Martin zmagovalec sprinta v Avstraliji, Bagnaia le četrti

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP v avstralskem Phillip Islandu. S tem je nekoliko povečal naskok v SP, saj je bil njegov najbližji zasledovalec Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) le četrti. Martin ni imel večjih težav na poti do zmage, dobil je že kvalifikacije, potem pa tudi dobro startal in ostal v vodstvu do konca sprinta.