Bagnaia zmagal še enajstič, a je za deset točk prvak Martin

Francesco Bagnaia je na 20., zadnji dirki sezone motoGP v Barceloni, ki je štela za veliko nagrado solidarnosti (zbirali so sredstva za pomoč prizadetim v poplavah v Valencii, kjer bi moral biti finale), zmagal še enajstič letos, a vseeno ostal brez tretjega zaporednega naslova svetovnega prvaka. Enostavno je med sezono naredil preveč napak. Jorge Martin se je še šestnajstič povzpel na zmagovalni balkon – bil je tretji – in tako zadržal minimalno prednost v skupnem seštevku. In prvič osvojil lovoriko motoGP.

Francesco Bagnaia in njegova 11. zmaga sezone. Pirova zmaga. Foto: Guliverimage Po pričakovanjih na finalu brez preobrata v boju za naslov svetovnega prvaka elitnega motociklističnega razreda motoGP. Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je v Barceloni odpeljal dirko brez napake, varno brez tveganih dvobojev na tretjem mestu. In tako je po 20 dirkah in 20 šprintih s 508 točkami osvojil svojo prvo lovoriko v motoGP. Čeprav je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) v Kataloniji najboljši tako na šprintu kot na nedeljski osrednji dirki, ni mogel nadoknaditi 24 točk zaostanka, ki jih je imel po 19 velikih nagradah. Na koncu je velika tekmeca, a tudi prijatelja ločilo deset točk.

Martin je postal prvi svetovni prvak v elitnem razredu s t. i. satelitsko ekipo (s tovarniškim motorjem, a zasebno ekipo brez neposredne podpore iz tovarne) po 23 letih. Leta 2001 je to v takratnem 500-kubičnem razredu uspelo Valentinu Rossiju. Španec bo v sezoni 2025 številko 1 na motociklu odnesel v ekipo Aprilie, kamor se seli iz Pramacove Ducatijeve ekipe.

V boksih je bilo v Martinovem taboru nepopisno veselje. Foto: Guliverimage "Zaslužil si je, kar je dosegel. Današnji dan je njegov. Čestitke Jorgeju," o razpletu prvenstva v prvi izjavi Bagnaia ni želel polemizirati, ampak se je raje priklonil Martinu. Ta je presrečen komaj našel prave besede: "Ne vem, kaj naj rečem. Sem povsem šokiran. To je za moje ljudi, za mojo družino. Dirka je bila res čustvena. Bila je dolga pot, bili so padci in poškodbe, zdaj pa sem končno tukaj. To je tudi za Valencio. Uživajmo v tem trenutku." Tretje leto zapored je prvaka odločila zadnja dirka, a se vrstni red ni v nobeni od teh treh spremeni Jorge Martin je bil leta 2018 prvak v moto3, v moto2 ni bil nikoli, zdaj je prvič v motoGP. Foto: Guliverimage

Marc Marquez je bil v Barceloni najbližje Bagnaii, kako hiter bo šele naslednje leto, ko bo imel enak Ducatijev motor. Foto: Reuters Se je pa zgodila sprememba na končnem tretjem mestu, saj je Marc Marquez (Gresini Ducati) za pet točk prehitel Eneo Bastianinija (Ducati). Španec je bil na zadnji dirki leta drugi, Italijan samo sedmi. Pa ima Bastianini za sabo tovarniško ekipo, Marquez pa leto starejšega Ducatija. Kako nevaren bo torej Španec – za zmage in naslov prvaka – prihodnje leto, ko bo on sedel na rdečem tovarniškem Ducatiju.

Na svoji zadnji dirki pred upokojitvijo je Španec Aleix Espargaro (Aprilia) osvojil peto mesto.

MotoGP, VN solidarnosti, Barcelona:



1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marc Marquez (Gresini Ducati) +1,4

3. Jorge Martin (Pramac Ducati) +3,8

4. Alex Marquez (Gresini Honda) +5,3

5. Aleix Espergaro (Aprilia) +5,7

6. Brad Binder (KTM) +7,0

7. Enea Bastianini (Ducati) +7,4

8. Franco Morbidelli (Pramac Ducati) +8,7



MotoGP, skupni seštevek (20/20):



1. Jorge Martin (Pramac Ducati) 508 točk

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 498

3. Marc Marquez (Gresini Ducati) 392

4. Enea Bastianini (Ducati) 386

5. Brad Binder (KTM) 217

6. Pedro Acosta (KTM) 215

Zadnjih 1o svetovnih prvakov v motoGP:



2024 - Jorge Martin (Špa/Ducati)

2023 - Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)

2022 - Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)

2021 - Fabio Quartararo (Fra/Yamaha)

2020 - Joan Mir (Špa/Suzuki)

2019 - Marc Marquez (Špa/Honda)

2018 - Marc Marquez (Špa/Honda)

2017 - Marc Marquez (Špa/Honda)

2016 - Marc Marquez (Špa/Honda)

2015 - Jorge Lorenzo (Špa/Yamaha)