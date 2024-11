Dvoboj za lovoriko v znamenju solidarnosti žrtvam poplav

Jorge Martin in Francesco Bagnaia Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v motociklizmu (motoGP), ki so ga zaznamovali premoč Ducatija, dvoboj Jorge Martin - Francesco Bagnaia, pa tudi odpovedi dirk, se končuje ta konec tedna v Barceloni. Ta dirko letos gosti že drugič, potem ko so odpovedali finale v Valencii, ki so jo nedavno prizadele katastrofalne poplave. Od dosedanjih 19 dirk so jih kar 18 dobili motociklisti na Ducatiju, samo dirko v Austinu spomladi Mavericks Viñales z Aprilio. Najbolj konstantno je odpeljal Španec Martin, ki ima kljub samo trem zmagam 24 točk prednosti. Italijan Bagnaia je dobil deset dirk, a naredil več napak.

Čeprav ima za sabo polno tovarniško podporo, bo za tretjo zaporedno lovoriko težko nadoknadil omenjeni zaostanek. Na voljo je sicer še 37 točk, 12 za zmago na sobotni šprinterski dirki in 25 za zmago na nedeljski glavni dirki. Za njegovega španskega tekmeca v poltovarniški ekipi bi to bila prva lovorika v najmočnejšem razredu motoGP. Prvenstvo je lahko odločeno že v soboto, če Martin osvoji dve točki več. Lani ju je pred finalom ločilo 21 točk, a v prid Italijanu, ki je naslov potrdil z zmago in prednostjo 39 točk.

MotoGP, skupni seštevek pred finalno dirko (19/20):



1. Jorge Martin (Pramac Ducati) 485 točk

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 461

3. Marc Marquez (Gresini Ducati) 369

4. Enea Bastianini (Ducati) 368

5. Pedro Acosta (KTM) 209

6. Brad Binder (KTM) 206

7. Mavericks Viñales (Aprilia) 189

8. Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) 165

Bagnaia: Čudno bo, če izgubim naslov kljub desetim zmagam

Francesco Bagnaia je dobil deset velikih nagrad. Foto: Reuters Ko so lanskega in predlanskega prvaka vprašali, ali si Martin bolj zasluži letošnji naslov, je ta odgovoril: "Mislim, da si ga za prikazano zasluživa oba. Z vidika napak je bil Jorge bolj konstanten kot jaz. Če želiš biti prvak, moraš dirkati z manj napakami. Z vidika rezultatov pa je jasno, da sem sam naredil boljše delo, saj sem zmagal na desetih nedeljskih dirkah in šestih sobotnih. Naredili smo res dober posel. Oba si zasluživa naslov. Čudno bo, če izgubim naslov kljub desetim zmagam. Če ga osvoji Jorge, bom vseeno vesel zanj, saj ga dolgo in dobro poznam in si naslov zasluži."

Martin: Z ekipo 12 ljudi smo sami proti celotnemu svetu

Jorge Martin je bil 15-krat na stopničkah na šprintu in 15-krat na nedeljski glavni dirki. Foto: Guliverimage Čeprav ima Martin enak motocikel kot Bagnaia, pa nima tolikšne podpore kot italijanski tekmec. "Je v uradni ekipi, na voljo ima vse, da zmaguje. Jaz pa imam ekipo 12 ljudi, s katerimi smo sami proti celotnemu svetu. A smo tako osvojili sedem šprinterskih dirk, tri velike nagrade in bili kar 30-krat na stopničkah. Ne bi si mogel želeti več. Ne gre samo zame, ampak za vse ljudi okoli mene. Zanje bi rad osvojil lovoriko, da se bodo oni lahko veselili."

Prihodnje leto v boj za prvaka Marc Marquez

Marc Marquez je dobil tri dirke, prihodnje leto prihaja k tovarniški Ducatijevi ekipi. Foto: Guliverimage Vsi pa pričakujejo, da bo naslednja sezona samo še bolj zanimiva, ko se bo Ducatijevi tovarniški ekipi pridružil Marc Marquez. Z Gresinijevo ekipo in Dutacijevim motociklom je že letos dobil tri velike nagrade. Prvenstvo lahko konča na tretjem mestu. Ima sicer samo točko prednosti pred Eneo Bastianinijem, ki ga bo pozimi zamenjal na rdečem Ducatiju. Španec se zaveda, da na Ducatiju leta premoči iz časov Honde, ko je bil šestkrat svetovni prvak (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), ne bo mogel ponoviti.