Bagnaia zmanjšal zaostanek, dobil kvalifikacije in šprint

Zadnja dirka sezona je bila predvidena v Valencii na dirkališču Ricardo Tormo. Toda katastrofalne poplave v začetku tega meseca v tem delu Španije so onemogočile priprave na zadnji dirkaški konec tedna v letošnjem letu. Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je na zadnjo dirko sezone prinesel 24 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati). Toda branilec naslova še ni vrgel puške v koruzo v lovu na tretji zaporedni naslov, dvoboj pa je popestril z najhitrejšim časom na kvalifikacijah.

V prvi vrsti mu bosta na sobotni šprinterski in nedeljski osrednji dirki družbo delala še Španca Aleix Espargaro (Aprilia), ki je zaostal za 0,055 sekunde, in Marc Marquez (Gresini Ducati/+ 0,157). Martin je zaostal nekaj več kot dve desetinki in bo začel kot četrti, ob njem bosta v drugi vrsti še njegov moštveni kolega, Italijan Franco Morbidelli, in Španec Pedro Acosta (GasGas).

Francesco Bagnaia Foto: Guliverimage Razplet sobotnega popoldanskega šprinta je odločitev o naslovu prvaka prestavil na nedeljo. Bagnaia je najbolje začel, po štartu je bil ob njem še moštveni sotekmovalec Enea Bastianini, Martin pa tretji. Takšen razplet bi pomenil za Bagnaio -19 v lovu na naslov, a je potem v tretjem krogu Martin Bastianinija prehitel in virtualna prednost je narasla na 21 točk. Vse do zadnjega kroga je kazalo, da bosta kandidata za skupno zmago končala na prvem in drugem mestu. A se je v ta boj še enkrat vmešal Bastianini, ki je v zadnjem krogu spet prehitel Španca ter s tem pomagal Bagnaii. Pred zadnjim dejanjem ima tako Martin 492 točk, Italijan pa 473.

To pomeni, da bo Martin v nedeljo prvak že, če bo končal na devetem mestu, tudi če bo Bagnaia zmagal. "Dobro se počutim, danes je bilo pomembno le, da sem končal dirko. Užival sem, na stopničkah sem, cilj pa je povsem jasen. Upam, da bo šlo tudi jutri tako dobro," je dejal Martin. "Za danes smo delo opravili. Jutri bo veliko težje, Jorge je danes vozil odlično. Bomo videli, kako bo šlo, danes pa je bilo v redu," pa je dejal Bagnaia.

Nedeljska klasična preizkušnja v Kataloniji, zadnja dirka sezone 2024, se bo začela ob 14. uri.