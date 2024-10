Španijo so v torek in sredo prizadele katastrofalne poplave, gre za najbolj smrtonosno naravno nesrečo v tej državi v zadnjih desetletjih. Po trenutnih podatkih so zahtevale 95 življenj, od tega 92 v regiji Valencija, dve v Kastilji-La Manchi in eno v Andaluziji.

Med prvimi, ki je pozval organizatorje prvenstva, naj razmislijo o spremembi dirkališča za zadnjo dirko sezone je bil vodilni v svetovnem prvenstvu Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). "Zdi se mi, da bi to bilo najbolje za vse," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Martin ob robu priprav na dirko VN Malezije v Sepangu.

Martin vodi v skupnem seštevku prvenstva pred Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), ki se prav tako ne strinja z organizacijo dirke v Valencii ob siceršnjem trpljenju lokalnega prebivalstva.

"Zame bi bilo to izjemno težko etično. Konec koncev gre za zadnjo dirko leta, kar je za nas neke vrste zabava. Medtem lokalno prebivalstvo doživlja nočno moro. Če bi lahko izbiral, bi dirkal nekje drugje," je bil jasen Italijan.

Marc Marquez Foto: Guliverimage

Marc Marquez meni, da mora biti osredotočenost na pomoč ljudem

Dirkališče Ricarda Torma sicer ni bilo poškodovano v poplavah, vendar se ob razdejanju na območju za organizatorje dirke porajajo številna druga vprašanja. Poplave so med drugim povzročile veliko škode na infrastrukturi, številni ljudje so ostali brez vsega.

Z mislijo obeh vodilnih v letošnji sezoni, da se dirka prestavi na drugo lokacijo, se je strinjal tudi šestkratni svetovni prvak Marc Marquez (Gresini Racing). Po njegovem mora biti prioriteta oblasti v Španiji in valencijski regiji trenutno reševanje ljudi in njihovega premoženja.

"Kot Španca so se me prizori iz prizadetega območja zelo dotaknili. Res je, da je dirka na sporedu, ampak mislim, da morajo biti vsi napori državnih in lokalnih oblasti trenutno osredotočeni na pomoč ljudem," je dejal.