratarjev, ni prav nič motilo. Verjel je, da je nabral toliko dragocenih izkušenj, da bo lahko predstavljal dodano vrednost tudi novemu delodajalcu. Nanj je torej čakal kar eno leto, lani poleti pa se je le odločil in sprejel ponudbo Fiorentine.

V Toskani sodeluje s trenerjem Raffaelom Palladinom. Foto: Reuters

Z izborom ni presenetil, saj je že nekaj časa izražal željo, da bi se po Španiji in Angliji preizkusil še v Italiji. V serie A. Vijolice so mu to omogočile, de Gea pa se je neverjetno hitro vpeljal in navdušil javnost. Kot da vmes sploh ne bi počival 12 mesecev.

Blestel zlasti proti Milanu

Na krstnem nastopu se je njegova mreža resda zatresla trikrat, Fiorentina je na začetku evropske sezone remizirala z madžarskim klubom Akademija Puškaš (3:3), pozneje pa je bilo vedno bolje. Enega izmed jesenskih vrhuncev je zagotovo predstavljala domača zmaga nad Milanom, ko je ubranil kar dva strela z bele točke. V serie A je na 28 tekmah prejel le 29 zadetkov. Desetkrat je ohranil mrežo nedotaknjeno, nazadnje pa se izkazal na gostovanju na San Siru pri Milanu (2:2). Zlasti ob "dvojni" obrambi pri strelih Tijjanija Reijndersa in Christiana Pulišića.

Kako je navdušil na San Siru:

Po tej tekmi se je oglasil na družbenih omrežjih: "Čudovita tekma, čudovito mesto. Gremo naprej z našimi ambicijami," je zapisal de Gea, ki želi Fiorentini pomagati do naslova v konferenčni ligi. Po dveh zaporednih porazih v finalu omenjenega evropskega tekmovanja si ga navijači še kako želijo. V prvenstvu so vijolice na osmem mestu, a za četrtouvrščeno Bologno zaostajajo le pet točk.

Poročen je s špansko pevko in igralko Edurne Garcio. Foto: Profimedia

Vrednost nogometašev Fiorentine na Transfermarktu znaša 281 milijonov evrov. Največjo vrednost ima vroči napadalec italijanske reprezentance Moise Kean (40), sledijo Pietro Comuzzo (25), Islandec Albert Gudmundsson (23) in Brazilec Dodo (22), kar 12 pa jih je vrednih vsaj deset milijonov evrov. Tudi Hrvat Marin Pongračić. Med igralci z najmanjšo tržno vrednostjo pri Fiorentini je 34-letni David de Gea. Ko je bila njegova kariera na vrhuncu, je bil kot prvi čuvaj mreže Manchester Uniteda ovrednoten na 70 milijonov evrov, zdaj pa je vreden "le" pet.

Tako navdušil, da mu bodo podvojili plačo

Nekdanji španski reprezentant, ki je državni dres prvič oblekel pet let (2014) za tem, ko je zadnjič za rdečo furijo zaigral Riera (2009), bo po koncu sezone prejel zasluženo nagrado. Vodstvo Fiorentine, tako poroča tudi Calciomercato, bo z njim podaljšalo pogodbo, hkrati pa mu izdatno dvignilo plačo. V tej sezoni prejema le dva milijona evrov, kar je neprimerljivo manjša številka od tistih, katerih je bil vajen na Otoku, a naj bi mu Fiorentina s prihodnjo sezono najmanj podvojila znesek.

Tako se je veselil s soigralci napredovanja v četrtfinale konferenčne lige, ko je v Firencah s 3:1 premagal Panathinaikos. Foto: Reuters

Še pred tem pa ga čaka kar nekaj izzivov. Prvi že v četrtek v Sloveniji, kjer mu bodo nogometaši Celja poskušali pokvariti večer in za njegov hrbet spraviti čim več žog. To bo še pester četrtek.