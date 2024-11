Bagnaia v Maleziji s prvega startnega mesta

Dirkača, ki sta se zapletla v napet dvoboj za naslov, sta bila razred zase in sta tretjega Španca Alexa Marqueza (Ducati-Gresini) prehitela za skoraj sekundo.

"Martinator", vodilni na prvenstvu, je udaril prvi in v prvem poskusu podrl rekord dirkališča. Pod pritiskom se je Bagnaia ob koncu dirke odzval in s časom minute, 56 sekund in 337 tisočink ponovno prišel do rekorda kroga v Sepangu, ki ga je imel pred začetkom tega konca tedna.

Bagnaia, dvakratni zaporedni prvak, na SP za Martinom zaostaja za 17 točk pred današnjo sprintersko dirko in nedeljsko VN.

Preberite še: