Pred končnico sezone je sicer še nekaj negotovosti. Zadnja dirka je namreč na sporedu 17. novembra v Valencii, a so tudi nekateri dirkači, med njimi oba kandidata za naslov Martin in branilec naslova Italijan Francesco Bagnaia, pozvali, naj dirko prestavijo na drugo prizorišče.

Širšo regijo Valencia so prizadele močne poplave, dirkališče Ricardo Tormo sicer ni poškodovano, je pa načeta spremljevalna infrastruktura. Dirkači imajo obenem tudi zadržke, da bi tekmovali v času, ko potekajo reševalne akcije po naravni nesreči, ki je zahtevala že več kot 150 žrtev.

Vodstvo tekmovanja se za zdaj na takšne pozive še ni odzvalo, Valencia tako še ostaja v koledarju SP.

A v Maleziji o tem še ne bodo razmišljali, lahko pa o naslovu razmišlja Martin, ki ima pred tovarniškim voznikom Ducatija Bagnaio 17 točk naskoka.

Francesco Bagnaia Foto: Reuters

Kakšni so scenariji?

Kot so na spletni strani tekmovanja predstavili različne scenarije, bi Martin postal prvak že v nedeljo, če bo imel takrat 38 točk več kot Italijan. Do konca sezone je namreč na dveh sprintih in dveh klasičnih dirkah skupno na voljo še 74 točk.

Po sobotnem sprintu sezona še ne more biti odločena, toda če bi Martin dobil obe dirki v Maleziji, bi bil prvak ob pogoju, da Bagnaia na nobeni dirki ne bi bil boljši kot peti.

Če Martin ne bo zmagal, ima tudi še možnosti, a bi v tem primeru moral računati na precej slabši predstavi Bagnaie: ob dveh drugih mestih bi za predčasno osvojitev naslova potreboval dve uvrstitvi Italijana na deveto mesto ali nižje, ob dveh tretjih mestih pa bi moral Bagnaia ostati brez točk v sprintu in ne priti višje od 14. mesta na klasični dirki.

Tudi če bi svetovni prvak v soboto dobil sprint pred Martinom, bi imel Španec še nekaj možnosti, a le z zmago v nedeljo in 15. mestom Bagnaie.

Tako v soboto kot nedeljo se bosta dirki v Maleziji začeli ob 8. uri po slovenskem času.