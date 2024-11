Gajser desetič motošportnik leta, Pancar sporočil odločitev #video

Tim Gajser je zbrane nagovoril na daljavo, saj je na počitnicah. Njegovo sporočilo si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku. Foto: AMZS/Damjan Končar V ospredju vsakoletne prireditve, namenjene športnikom pod okriljem Avtomoto zveze Slovenije, so bili otroci, ki šele dobro stopajo na motošportno pot, ter tekmovalci v trenutno paradni panogi zveze, v motokrosu. Na prireditvi, ki je bila že tradicionalno v ljubljanski Festivalni dvorani, smo pogrešali petkratnega svetovnega prvaka Tima Gajserja in prav on je prejel glavno nagrado večera, za motošportnika Slovenije v letu 2024. Kako je tudi ne bi, ko pa je svetovno prvenstvo MXGP končal na drugem mestu. "Nagrada mi ogromno pomeni in je dobra motivacija za naprej. Tudi naslednje leto bom trdo delal. Letošnja sezona vsaj na koncu ni šla po mojih ciljih, a biti drugi na svetu je lep rezultat. Motivacija za naslednjo sezono je res visoka," je v video nagovoru zbranim sporočil Gajser, ki trenutno uživa na zasluženih počitnicah v tropskih krajih.

Slovenska reprezentanca je na pokalu narodov MXON osvojila sedmo mesto. Foto: www.alesfevzer.com "Mislim, da smo letos dosegli zelo dober rezultat s slovensko reprezentanco, do zdaj najboljša uvrstitev sedmo mesto z Janom, Jako in Sašom kot selektorjem. Mislim, da je za nami uspešna sezona in smo vsi zelo motivirani za naslednjo," je 28-letni Gajser poudaril še zgodovinsko uvrstitev slovenske reprezentance na oktobrskem pokalu narodov (MXON) v Matterley Basinu v Veliki Britaniji. Za ta dosežek je AMZS Gajserju, Janu Pancarju, Jaki Peklaju in selektorju Saši Kraglju podelil posebno priznanje za mednarodne dosežke. Še enega takega sta za drugo in 13. mesto v prvenstvu MXGP dobila Gajser in Pancar. Ta je bil letos deležen čestitk in stiskov rok prav vseh, saj se je z družinsko ekipo kosal s številnimi vozniki bogatejših in predvsem mnogo številčnejših tovarniških ekip.

"Ne vem, če lahko govorim o tem. Nekaj ponudb je bilo, tudi iz nekaj večjih ekip, oziroma vsaj pogovorov. A na koncu tiste prave ponudbe nisem dobil. Ostala bova z očetom sama v svoji ekipi," je ob robu prireditve dokončno odločitev o nastopanju v sezoni 2025 z družinsko ekipo TEM JP253 KTM sporočil 24-letni Jan Pancar. Daljši pogovor z njim bomo objavili v naslednjih dneh.

Priznanja motošportnikom za mednarodne dosežke Foto: AMZS/Damjan Končar AMZS je podelil pokale vsem svojim državnim prvakom, v mlajših kategorijah prvi trojici, obenem pa še posebna priznanja najboljšim v posameznih panogah in za mednarodne dosežke. Prejemniki priznanj za najboljšega voznika posamezne panoge so Nejo Habjan (cestno hitrostni motociklizem), Xen De Ruwe (karting), Tim Gajser (motokros), Sven Cerjak (spidvej) in Lovro Setnikar (trial). Kristalno čelado za pet osvojenih naslovov državnih prvakov sta prejela Enej Logar in Tian Krševan, oba v panogi cestno hitrostni motociklizem.

Ob že omenjenih motokrosistih so priznanje za mednarodne dosežke dobili še Svit Vižintin za osmo mesto na evropskem prvenstvu v motokrosu v razredu EMX 65, kartisti Xen De Ruwe za prvo mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu (DD2), Nik Trobec za drugo mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu (Senior), Jure Levar za tretje mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu (Junior), Anja Gregorčič za prvo mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu (Masters), spidvejist Sven Cerjak za peto mesto v svetovnem prvenstvu (SGP3), cestno hitrostna motociklista Aleš Brzin za prvo mesto v mednarodnem tekmovanju Alpe Adria (1000 Cup) in Marko Jerman, ki je na istem tekmovanju v razredu Stock 1000 prav tako osvojil prvo mesto, ter spidvejisti Sven Cerjak, Tilen Bračko in Gregor Zorko, ki so z vodjem reprezentance Gregorjem Arnškom na evropskem prvenstvu parov za voznike z motorji do 250 kubičnih centimetrov osvojili četrto mesto.