Marc Marquez (Ducati) je po prvem štartu sicer končal dirko z zdrsom, a je bila nato preizkušnja prekinjena z rdečo zastavo. Tako sta oba Marqueza, tudi mlajši Alex Marquez (Ducati Gresini) je v prvem poskusu končal na tleh, dobila priložnost za popravni izpit.

Marco Bezzecchi Foto: Reuters A Ducatiji tokrat niso bili tako močni kot v večjem delu sezone. Dolgo je vodil Fabio Quartarao (Yamaha), tudi zmagovalec kvalifikacij, ki pa je po tehničnih težavah v 11. krogu nato odstopil. Že pred tem je dirko predčasno po padcu končal tudi drugi tovarniški voznik Ducatija Francesco Bagnaia.

Vodstvo je prevzel Bezzecchi in ga obdržal do konca, Johan Zarco (Honda LCR) je varno vozil na drugem mestu, Marc Marquez pa se je moral potruditi za tretje, saj ga je ob koncu napadal Franco Morbidelli (Ducati VR46). Alex Marquez je bil šesti.

"Posebna dirka. Ob koncu sem videl, da Ducatiji niso tako močni, kar naenkrat pa sem bil na stopničkah. Marco je bil danes premočan, a sem vseeno zadovoljen," je dejal Zarco. Francoz pri 34 letih doživlja novo dirkaško pomlad z novimi stopničkami, potem ko je pred 14 dnevi nepričakovano slavil v Le Mansu.

"Neverjetno. Za mano je težko obdobje, a mi je Aprilia zaupala in trdo smo delali. Nismo se predali, danes pa je bilo vse odlično. Res velika hvala ekipi in vsem prijateljem, ki me podpirajo in verjamejo vame," pa je čustveno reagiral zmagovalec dirke. Dosegel je prvo zmago po VN Indije 2023.

V seštevku je Marc Marquez še povečal vodstvo, zdaj ima na prvem mestu 196 točk, 25 več od brata na drugem.

Naslednja postaja sezone bo dirka za VN Aragonije čez 14 dni.