Bagnaia zmagal v Maleziji, Martin ostal skupno vodilni

Dirka, s prvih dveh mesti sta startala Bagnaia in Martin, je imela dva začetka. Prvič je že v prvem zavoju prišlo do dotika vodilnih, dvakratni zaporedni prvak Bagnaia je šel s nogo pred prednje kolo Martina. Ta je moral zato nekoliko podaljšati zavoj in mu je po notranji strani na čelo ušel Bagnaia.

Kmalu nato je sledil padec v ozadju in je bila dirka še v drugem krogu prekinjena. Dirkači, ki so bili še na motociklih, so zavili v bokse. Na tleh so se znašli Jack Miller, Fabio Quartararo in Brad Binder. Miller se je s čeladi zadel ob sprednje kolo tekmeca, na srečo pa še vedno ne pri res veliki hitrosti. Millerja so nato na preglede odpeljali z rešilcem ter kmalu nato sporočili, da ni utrpel hujših poškodb. Še pred drugim startom je Miller prišel peš na dirkališče.

Po 20 minutah je sledila ponovitev starta, v katerem si je že po nekaj sekundah Bagnaia privozil nekaj metrov prednosti. A je ob koncu prvega kroga napako naredil Italijan in Martin je prišel v vodstvo, ki pa ga je izgubil že na začetku naslednjega. Oba sta se prehitevala tudi v naslednjih nekaj krogih.

Po dramatičnem začetku je sledilo bolj umirjeno nadaljevanje, Bagnaia si je privozil več kot sekundo prednosti, Martin pa je na drugem mestu tudi dirkal v varni razdalji pred tekmeci. Bagnaia je ob koncu prišel do desete zmage v sezoni. Dolgo je bil tretji Marc Marquez (Ducati-Gresini), tretji v točkovanju SP pa je trinajst krogov pred koncem zdrsnil s proge. Čeprav se mu je uspelo vrniti v dirko, pa se je tedaj že poslovil od zmagovalnega odra.

Martin je po zmagi na sobotni sprinterski dirki tedaj povečal prednost v skupnem seštevku, saj je Bagnaia sredi dirke padel in ni prispel do cilja. Razlika se je zato pred današnjo dirko iz 17 povečala na 29 točk. "Martinator" še vedno dokaj zanesljivo vodi v prvenstvu, katerega zaključno prizorišče še ni znano. VN Valencie ne bo zaradi katastrofalnih poplav v tem delu Španije. Vodstvo tekmovanja še išče nadomestno progo in prireditelja za zadnjo dirko sezone, največ možnosti za sklepno VN čez 14 dni naj bi imela Barcelona.