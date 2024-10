Marquez zmagal v Avstraliji, Martin pred Bagnaio

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez je slavil kljub ponesrečenemu startu, potem ko se mu je pod gumo ujela zaščita vizirja in povzročila vrtenje gume v prazno. Proti vrhu se je moral nato prebijati s sedmega mesta.

Z najhitrejšim ritmom na progi je tekmece prehiteval enega za drugim, Francesca Bagnaio je prehitel malce pred polovico dirke, svojega mlajšega rojaka pa štiri kroge pred koncem, ko je vodilni v skupnem seštevku napravil manjšo napako. Toda Jorge Martin se ni dal, Marqueza je prehitel nazaj, a je Marquez vrnil udarec in se odpeljal tretji zmagi naproti.

"Vedno se mora nekaj zgoditi," je na slab start spomnil 31-letni Marquez in razložil težavo: "Nikoli na začetku dirke ne odstranim zaščite za vizir. Moral sem jo, ker je bil na njej velik madež, nato pa sem jo opazil pod kolesom. Skušal sem jo odstraniti, a ni šlo. Ko sem spustil sklopko, se je guma zavrtela v prazno."

"V prvem ovinku ne vem, kje sem bil, a prehitel sem veliko dirkačev. Nisem si mislil, da bom ujel Martina, a po petih, šestih krogih je bil občutek na stezi boljši. Zelo vesel sem te zmage. Vem, da je Martin pritiskal na polno celotno dirko, sam pa sem za njim malce bolj varčeval gume za zadnje napade," je še dodal Marquez.

Foto: Reuters V skupnem seštevku sicer Marc Marquez ne more več konkurirati najboljšima. Je pa Martin po sobotni zmagi v sprintu tokrat z drugim mestom Bagnaii odščipnil dodatne štiri točke in ima zdaj tri dirke pred koncem 20 točk naskoka. Marquez na tretjem zaostaja za 79 točk.

"To je bila zelo zahtevna dirka. Imel sem dober ritem, a občutek ni bil enak kot včeraj. Tudi pihalo je precej bolj. Nisem mogel ustvariti velike prednosti. Ko me je prehitel Francesco, sem si rekel, da moram vložiti več energije in bolj pritiskati," je dejal 26-letni Martin, ko ga je za kratko v prvem delu dirke prehitel Bagnaia.

"Vedel sem, da je Marc zraven in da bo poskusil, saj nima česa izgubiti. Vseeno pa je drugo mesto dobro, vzel sem nekaj časa in na Tajsko se odpravljam zadovoljen," je dodal Martin.

"Tudi danes je bilo težko, a vse je v redu. Zdaj prihajata dirki, na katerih bi se moral bolj izkazati. Danes smo poskušali vse, da bi ostali z Martinom in Marcom, a sem na koncu začel izgubljati stik v ovinkih. Opravila sta boljše delo kot jaz," pa je po 17. preizkušnji sezone dejal še vedno aktualni svetovni prvak Bagnaia.

V razredu moto2 je zmago slavil Španec Fermin Aldeguer pred rojakom Aronom Canetom in Avstralcem Senno Agiusom. V najšibkejšem razredu pa je bil najboljši Kolumbijec David Alonso, ki si je že pred tem zagotovil naslov svetovnega prvaka. Slavil je pred Špancema Danielom Holgadom in Adrianom Fernandezom.

Do konca sezone dirkače čakajo še tri dirke. Najprej naslednji konec tedna v Buriramu na Tajskem. Nato novembra sledita še dirki v Maleziji in Valencii.