Stadion, kot ga še niste videli #video

Savdska Arabija je svetu pokazala promocijski videoposnetek z računalniško animacijo osrednjega športnega objekta v državi, ki ga namerava v prestolnici Rijad zgraditi do leta 2029. Ne bo šlo le za nogometni stadion, ki bo sprejel 92 tisoč navijačev, temveč za kompleks več prizorišč, saj bo imel tudi dvorano za druge športe z žogo, olimpijski bazen in teniška igrišča. Stadion kralja Salmana, kot se bo imenoval, bodo postavili v Park kralja Abdulaziza. Sredi puščavske pokrajine ga bo tako obkrožalo zelenje.

Na stadionu bo domače tekme igrala savdska nogometna reprezentanca, ta pa bo tudi osrednji stadion svetovnega prvenstva 2034. Mednarodna nogometna zveza Fifa sicer uradno gostitelja tega mundiala še ni imenovala, a so bili Savdijci edini, ki so se prijavili na razpis, ki se je končal lani.

Savdska Arabija postaja vse bolj priljubljena popotniška destinacija. AlUla je eden najbolj privlačnih krajev v državi. Foto: Guliverimage "Svetovno prvenstvo 2034 bo naše povabilo svetu, da se prepriča o razvoju Savdske Arabije, da spozna našo prijazno družbo, kulturo in dediščino ter z nami piše zgodovino," je dejal predsednik Nogometne zveze Savdske Arabije Yasser Al Misehal. "Navijači bodo imeli samo tri ure leta med stadioni, vmes bodo lahko raziskovali naše gore, otoke in seveda našo kulturo." Savdska Arabija že zdaj postaja vse bolj priljubljena popotniška destinacija, tudi številni Slovenci obiskujejo kraje, kot so Rijad, Džeda in AlUla. Pa še letalske vozovnice so poceni.

Džeda gosti dirko formule 1. Foto: Reuters Savdska Arabija v zadnjih letih v šport vlaga na stotine milijonov. Nogometni klubi privabljajo nogometaše z vsega sveta, na ekshibicijske turnirje vabijo najboljše teniške igralce, že nekaj let gostijo reli Dakar, pa tudi dirko formule 1. Ulično dirkališče v Džedi ima pogodbo za organizacijo velike nagrade do leta 2027, medtem pa gradijo še eno dirkališče in si tako želijo celo dveh dirk formule 1. Se pa Savdijci obenem pogosto spopadajo s kritikami, da z vlaganjem v šport samo preusmerjajo pozornost od kršenja človekovih pravic v državi in krepijo svoj ugled v tujini.