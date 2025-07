Poljakinja končno uživa na travi, kaj lahko naredi povratnica?

V ženskem delu turnirja v Wimbledonu sta na sporedu še zadnja dva četrtfinalna obračuna. Kot prvi par na osrednjem igrišču se bosta udarili Mirra Andrejeva in Belinda Bencic, na igrišču številka ena pa bosta igrali Iga Swiatek in Ljudmila Samsonova.

V Wimbledonu svoj teniški preporod kaže Belinda Bencic, ki se je na igrišče vrnila po rojstvu hčerke Belle. Za Švicarko je to sploh prvi četrtfinale v Wimbledonu in priznava, da tenis ni več vse v njenem življenju. In ravno zato je na igrišču bolj sproščena. Tokrat ji bo nasproti stala Mirra Andrejeva, komaj 18-letna Rusinja, ki na turnirju še ni oddala niza.

Drugi dvoboj bo igrala Iga Swiatek, petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki priznava, da končno uživa na sveti travi. V četrtfinalu bo igrala proti Ljudmili Samsonovi, ki se tudi zelo dobro znajde na travi. Swiatek sicer velja za favoritinjo, a bo morala veliko pokazati, če bo želela premagati 19. nosilko turnirja.

Wimbledon, četrtfinale Mirra Andrejeva (Rus, 7) – Belinda Bencic (Švi)

Iga Swiatek (Pol, 8) – Ljudmila Samsonova (Rus, 19)

Preberite še: