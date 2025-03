Manchester United oziroma solastnik kluba Jim Ratcliffe je razkril, da bodo zgradili nov stadion. In to kakšen! Največji v Veliki Britaniji, za sto tisoč navijačev. Na animaciji se zdi, kot da bi bil iz arabskega sveta. Stal jih bo 2,4 milijarde evrov, zgrajen pa naj bi bil v vsega petih letih, pol hitreje kot podobno veliki stadioni.

Foto: Reuters "Danes se začenja neverjetna pot, ki nas bo pripeljala do najboljšega stadiona na svetu. Ta bo središče revitalizirane soseske Old Trafford," je na predstavitvi velikopoteznega projekta poudaril solastnik kluba, milijarder in prvi mož podjetja Ineos Jim Ratcliffe. Lani februarja je postal manjšinski lastnik Uniteda in odtlej govoril, da si želi moderen stadion, "severni Wembley".

Poglejte, kako bo videti novi stadion Manchester Uniteda:

Jim Ratcliffe Foto: Reuters Manchester United je septembra najel arhitekturno hišo Foster + partners, da zriše novi stadion Old Trafford za sto tisoč navijačev in poslovno-stanovanjske objekte v okolici stadiona na južnem delu Manchestra. Zgradili bodo namreč še 17 tisoč stanovanjskih enot in poskrbeli za 92 tisoč novih zaposlitev. Projekt je podprla tudi britanska finančna ministrica Rachel Reeves.

Zdaj so prvič pokazali računalniško animacijo, kako bo projekt videti. Zdi se kot nekaj, kar bi zgradili v arabskem svetu. Trije jambori, ki se bodo dvigali 200 metrov visoko nad stadion in bodo vidni 40 kilometrov daleč, bodo nosili nekakšno streho oziroma dežnik, kot se je izrazil Norman Foster, ki bo zajemal dež in imel obenem sončne celice. "Ponavadi take stadione gradijo deset let. Mi smo ta čas prepolovili na pet let. Kako? Vnaprej bomo zgradili dele stadiona in jih po kanalih pripeljali v Manchester. Oživeli bodo, 160 jih bomo sestavili z žerjavi."

Foto: Reuters