Morda se je zdela zadnja dirka prvenstva motoGP za novega svetovnega prvaka Jorgeja Martina (Pramac Ducati) lahka, saj je od prvega do zadnjega kroga dirkal na tretjem mestu, ki mu je zagotavljajo lovoriko, a ni bila. Tako je bil čustven, ko se je zavedal, kaj se bo zgodilo. Če seveda ne naredi napake. "Zadnjih nekaj krogov nisem mogel voziti. Malo sem že jokal. To je bila res čustvena dirka. Hvala vsem mojim ljudem, ta lovorika je za njih. To je bila dolga pot, imel sem veliko padcev, poškodb, zdaj pa sem končno tukaj," je po dirki s solzami na očeh razlagal Martin. "zdaj je pritisk pozabljen, zdaj je treba uživati v tem trenutku."

MotoGP, skupni seštevek (20/20):



1. Jorge Martin (Pramac Ducati) 508 točk

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 498

3. Marc Marquez (Gresini Ducati) 392

4. Enea Bastianini (Ducati) 386

5. Brad Binder (KTM) 217

6. Pedro Acosta (KTM) 215

Na zadnji dirki sezone je bil Martin tretji. Foto: Reuters Martin je letos sicer dobil samo tri od 20 velikih nagrad, a bil kar 16-krat na stopničkah. Unovčil je več napak Francesca Bagnaie (Ducati), branilcu lovorike tako ni pomagalo niti 11 zmag. Po 20 dirkah in 20 šprintih ju je ločilo samo 10 točk. Za 26-letnika, ki se zdaj s številko 1 seli na tovarniško Aprilio, potem ko je Ducati za svojo tovarniško ekipo raje izbral Marca Marqueza, je to prvi naslov v elitnem razredu motoGP. V tem dirka od leta 2021 in ima osem zmag ter 32 uvrstitev na zmagovalni balkon.

Čeprav se nam zdi, da Španci in Italijani obvladujejo motociklistično svetovno prvenstvo, pa je pravzaprav temu tako šele zadnji dve desetletji in pol. Martin je šele peti svetovni prvak iz Španije, je pa res, da je že 12 lovorika za Špance v zadnjih 26 letih. Pred njim je to uspelo še četverici: Alex Criville (1999), Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2015), Marc Marquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) in Joan Mir (2020). Kot mali deček je Martin s starši hodil na dirke v Jerez in navijal za Crivilla. Zastava, s katero se veseli po dirkah, je pravzaprav tista, ki so jo imeli s sabo njegovi starši, ko so v drugi polovici 90 let hodili na dirke.

Veselje Pramacovo ekipe prvenstva motoGP. Foto: Reuters

Dvakratni prvak Bagnaia je po dirki v Barceloni, ki je namesto Valencie gostila finale sezone, pošteno priznal poraz. "Že po šprintu v Maleziji sem se sprijaznil, da bo zelo težko osvojiti naslov prvaka. Kar 29 točk zaostanka je bilo nemogoče nadoknaditi. Poskušal pa sem dati svoj maksimum in zmagati na preostalih dirkah. Res sem ga dal, a Jorge je na koncu s sezono opravil bolje. Bil je bolj konstanten, bil je boljši. Mislim, da je dokončal 17 ali celo 18 dirk, kar je res neverjetno. Sam pa sem imel veliko smole z odstopi. Naredil sem tudi veliko napak. Težko si predstavljaš, da osvojiš naslov z osmimi ničlami. Sem pa kljub temu osvojil več kot točk lani."