Bastianini zmagal na sprinterski dirki VN Tajske

V boju za točke si je vodilni v prvenstvu Jorge Martin, kljub temu, da mu ni uspelo zmagati, privozil prednost pred Francescom Bagnaio. Slednji na drugem mestu v točkovanju SP sedaj zaostaja za 22 točk.

"Tekma je bila zelo naporna. Po dobrem startu sem le še pritiskal in vesel sem, da sem ostal v ospredju. Skoraj ves čas sem imel podobno prednost in sem spet končal na prvem mestu," je po osmi zmagi v karieri v tem razredu ter drugi sprinterski v sezoni po Veliki Britaniji avgusta, za organizatorje tekme povedal Bastianini.

Vozil je svojo dirko. Izjemno dobro je startal in odločno prevozil še prve zavoje, na čelu pa si je nato zagotovil zanesljivo prednost. To je zadržal do konca.

Bagnaia je pred tem postavil najboljši čas kvalifikacij in rekord kroga na dirkališču v Buriramu. Kvalifikacije sta zaznamovala padca Martina in Marca Marqueza (Ducati-Gresini).

Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) se je po petkovem razočaranju vrnil in si je priboril mesto v drugi vrsti s šestim najboljšim časom v kvalifikacijah. Johann Zarco (Honda-LCR), 12. v kvalifikacijah, bo startal iz četrte vrste.

