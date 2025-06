A pravo poletje nista zgolj sonce in pesek – je občutek. Tisti notranji klik, ko se spet povežete s seboj, z ljudmi okoli sebe, z naravo. In prav takšno poletje obljubljajo Falkensteiner Hotels & Residences – poletje, ki vam ostane pod kožo.

Poletje je na našem pragu, s seboj prinaša jutra, polna sonca, in dišeče kave, dneve, prežete z veseljem in sproščenostjo turkiznega morja, ter večere, poživljene z razigranimi ritmi glasbe in gurmanskimi odkritji.

Znova zaljubljena – zgodba za pare

Dolge pohodniške poti med gorskimi cvetlicami, hladen zrak Dolomitov in večeri, ko utrujenost prijetno boli. Naš par si je za letošnje poletje prvič rezerviral hotel samo za odrasle. V mirnem kotičku italijanskih Alp sta končno odložila telefone, pozabila na urnike in se spet našla – brez prekinitev, brez skrbi, samo onadva. Razvajala sta se v spa centru z razgledom, pila vino pod zvezdami in se spomnila, zakaj sta skupaj.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Sara in Tomaž sta si letos privoščila oddih v Falkensteiner Hotelu Antholz , skritem dragulju v osrčju Južne Tirolske. Ta butični hotel za odrasle ponuja popolno kombinacijo razkošja in naravne lepote, idealno za pare, ki iščejo mir in ponovno povezanost.

Njuna soba je bila opremljena v sodobnem alpskem slogu, z romantično lounge cono in teleskopom za opazovanje zvezdnega neba. Zjutraj sta se prebujala ob pogledu na gozdove in gore, ki obdajajo dolino Antholz.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Dneve sta preživljala v Acquapura spa centru, ki se razprostira na tisoč kvadratnih metrih in vključuje notranji in zunanji ogrevan bazen, različne savne ter ponudbo individualnih masaž in kozmetičnih tretmajev. Odpravila sta se na pohodniške in kolesarske poti po dolini Anterselva.

Prav posebno doživetje pa je bil izlet z originalno italijansko Vespo, opremljeno s piknik košaro, do bližnjega jezera Antholz, kjer sta uživala v tišini in naravi. Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Na njunem kulinaričnem potovanju skozi južnotirolsko kuhinjo sta dan začela z zajtrkom, ki ni izpustil ničesar zaželenega: sladek in slan, zdrav in razkošen. Popoldne sta se razvajala z naslednjim kulinaričnim vrhuncem — interpretacijo tradicionalne Marende. Ta izvrstna izbira slanih in sladkih prigrizkov je na voljo v obliki bifeja ali na željo v očarljivi leseni gurmanski škatli, ki si jo lahko napolnite in odnesete na svoj najljubši piknik prostor. Zvečer sta izbirala med tremi meniji: mediteranskim (sveže, lahke jedi), alpskim (slane in tradicionalne jedi alpske regije) in zemeljskim (vegetarijanske stvaritve in jedi), ali pa sta si sestavila in kombinirala svoj popoln obrok. Ob kozarcu lokalnega vina sta obujala spomine in načrtovala prihodnost.

Ta oddih jima je omogočil, da sta se ponovno povezala, se sprostila in ustvarila nepozabne spomine v objemu narave in razkošja.

Ekskluzivne poletne ugodnosti: 30 evrov popusta na sobo/noč (ob rezervaciji do 31. julija 2025 za bivanja od 10. aprila do 1. novembra 2025)

(ob rezervaciji do 31. julija 2025 za bivanja od 10. aprila do 1. novembra 2025) 25 evrov dobrodošlice ob včlanitvi v Direct Booking Club

ob včlanitvi v Direct Booking Club Najboljša cena in personalizirana storitev Poletje, ki si ga boste zapomnili

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Prvi skok – zgodba za družine

Jutro naše družine se je začelo s pogledom skozi okno, ki je potoval mimo temnozelenih borovcev in obstal na bleščečem morju. Kdor dopustuje na otoku, ve: tukaj ure tečejo nekoliko počasneje. Vsakdanji vrvež je naša družina zamenjala za počasnejši tempo otoškega življenja in se popolnoma potopila v lokalne specialitete, nove kraje, vonjave in edinstven čar Hrvaške.

Za petletnega Luko je bil najpomembnejši trenutek poletja prvi skok v bazen brez rokavčkov. Za njegove starše pa večer, ko so vsi trije ležali na plaži, poslušali valove in jedli sladoled. Falkensteiner Hotel Park Punat na otoku Krk je postal njihov drugi dom – z animacijo, varstvom, otroškim bazenom in dovolj prostora, da si lahko vsak vzame svoje trenutke.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Hotel ponuja številne aktivnosti za otroke vseh starosti, vključno z velikim bazenskim kompleksom z vodnim toboganom, notranjimi igralnimi prostori in otroškim klubom Falkyland. Za starše pa so na voljo različne športne aktivnosti, kot so badminton, stand up paddling in kolesarjenje, ter možnost sprostitve ob bazenu ali v naravi.

S pomočjo športnega conciergea so si organizirali izlet po otoku, kjer so odkrivali skrite plaže in uživali v lokalnih kulinaričnih dobrotah. Večere so preživljali ob družinskih večerjah in animacijskih programih, ki so zabavali tako otroke kot odrasle.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Solo poletni ritual – zgodba za individualiste

Beseda "prispeti" ima tukaj, na čudoviti jadranski obali več pomenov. Ko je naša dopustnica prispela in razpakirala kovčke, se je znašla na kraju popolnega sproščanja. Miru in tišine ni našla le v čudoviti naravi, elegantnem hotelu in prijaznem osebju, temveč tudi v prostorni, s svetlobo preplavljeni wellness oazi, kjer jo je čakalo obilo spa doživetij ter kotičkov zasebnosti za njen osebni čas ob morju.

Po letih prestavljanja dopusta je Nina letos prvič šla sama. Wellness resort ob morju, jutranja joga, kolesarski izleti in tihi zajtrki z razgledom. V hotelu s petimi zvezdicami v Punta Skali je našla tisto, kar ji je najbolj manjkalo: tišino brez osamljenosti. Spoznala je ljudi iz vsega sveta in vsak dan odkljukala nekaj novega: masaža, paddleboard, vinska degustacija.

Falkensteiner Resort Punta Skala ponuja vrhunsko wellness izkušnjo z več kot sedem tisoč kvadratnimi metri Acquapura spa površin, vključno z notranjimi in zunanjimi bazeni, turškim hammamom, savnami in zasebnimi spa prostori. Nina je uživala v različnih wellness tretmajih in se sproščala v prostorih za počitek s pogledom na morje in Velebit.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Poleg wellnessa je resort ponujal tudi številne športne aktivnosti, kot so joga, pilates, kolesarjenje in vodni športi. Nina je izkoristila priložnost za raziskovanje okolice in se udeležila različnih delavnic ter dogodkov, ki jih je organiziral resort.

Pozabila je vsakdanje skrbi in se prepustila blagodejnim tretmajem z zakladi Jadranskega morja. Aromatične kulinarične dobrote so razvajale njene čute in poskrbele, da dopust ni pustil nobene želje neizpolnjene.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Doživetja, ki presegajo destinacijo